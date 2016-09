Trenutno imamo 14 graničnih mandata koji mogu pripasti i malim, ali i većim strankama. 14 mandata mogu, vidimo, puno toga promijeniti. Što to govori?

To govori da smo svjedoci vrlo neizvjesne trke i da se odjednom pojavilo puno novih igrača koji se izmjenjuju na političkoj sceni u tom vodstvu, u prelasku tog izbornog praga. Radi se o tome da ti granični mandati čitave jedne izborne jedinice mogu otići dvjema ili trima strankama. Kojim strankama, to se ne može točno predvidjeti. Nije uvijek pravilo da se ti mandati prepisuju onome koji vodi u toj izbornoj jedinici. I neke druge stranke mogu dobiti te granične mandate. To jako ovisi od stranaka do stranaka. Neke stranke imaju čvršće glasače, postojanije glasače i on će vjerojatno tu bolje proći, komentirao je politički analitičar Tihomir Cipek rezultate terenskog istraživanja Nove Tv o raspoloženju birača uoči predstojećih izbora.

Što predviđate, što će na kraju biti s tim graničnim mandatima?

Imate neke stranke, u pravilu su to one novije stranke koje imaju mlađe birače, koji se mogu ne probuditi taj dan i ne ići na birališta i onda ta stranka neće proći izborni prag. Teško je predvidjeti. Uzmimo za primjer Živi zid. To je stranka koja je imala jedan mandat, mi sad dvojimo može li od jednog imati tri, osam mandata. To su uglavnom mladi, protestni glasači. Kad vi pitate mlade jesu li oni za protest, kažu: jesam. Većina će ih reći: naravno da sam protiv etabliranih stranaka, želim protestirati, a na pitanje hoće li izaći na izbore kazati će: da, a onda mu se jednostavno ne da. Jer treba slušati glazbu. Ta njegova energija koju treba uložiti i rezultat koji on misli da će dobiti, nekako mu nisu u srazmjeru. Na kraju takvi ostanu kod kuće i imamo situaciju kakvu imamo.

Kao i prije godinu dana čini se da su dva velika bloka izjednačena?

Uvijek se vodi neka izjednačena borba, ta izjednačenost tog rezultata pokazuje da SDP nije uspio iskoristiti činjenicu da je Hrvatska vlada pala. Mi prvi puta imamo vladu kojoj je izglasano nepovjerenje u parlamentu, opozicija u pravilu to iskoristi. SDP zajedno sa svojim saveznicima to nije uspio i onda smo svjedoci ove neizvjesne utrke i zato su jako izjednačeni. Sad ta neizvjesnost o tome što je Mislav govorio, zašto mi ne znamo kuda će ta glasačka volja. Jako je teško reći kuda će glasačka volja jer imate razliku između, i kada se rade izborne ankete, između onog što ljudi kažu i onog što čine.

To ovisi i o izbornom sustavu.

To ovisi, no to je jedan vrlo jednostavan izborni sustav u kojem često ljudi krive gospodina D'Hondta, koji je pravnik i matematičar koji je osmislio taj sustav, on je vrlo jednostavan matematički. Zato se i primjenjuje. I ne glasa D'Hondt i sustav već glasaju ljudi.