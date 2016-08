Zaključno do subote, 3. rujna sudionici prijevremenih parlamentranih izbora dužni su Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti prva izvješća o donatorima te sredstvima potrošenim na izbornu promidžbu.

Izvješća se dostavljaju u papirnatom i elektroničkom obliku na CD-u ili USB-u osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u DIP-ovo sjedište u Visokoj 15.

Za one koji izvješća odluče predati osobno, DIP-ova će vrata biti otvorena svakog radnog dana od 9 do 16 sati, te u subotu, 3. rujna u istom vremenu. Na poštu se pošiljke s izvješćima mogu predati do ponoći, 3. rujna, potvrdila je članica DIP-a Janja Horvat Drobnjak.

Osim što izvješća moraju dostaviti DIP-u, izborni ih sudionici moraju i javno objaviti na svojim web stranicama ili u dnevnom tisku, najkasnije u ponedjeljak, 5. rujna do ponoći.

Pozivajući se na iskustvo izbora u studenom, Horvat Drobnjak vjeruje da će izborni sudionici uredno ispuniti svoje obveze. Na izborima u studenom prošle godine, od 61 obveznika njih samo četvero nije dostavilo izvješća, a samo troje ih nije javno objavilo, navodi članica DIP-a.

Navesti sve troškove, neovisno jesu li računi plaćeni

Izvješća o primljenim donacijama izborni sudionici dostavljaju na obrascu IZ-DP, popunjavaju samo jedan obrazac za sve jedinice, neovisno u koliko jedinica neka politička stranka, koalicija ili kandidat 'nastupa'.

O troškovima kampanje izvješća podnose na obrascu IZ-TP, za svaku jedinicu popunjavaju poseban obrazac. Ukoliko je neka politička stranka ili koalicija predložila kandidata u XII., 'manjinskoj' izbornoj jedinici tada i za svakog kandidata mora popuniti poseban obrazac. Izborni sudionici trebaju navesti sve troškove koji se tiču kampanje, neovisno jesu li računi platili ili će to tek učiniti.

Izvješća koja stranke, koalicije i kandidati dostavljaju do subote, 3. rujna zbog kratkoće roka koji obuhvaćaju, daju tek djelomičan uvid u financijsku stranu izbora, pravu će sliku dati tek cjeloviti financijski izvještaji o financiranju kampanje koje izborni sudionici moraju DIP-u dostaviti u roku 30 dana od izbora, zaključno do 11. listopada.

Novčane donacije za kampanju izborni sudionici mogu prikupljati isključivo na posebne račune i to najkasnije do završetka kampanje, dakle do ponoći, 9. rujna.

Pravna osoba može političkoj stranci donirati do 200.000 kuna u kalendarskoj godini, upola manje može dati neovisnoj listi te kandidatu za zastupnika nacionalnih manjina kojeg su kandidirali birači i manjinske udruge.

Građani do 30.000, tvrtke do 200.000

Na 30.000 kuna ograničen je iznos donacije koju političkoj stranci, neovisnoj listi ili kandidatu smiju dati građani i obrtnici.

Na podužem popisu subjekata od kojih je zabranjeno primati donacije su i državna tijela, javna poduzeća, vjerske zajednice, fizičke i pravne osobe protiv kojih se vodi postupak naplate zbog nepodmirenih obveza prema proračunu ili zaposlenicima...

Donacije se ne smiju primati ni od neimenovanih, to jest anonimnih izvora, kao ni od trećih osoba, odnosno posrednika. Izborni sudionici dužni su provjeriti dopuštenost svake donacije koju prime, svaku nedopuštenu moraju prijaviti DIP-u, a primljena sredstva u roku osam dana uplatiti u državni proračun.