ZAGREB Čelnici HDZ-a i Mosta Andrej Plenković i Božo Petrov završili su u ponedjeljak drugi krug pregovora o poslijeizbornoj suradnji i sastavljanju Vlade, postignut je kompromis oko nekih Mostovih zahtjeva, a oni se u prvom redu odnose na Zakon o HRT-u i proglašenju Gospodarskog pojasa dok će izmjene Ovršnog zakona u saborsku proceduru ići odmah.

»Dogovorili smo da je dio tih tema (sedam Mostovih uvjeta za formiranje Vlade) realno ostvariv na početku saziva idućeg Hrvatskog sabora, a dio njih će sigurno biti dio programa nove hrvatske Vlade s jasno definiranim hodogramom, koji će biti realiziran«, izjavio je novinarima večeras predsjednik HDZ-a Plenković.

Dodao je da će o pojedinim točkama biti provedene dodatne konzultacije. Naglasivši kako je ozračje na sastanku bilo vrlo dobro, kazao je da će stručnjaci HDZ-a i Mosta precizno definirati definirati zaključke po svakom od tih točaka, najavivši iduće razgovore za ponedjeljak.

»Veselim se suradnji. Mislim da imamo kvalitetan ulog povjerenja i partnerstva u radu buduće stabilne četverogodišnje vlade«, rekao je Plenković.

Istaknuo je kako na razgovorima HDZ i Most rade na dijalogu i platformi stabilne buduće vlade. Pri tome je pristup HDZ-a da zajedno sastave program buduće Vlade koji će sadržavati cjelovite mjere koje su bile dijelovi izbornog programa njegove stranke, ali i Mosta.

Plenković je pojasnio da su danas konkretno precizirali realno izvedive pojedine od sedam točaka koje je Most izdvojio.

Plenković: Naš je pristup sustavan, da Hrvatska u ustavnim rokovima dobije stabilnu parlamentarnu većinu s jasnim programom

Također je naglasio kako HDZ podržava da se u budućnosti koriste tri preferencijalna glasa na parlamentarnim izborima ili na izborima za Europski parlament.

Vrlo brzo su se dogovorili i vezano uz određene detalje vezane uz financiranje političkih stranaka,a vjeruje i da će vrlo brzo naći kvalitetna rješenja vezano uz prava državnih dužnosnika ili saborskih zastupnika.

Postignut je, kaže, i dogovor oko zahtjeva Mosta vezanim uz HNB, gdje poštujući njezinu neovisnost u monetarnim pitanjima, razgovaraju o riješenjima koja će omogućiti neke aktivnosti kada se radi o Državnoj reviziji.

Plenković je kazao i da vezano uz HRT-a pristupaju sustavno. Obje stranke drže kako se HRT treba restrukturirati, no pitanje pretplate je u nadležnosti Nadzornog odbora HRT-a. Dodao je i da se odluke vezane uz HRT trebaju donijeti uz prethodne konzultacije s drugim tijelima i u kontekstu sporazuma koji postoji između vlade i HRT-a.

Predsjednik HDZ-a istaknuo je kako to nisu stvari koje se mogu donositi isključivo na temelju dogovora dvaju političkih stranaka.

»Naš je pristup sustavan i ide za tim da Hrvatska u ustavnim rokovima dobije stabilnu parlamentarnu većinu s jasnim programom, i nakon toga idemo u aktivnosti sazivanja Sabora i rada buduće vlade«, zaključio je Plenković.

Neki zakoni moći će se donijeti odmah, a neki u odgovarajućem hodogramu

Predsjednik HDZ-a, na upit ostaje li Most kod zahtjeva da se prvo izglasaju zakoni a onda Vlada, pojasnio je kako će se neki zakoni moći donijeti odmah na početku saziva idućeg Sabora, a neki će u odgovarajućem hodogramu, oko kojeg će se dogovoriti, biti usvojeni kasnije.

Na pitanje za koliko vremena očekuje da će biti završeni pregovori odgovorio je kako još nisu proglašeni niti konačni službeni rezultati izbora.

Plenković je poručio je kako su cilj HDZ-a i Mosta postići cjelovit paketni dogovor kako bi, kada službeni rokovi prođu, imali kompletno sve pripremljeno za novi saziv Hrvatskog sabora i novu Vladu.

Petrov: Razgovara se argumentirano, Most kvalitetan partner

»Način na koji su protekla oba razgovora je da se razgovara argumentima, a u trenutku kada je to tako, Most može uvijek biti kvalitetan partner. Neke stvari jesu provedive odmah, a za neke stvari će biti jasniji plan aktivnosti s jasnim rokovima i to će biti partnerski. Mi uvijek možemo napraviti kompromis u trenutku kada za to postoje kvalitetni argumenti i ako se može napraviti još bolji prijedlog. Očekujemo i nadam se da će stručne skupine obaviti svoj posao i da će u ponedjeljak biti barem službeno gotovi, barem što se tiče ovim sedam jamstava koje smo bili tražili«, rekao je Petrov. Napominje kako će se napraviti jasan plan aktivnosti.

Svim sedam jamstava je ono što Hrvatska treba i bez daljnjega će se ići u tom smjeru, rekao je čelnik Mosta.

Ističe kako za neke aktivnosti treba više vremena.

Izdvojio je Mostov zahtjev za proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa, rekavši da ako im se daju konstruktivni argumenti, Most će te argumente uvažiti.

»U nekim stvarima smo postigli jasne dogovore i našli se negdje na sredini. Ja ću izdvojiti, na primjer, HRT-ovu pretplatu. Nama izmjene tog zakona jesu u cilju kao što su i ljudi iz HDZ-a najavljivali da je to jedan od njihovih predizbornih obećanja, no postoji niz procedura koje se trebaju odraditi pa bi možda bilo previše na silu da se to napravi u prvih mjesec dana«, kazao je Petrov.

Uvjeren je, kaže, i kako će se »unutar idućih 30 dana konstituirati Hrvatski sabor, izglasati zakoni, a za ono za što smatramo da treba duže vremena, će se postići jasan sporazum između HDZ-a i Mosta koji će biti objelodanjen cijeloj javnosti«

O medijskim nagađanjima kako Most traži za sebe mjesto predsjednika Hrvatskog sabora i sedam ministarstva, Petrov je istaknuo da su to insinuacije te da se o tome još uopće nije razgovaralo.

Kada je riječ o Ovršnom zakonu rekao je kako će stručne skupine pripremiti zajednički prijedlog Ovršnog zakona »koji će ići pred formiranje Vlade, ali naravno to ne isključuje mogućnost da se kompletnoj promjeni tog zakona ne pristupi i poslije«.

Susret i 'kava' Mostovca Nikole Grmoje s odmetnutim članom Živog zida Hrvojem Runtićem je, kaže, »bio samo razgovor oko Mostovih prijedloga za izmjenu Ovršnog zakona«.

Nastavak pregovora HDZ-a i Mosta najavljen je za idući ponedjeljak.