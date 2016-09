Potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najavio je u četvrtak u razgovoru za N1 mogućnost sudjelovanja predstavnika manjina u stvaranju vladajuće većine, ali je poručio da njegova stranka sigurno neće podržati vladu u kojoj će biti Zlatko Hasanbegović.

»Zlatko Hasanbegović je antipod (predsjedniku HDZ-a Andreju) Plenkoviću. On je ono po čemu je Hrvatska bila negativno slikana u EU i svijetu. Ono po čemu je ružičasto slikana – to je Plenković. Mi ne možemo podržati nekoga tko će zastupati revizionističke stavove. Sigurno nećemo podržati vladu u kojoj sjedi Hasanbegović«, rekao je Pupovac, gostujući u Temi dana.

Pupovac kaže da Plenković ima dobre pretpostavke da bude dobar premijer jer ima natprosječnu reputaciju u europskim i međunarodnim krugovima što za Hrvatsku nije mala stvar.

»Takvi se plaćaju suhim zlatom. Nama treba nova reafirmacija u EU. Plenković je čovjek koji ne proizvodi konflikte, on okuplja i izabire. To je moj dojam. Plenković će htjeti biti premijer, a to znači voditi vladu u pravom smislu riječi i znati što mu svaki ministar radi. On će biti 'full time prime minister'«, rekao je Pupovac.

Upitan kakve su početne pozicije predstavnika manjina oko ulaska u vladu, Pupovac je ustvrdio da ovaj put postoji nešto veća mogućnost da svih osam zastupnika nastupa zajedno jer nema pokušaja da ih se razbije i jer je politička situacija jednostavnija nego prije osam mjeseci.

Pozicije manjina, kaže Pupovac, se definiraju, a osam zastupnika nije mala stvar i oni ne mogu voditi računa samo o svojim kulturno-umjetničkim društvima nego i o javnim interesima zemlje, kazao je Pupovac dodavši da će o tome i danas razgovarati.

Predstavnici manjina, međutim, već su se usuglasili oko osnovnih stavova, a to je zajednički klub, da se drže zajedno i da idu na doradu osnovnih zajedničkih dokumenata.

Upitan kako će biti formaliziran eventualni ulazak u vladajuću većinu, Pupovac je rekao da ne bi htjeli fluidan odnos već bi bilo najbolje da se taj odnos definira te da se potpiše sporazum koji će postati sastavni dio programa vlade.

Šef SDSS-a kazao je da on nije ranije imao potrebu sudjelovati u vladi, ali da će zastupnici nacionalnih manjina i njegova stranka, budu li imali određene politke koje žele provoditi, u vladi htjeti tražiti način kako politike kontrolirati, što je teško bez participacije u vladi.

Njihova iskustva su, kaže Pupovac, pozitivna kad je riječ o sudjelovanju u vladi jer su bili borci za svoje ciljeve i lojalni parneri.

Za sedam uvjeta koje je Most dao HDZ-u, Pupovac kaže da on ne zna koji je program Mosta.

»Ako ćemo pitanje općina svesti na to koliko se troši na plaće, a ne pitanje razvoja onda to nije najzrelije, ako ćemo pitanje samostalnosti mjeriti samo preko ZERP-a, a ne preko toga kako naš narod živi u odnosu prema drugima onda to nije najtemeljitiji pristup stvari. Isto vrijedi i za javnu televiziju«, rekao je Pupovac, dodavši da oni trebaju osigurati da taj servis ima osigurana sredstva.

Sve su to pitanja o kojima će morati razgovarati s Mostom jer politika se mora riješiti prividnih reformi i onoga što laska ljudima, a ne donosi prava rješenja.

Za predsjednika SDP-a Zorana Milanovića koji je najavio odlazak s čela stranke, Pupovac je kazao da je s njim imao i polemike, ali da nije od onih koji će sad kad je izgubio, po njemu gaziti ili pljuvati. »Milanović je imao svoje prilike – neke je iskoristio, neke nije«, zaključio je šef SDSS-a.