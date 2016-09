RIJEKA - Sve do nedjelje do 5 ujutro trajala je u 8. izbornoj jedinici bitka za mandat između Narodne koalicije i saveza IDS-PGS-Lista za Rijeku: tek nakon sati i sati variranja, mandat je pripao SDP-ovom savezu, te je Narodna koalicija na kraju u 8. jedinici uspjela osvojiti šest mandata, IDS-ov savez tri, HDZ tri te Most i Živi zid po jedan.

Ovo je najlošiji rezultat SDP-ove koalicije dosad (mada je nastupala u raznim kombinacijama u proteklim ciklusima), a jučer su se »brojili junaci« – sazvana je sjednica Predsjedništva SDP-a PGŽ-a na kojoj su se analizirali rezultati. Iako je na sjednici bio i nositelj liste Željko Jovanović, koji ni sam nije krio razočaranje brojkama, za pad podrške većina je ipak okrivila Zorana Milanovića.

Kako se saznaje, u raspravi su sudjelovali gotovo svi čelnici županijskog SDP-a, a Milanović je optužen da je izdao birače i na temi antifašizma, i kroz verbalni napad na Srbiju što su pripadnici srpske manjine teško »prožvakali«, a također su spominjani i njegovi unutarstranački grijesi kao što je bio udar na SDP Splita, raspuštanje ogranaka u Istri itd. I Željko Lambaša, i Ivo Dujmić, i Marina Medarić i Erik Fabijanić i drugi kritizirali su politiku sada faktički već bivšeg predsjednika stranke, uz zaključak kako su svi ti potezi bili pogrešni te su se morali osjetiti na podršci birača, a Jovanović je objašnjavao da se u 8. jedinici u kampanji učinilo sve što se moglo.

Poslije sjednice, Jovanović je izjavio da je očekivao bolji rezultat.

– SDP i Narodna koalicija ostali su prvi izbor građanki i građana naše izborne jedinice, kao i Rijeke, Pule, Umaga, Opatije , Lovrana, Mošćeničke Drage, Kastva, Matulja, Crikvenice, Lošinja, i brojnih drugih mjesta u PGŽ-u i Istri gdje smo imali najbolje postotke. Ipak, očekivao sam bolji rezultat, a posebno sam razočaran malim odazivom birača i to je po meni glavno upozorenje svima nama koji se bavimo politikom – rekao je.

– Zajedno sa savezom IDS-PGS mi smo ostvarili gotovo isti rezultat u postocima kao i 2015., što znači da se dio naših glasova prelio njima, ali su socijaldemokracija i ljevica ostali neupitan većinski izbor u 8. jedinici, brani se Jovanović. Najavljuje da će se u SDP-u morati dobro razmisliti zašto je dio njihovih birača ovaj puta prednost dao IDS-u i PGS-u. »Ali ipak moram naglasiti da smo pobijedili u Puli IDS. Gledajte, HDZ-ova vojska disciplinirano je odradila izbore, a dio Mostovih birača glasao je za Živi zid i tako im osigurao mandat, na čemu im i čestitam«, rekao je sinoć Jovanović.

Predsjednik županijskog SDP-a Zlatko Komadina koji, kako je poznato, nije bio na listi ovoga puta, samo je s redovne presice jučer ujutro komentirao je situaciju, i to vrlo biranim riječima: ponavljao je da je još prerano za ocjene te da će vremena za analize biti. I na presici i kasnije pred stranačkim kolegama, Komadina je rekao:

– Pokazalo se da je stranka mogla više učiniti i dok je bila u poziciji, a očito i dok je bila u opoziciji. Nismo iskoristili sve što smo mogli.

To je bila sva kritika jučer iz Komadininih usta, mada je jasno da cijela struja Milanovićevih oponenata smatra da je kampanja bila pogrešno vođena i s Iblera i u samoj 8. jedinici te naročito da su Milanovićeve izjave o antifašizmu bile neprihvatljive i da su ključne za rasap glasova, uz naravno ranije unutarstranačke sukobe i način na koji je bila skrojena izborna lista.

Svi su se složili da se unutarstranački izbori moraju održati što prije, kako bi se SDP imao vremena pripremiti za unutarstranačke izbore u svibnju iduće godine.