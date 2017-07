ZAGREB - Hrvatska elektroprivreda objavila je između 3. i 5. srpnja oglase za zapošljavanje gotovo 180 novih radnika, uglavnom elektromontera, ali i inženjera elektrotehnike, ekonomista i drugih zanimanja, što se može vidjeti na njihovim mrežnim stranicama, dok neslužbene informacije našeg lista kažu da će oglasa za zapošljavanje biti još, za stotinjak radnih mjesta. Riječ je o oglasima koje je objavio HEP-Operator distribucijskog sustava, dakle tvrtka HEP Grupe zadužena za brigu o mreži i preko dva milijuna brojila potrošača, a traži elektromontere, inženjere i druge radnike uzduž i poprijeko cijele Hrvatske – od Osijeka na istoku, Čakovca na sjeveru, preko Rijeke, Zadra, Šibenika i Splita, do krajnjega juga.

Kako doznajemo u HEP-ovim sindikatima, riječ je o tome da se HEP-ODS restrukturira, odnosno donosi novu sistematizaciju radnih mjesta, zbog koje će određenom dijelu radnika s prvim danom studenog biti ponuđeni novi ugovori o radu, za drugačija radna mjesta. Očekuje se da će dio starijih radnika radije prihvatiti vrlo privlačne otpremnine nego nova radna mjesta pa je dotad potrebno na njihova mjesta zaposliti nove ljude. Neslužbene procjene kažu da bi otpremninu moglo prihvatiti oko tisuću radnika, do čak njih 1.700, a kako ne bi došlo do manjka »operativaca« na terenu, kažu u sindikatu, već se sada započelo s procesom zapošljavanja novih ljudi, uglavnom pripravnika, na probne rokove od šest mjeseci do godine dana. To znači da će stari radnik kojem uprava ponudi novo radno mjesto to moći odbiti, nakon čega slijedi sporazumni otkaz te otpremnina, koja iznosi 60 posto bruto plaće po godini staža. Kako bi se spriječile manipulacije na način da u prijevremenu mirovinu odlaze i oni koji se nalaze pred punom mirovinom, dogovoreno je da se otkaz ne može dati, odnosno na otkaz uz otpremninu se ne može odlučiti radnik stariji od 63 i pol godine.

– Mislim da je takav dogovor u redu, negdje se granica morala povući. Sindikat je suglasan s ovim procesom, samo je pitanje koliko će novih radnika biti primljeno zbog stvarne, a koliko zbog fiktivne potrebe za zapošljavanjem. Ništa ne želim prejudicirati, samo podsjećam da je u 'restrukturiranju' proteklih nekoliko godina primljeno i puno nepotrebnih novih ljudi, uz one koji su HEP-u doista trebali. Zbog toga izražavam bojazan da se sad ne dogodi isto – upozorava za naš list Denis Geto, predsjednik TEHNOS-a, jednog od sindikata unutar HEP-a. Otpremnine su, napominje, vrlo dobre, i po nekoliko puta veće od onih zakonom određenih te se vjeruje da će na njih pristati dosta ljudi kojima će biti ponuđen sporazumni otkaz o radu, uz istovremeni novi ugovor, za drugo radno mjesto, sukladno novoj sistematizaciji.