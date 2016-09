Predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak ocijenila je u četvrtak da će ta stranka, s obzirom na to da joj je podrška prema anketama porasla, biti najveće iznenađenje izbora, ustvrdivši da su glasovi za HDZ i Most najviše moguće bačeni glasovi jer su »pogazili sve, od obećanja do ljudskih prava«.

»Slušamo ovih dana čelnike vodećih stranaka, osobito HDZ-a i Mosta, koji bahato podcjenjuju inteligenciju građana Hrvatske i govore im kako ne trebaju glasati za ikoga, osim za njih, i koriste iste termine svake godine, plaše ljude bačenim glasovima. Interesantno da baš oni koji sebe nazivaju vjerodostojnima ne misle kako je glas za njih bačen, s obzirom koliko smo prilika imali za vidjeti da svoju vjerodostojnost brane u sudskim procesima«, kazala je Puljak na predstavljanju programa za predškolski odgoj.

Naglasila je i da je Most, iako sad priča o bačenim glasovima, lani pričao drugu priču. »Njihova dosljednost je već opće poznata u ovoj zemlji i imali smo je priliku vidjeti na djelu. Glasovi za te obje stranke su najviše mogući bačeni glasovi jer su pogazili sve, od obećanja do ljudskih prava,» istaknula je Puljak.

Ustvrdila je da su najnovije ankete potvrdile da je Pametno trenutno najbrže rastuća stranka u Hrvatskoj jer joj je podrška prema anketama porasla za tri-četiri puta u X. jedinici, odnosno čak šest puta u I. jedinici.

»To je i konačna pobjeda nad borbom s bačenim glasovima jer pokazuje pozitivan trend i da glas za Pametno nikako nije bačen glas. Rekla sam da ćemo biti najveće iznenađenje izbora i polako se ta tvrdnja i ostvaruje«, kazala je Puljak.

Stranka Pametno ukazala je na velik problem predškolskog odgoja u Hrvatskoj, navevši da gotovo trećina djece u Hrvatskoj od svoje navršene četvrte godine do polaska u školu ne ide u vrtić niti u predškolu. Istaknuli su da je Hrvatska u predškolskom odgoju sada posljednja na listi EU s obzirom da samo 71,5 posto djece pohađa vrtić ili predškolu, u odnosu na europskih 93,2 posto.

Potpredsjednica stranke Pametno Kristina Vidan kazala je da samo 43 posto djece primatelja socijalnih naknada i oko 38 posto romske djece pohađa vrtić ili predškolu. Neujednačenost obuhvata djece predškolskim odgojem vidi se, dodala je, i u drastičnim razlikama u postocima djece koja polaze vrtić i po različitim županijama, pa tako prema izvješću Unicefa iz 2014. u slavonskim županijama čak 70 posto djece ne polazi vrtić.

Pametno smatra ulaganje u rani razvoj djece prioritetnim ulaganjem u budućnost zemlje, te da bi se racionalizacijom troškova mogao naći novac za predškolski odgoj djece.