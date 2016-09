O njemu dosad nismo odlučivali, jer nije bilo razloga za to, on nije čak ni sudjelovao u prošlim pregovorima da bismo se tada odredili prema njemu. Pitanja kako će Vlada funkcionirati i hoće li potrajati, treba postavljati HDZ-u i SDP-u, jer će to o njima ovisiti

Samo dvadesetak dana prije prošlih parlamentarnih izbora Božo Petrov je u intervjuu za naše novine tvrdio da će Most imati najmanje 15 mandata. Tjedan dana prije novih izbora podsjetili smo ga na to i pitali je li i prije ovih izbora optimističan i koliko mandata očekuje.

– Tada sam rekao minimalno 15, a na kraju ih je bilo 19, ali među njima pravih je »mostovaca« bilo 12. Imali ste bolju procjenu od mene, govorili ste da će broj mandata biti manji. Vjerujem da ćemo i sada osvojiti najmanje 15 mandata, da možemo provesti ono što smo građanima obećali.

Mislim da sam tada više inzistirala na tome da će se Most zbog svjetonazorske heterogenosti prepoloviti. Napustilo vas je više od trećine zastupnika.

– Most su napustili ljudi koji se nisu mogli poistovjetiti s logikom Mosta, ostali su oni koji žive ideju Mosta, koji se nisu spremni prodati za vlast, koji nisu željeli sudjelovati u preslagivanju iza leđa kolegama. Na kraju su pokazali da se u Saboru može inzistirati na poštenju, čestitosti u politici i nekoruptivnosti.

Poštenje u strankama

Zašto uporno »furate« tu ideju da samo u Mostu ima čestitih i poštenih? Sigurno ih ima i u drugim strankama.

– Nisam rekao da te vrijednosti ne zastupaju i neki drugi ljudi izvan Mosta, ali one moraju postojati u politici i na razini odluka. Problem je negativna selekcija i u SDP-u i HDZ-u. Volio bih da oni i na razini odluka preuzmu i čestitost i poštenje i da te odluke budu na korist države. Unaprijed molim i jedne i druge da ne traže da mi napravimo kompromis, da samo radi sjedenja u Vladi licemjerno surađujemo. Neka oni naprave kompromis s nama i neka budu pošteni. Neka kažu kolika je cijena da se tako vladaju i mi ćemo tu cijenu platiti.

Uopće me nije briga što kažu Željka Markić ili pojedinci unutar Crkve Mediji su nedavno prenijeli da je Željka Markić pozvala birače da glasaju za stranke koje bi mogle biti buduća većina, tu ste primjerice vi iz Mosta, ali i neki HDZ-ovci. Ona je kasnije tvrdila da ne poziva da se glasa za Most, ali to je desna scena. Uz to vas svi vežu iz Crkvu. Zato je logično očekivati Vladu s HDZ-om.

– Neki dan su me optužili da sam projekt Milorada Dodika, do prije 20 dana bio sam ustaša, jer smo htjeli provesti zakon po pitanju fiktivnih stanovnika u Vukovaru, 20 dana prije toga sam bio komunjara jer smo to radili u Vrgorcu ili Metkoviću. Provodili smo zakone. Ne opterećuje me tko nam daje potporu i kako nas kvalificiraju. Ja držim do potpore građana, a uopće me nije briga za Željku Markić, ili pojedince unutar Crkve, ili one koji nas zovu ustašama ili one koji nas zovu partizanima.

Negdje se svjetonazorski morate smjestiti, lijevo, desno ili centar.

– Mi smo centar. Što se tiče svjetonazora, mi smo heterogeni. Smatramo da nijedna stranka nema pravo uvjetovati pojedincu kako će misliti kad su u pitanju zakoni koji se tiču etike ili morala. Ali zato smo homogeni kad je u pitanju gospodarstvo.

Ali i gospodarstvo je, najbolji primjer su porezi, svjetonazorsko pitanje.

– Ne bih se ja s time složio kad je Hrvatska u pitanju. SDP koji je socijaldemokratska partija provodio je liberalnu politiku u ekonomiji, pa su bili bliži nečemu što je u Europi desnica. HDZ je pak dijelio i kapom i šakom svojim biračima pa su onda oni ljevica. Most ima patriotski stav, želimo sve najbolje za svoju državu. Kad je u pitanju položaj naših građana, onda smo, primjerice, za jednako pravo za liječenje svih građana, barem kad je osnovno osiguranje u pitanju, za dostupnost obrazovanja. Za to smo da se poduzetnicima olakša, ali mora se zaštititi radnike. Smatram da možemo naći balans, ako ima volje.

Ako osvojite manje od 19 mandata, nije li to neuspjeh Mosta, kako god vi računali te mandate?

– Ako biste gledali samo brojeve, onda bi to moglo izgledati tako. Ali treba vidjeti kako smo došli do tih glasova koji su nam donijeli 19 mandata. Ti glasovi su došli kao protest protiv HDZ-a i SDP-a. To nije bilo stalno biračko tijelo Mosta. No, Most je u manje od sedam mjeseci uspio stvoriti vlastito biračko tijelo iznad deset posto, što nema niti jedna druga stranka osim SDP-a i HDZ-a. Niti jedna stranka osim Mosta nije uspjela, a da je bila treći put, obraniti takav rezultat i ostati jezičac na vagi i onaj tko će definirati tko će ići u izvršnu vlast i koji će se program provoditi.

Hoće li Most postati trajnija politička opcija u Hrvatskoj?

– Vjerujem da hoće, jer se u zadnjih osam mjeseci pokazalo da niti SDP, niti HDZ ne gledaju interese građana, što god pričali. Prvo gledaju stranku, pa sebe, pa državu. Mi u politiku nismo ušli da stvorimo političku stranku, da zamijenimo jedne ili druge, nego smo željeli promijeniti kvalitetu života u našim općinama. Ali kad smo vidjeli da sve muče isti problemi, krenuli smo na nacionalnu razinu, sa željom da nešto promijenimo, da »resetiramo« političku scenu. Nismo došli u politiku da zaradimo novac, da nam to bude kruh, planirali smo se vratiti svojim profesijama, ali kad smo proživjeli ovo što smo proživjeli zadnjih osam mjeseci, shvatili smo da Hrvatska mora imati stranku koja će i HDZ-u i SDP-u pokazati da se ne mogu ponašati kako su to činili zadnjih 20 godina.

Zvuči kao moralna policija u politici. Znači, vi ste za Most preuzeli ulogu korektiva u hrvatskoj politici?

– Ne. To nije tako. Uopće nisam zadovoljan ulogom korektiva, ne želim da Most bude korektiv. Most želi biti odlučujuća politička snaga u državi, i to ćemo biti kad-tad.

Bura demokracije

Ako imate te dugoročne ambicije, hoćete li se onda pretvoriti u pravu političku stranku. Nije lako shvatiti taj vaš stranački ustroj, način odlučivanja, pohvatati što koje tijelo radi i kako se ono bira?

– Pa, mi imamo ustroj i danas. Imamo svoja tijela, i predsjedništvo, i Nacionalno vijeće, i regionalne urede. Imat ćemo stranačke izbore krajem godine pa će svima u Hrvatskoj biti potpuno jasno kako funkcioniramo. Most je politička stranka u kojoj ima, ne dašak demokracije, nego bura demokracije. Nećemo se širiti kao druge stranke i stvarati podružnice kako bi se u njih prelijevalo članstvo drugih stranka, jer ti ljudi samo kruže iz stranke u stranku i očekuju različita mjesta i poziciju. Puno je kvalitetnije, iako je malo sporije, omogućiti mladim ljudima da se uključe u politiku. Ako neće u stranku, neka osnuju svoju nezavisnu listu. Tako ste dobili filtrirane borce, »fajtere« za interese svoje lokalne sredine. S druge strane, dobijete i eho od lokalne zajednice jesu li oni doista dobri. I ako su ti ljudi dobri, i ako su borci za javnu stvar, onda je odlično ako nam se takvi ljudi pridruže.

Tko će birati ta stranačka tijela, predsjednika stranke?

Da je i Kaligulin konj šef HDZ-a, oni kreću s 20 posto glasova, tako je i u SDP-u Bi li bilo bolje da ste išli na izbore u srpnju? Mostu se tad počela vraćati popularnost, možda ste stajali bolje nego sada?

– Mi nismo nikad gledali što je dobro za Most. Odabrali smo izbore u rujnu jer je to najbolje za državu i građane, jer će više ljudi izaći na izbore. Trebaju nam i Sabor i Vlada koji će biti rezultat izbora na koje je je izašlo što više građana. Možda bi za Most to značilo neki mandat više, ali nećemo tako razmišljati, nećemo razmišljati kao HDZ i SDP koji misle samo što je dobro za njih.

Pa rujan najviše odgovara HDZ-u. Zamislite da su mjesec dana nakon kaosa u stranci išli na izbore.

– Možda bi srpanj odgovarao SDP-u, ali mene ne zanima što su interesi pojedine stranke.

Niste partnerima iz HDZ-a napravili malu uslugu?

– Najiskrenije ću vam reći da sam ja u tom trenutku mislio da je njima svejedno, srpanj, rujan ili sljedeća godina. Logično mi je bilo da se četiri godine oporavljaju od onoga što se dogodilo. Ne mogu razumjeti da samo mjesec ili dva nakon što im je čelnik uhvaćen u sukobu interesa i potencijalnoj izdaji nacionalnih interesa, nakon što je otišao kako je otišao, nakon što su srušili vlastitu Vladu, oni skoče za deset postotnih poena. Meni je to fenomen. Ja to ne mogu objasniti. Ako stavite Kaligulinog konja na čelo HDZ-a, imat će 20 posto. Mi smo naših deset posto krvavo stekli, ali očito je to ekvivalent njihovom postotku od 30, jer oni kreću sa 20 posto što god činili. Tako je i sa SDP-om.

Vi zapravo sada govorite o našim biračima, a ne o našim strankama.

– To sve govori o našoj državi. To se događa jer su stotine tisuća ljudi ovisne o sistemu koji su stvorili SDP i HDZ. Ako je 240 tisuća ljudi u javnom sektoru, a 70 tisuća u javnim poduzećima, a ljudi znaju da na natječajima dobiju posao ako im slučajno na stol ispadne članska iskaznica HDZ-a ili SDP-a, o ljepotanima iz HNS-a neću ni govoriti, logično je da oni mogu očekivati stabilnu podršku, bez obzira tko ih vodi. Ti ljudi znaju da je toplo dok si u stadu, makar možda smrdi. To je razlog zašto netko može imati 20 posto, što god radio.

– O tome ćemo drugom prilikom. O tome ćemo kada dođe vrijeme za stranačke izbore.

Pa, niste tajno društvo, možete li mi barem reći koliko Most ima članova?

– U ovom trenutku ne znam točno i ne mislim da je to važno.

Imate li vi uopće članove, primjerice, u Zagrebu?

– Iskreno, ne znam, niti to smatram najvažnijim. Mi ne želimo ljudima dijeliti članske iskaznice da bi imali ulaz u javna poduzeća ili državnu upravu. To su 25 godina radili HDZ i SDP pa su nam javna poduzeća i državna uprava popunjavani negativnom selekcijom. Tako su kadrovirali i u stranci, pa kad njihov vođa kaže da skaču s mosta, oni ne razmišljaju i svi skaču s mosta.

I vas vaši jednako slijede, i zastupnici i ministri.

– Nije tako. Upravo je suprotno. Mi smo odluke zajednički donosili, o njima smo svi raspravljali i onda smo ih se držali, nitko se nije prodao. U Mostu svatko ima pravo na svoje mišljenje i izražavanje stavova. Kako takvi prolaze u HDZ-u i SDP-u, vidjeli smo kroz posljednjih 20 godina.

Pa i u HDZ-u i SDP-u kažu da se drže skupa.

– Razlika je u tome da smo se mi držali odluka koje smo zajednički donosili. Njih se nije ništa pitalo, niti su znali što se događa. Slijedili su vođu. Pa zato je HDZ rušio vlastitu Vladu, jer im je tako rečeno.

Ali su tog vođu potvrdili članovi na izborima s više od 90 tisuća glasova.

– Jako demokratski izbori s jednim kandidatom.

Otvorene dvije opcije

Na zadnjoj sjednici Vlade HDZ vas je preglasao na pitanju HRT-a. Kako ćete opet za mjesec dana s njima stvarati novu Vladu?

– S obzirom na to da se u cijelom HDZ-u promijenila jedna osoba, a možda imaju dvije, tri nove, a bez značajnih su promjena u načinu odlučivanju, ali i sazivu zastupnika, sve ostaje po starom. Mi smo toga svjesni. To što su nas preglasali na HRT-u, nije ništa novo, mogli su nas sto puta preglasati. Što se samog HRT-a tiče, oni najviše štete sami sebi. Ako imate sto bitaka, nerealno je očekivati da s manje od deset posto podrške možete izvojevati baš sve pobjede. Mi smo izgubili bitku za to da HRT konačno postane javni servis. Osim toga, dali smo partnerima priliku da pokažu korektnost, očekivali smo i od HDZ-a da vidi da stanje na HRT-u nije dobro.

Kako će onda vaša nova vlada s HDZ-om funkcionirati? Opet ćemo imati vladu sedam mjeseci? Pa opet na izbore?

– Imat ćemo vladu onoliko dugo koliko odluče oni koju budu htjeli odrađivati posao za Hrvatsku, a ne za svoje osobne interese.

Dakle, unatoč ovom iskustvu, možemo očekivati Vladu s HDZ-om?

– Otvorene su i jedna i druga opcija. S obzirom na to kako i jedni i drugi funkcioniraju, očekujem iste borbe. Zato pitanja kako će Vlada funkcionirati i hoće li potrajati, treba postavljati HDZ-u i SDP-u, jer će to o njima ovisiti.

Ja ne mogu zamisliti da se formira Vlada Mosta i SDP-a.

– Ja mogu.

Kako ćete sastaviti Vladu s Milanovićem, pa davno ste rekli »ni Milanović, ni Karamarko«. A raskinuli ste dogovor sa SDP-om jer vam je Milanović radio iza leđa.

– Tko je rekao da će Milanović biti premijer? Govorim o suradnji sa strankama, a ne s osobama.

Uvjet za Vladu sa SDP-om je da Milanović nije premijer?

– Hoće li tome biti tako, odlučit će Most. Prošli put smo jasno iznijeli stav zašto neke osobe po nama ne mogu obnašati tu dužnost, ali krajnja odluka bit će nakon izbora.

A Plenković?

– I o njemu će, ponavljam, odluku, kao što je to bilo i za Karamarka i Milanovića lani, donijeti Most, a ne ja osobno. O njemu dosad nismo odlučivali, jer nije bilo razloga za to, on nije čak ni sudjelovao u prošlim pregovorima da bismo se tada odredili prema njemu.

Vlada sa SDP-om je moguća, ali ne s Milanovićem kao premijerom, jednako je moguća Vlada s HDZ-om, ali o tome je li moguće da Plenković bude premijer niste odlučivali, pa bi on to ipak mogao postati?

– O tome svemu ćemo odlučivati tek kad oni koji će s nama u Vladu ispune naša jamstva, a njih ćemo javnosti predstaviti na vrijeme. Ponavljam da Mostu, za razliku od SDP-a i HDZ-a, pozicije nisu bitne, nego program.

Ako ste jednako otvoreni i prema jednima i prema drugima, onda smo po tom pitanju tamo gdje smo bili 9. studenoga, s time da se SDP mora odreći Milanovića, a HDZ se možda neće morati odreći Plenkovića? Onda su za SDP uvjeti teži.

– Mislim da nikome neće biti teško prihvatiti da im predsjednik ne bude premijer, što je HDZ već dokazao. I jedni i drugi imaju silnu želju biti na vlasti. Ako nije tako, zar nije licemjerno s njihove strane govoriti da su spremni odraditi sve za Hrvatsku, ali će bez problema gurnuti zemlju u nove izbore, ako mjesto premijera ne uživaju njihovi predsjednici stranaka?

Ispoštovati program

Tko bi onda bio premijer, kad ste već odustali od nestranačkog?

– Ako dođe to takvog scenarija, najvjerojatnije netko koga bi oni predložili iz svojih redova.

Zašto ne vi?

– Zato što će im biti lakše prihvatiti da je njihov stranački čovjek premijer nego da sam to ja. Most je, kao i druge opcije, istaknuo svoje kandidate, ali za razliku od drugih političkih opcija, mi ne uvjetujemo pozicijama. Najvažnije je da se ispoštuje program i da se daju kvalitetna jamstva da će se program ispoštovati. Ušli smo u ovu priču da se dogode promjene, ne pozicije. Ako im je stalo do tog simbola moći, odlično. Cijena toga je beskompromisno ispoštovanje programa u roku. Vidjelo se zadnjih nekoliko mjeseci koliko je to nerealno očekivati od njih.

Dok god Plenković nije ispao iz igre za premijera, HDZ će lakše prihvatiti vaše uvjete. Teško da mogu dati nekog prihvatljivijeg iz svojih redova. Onda ste puno bliže Vladi s njima.

– Ne bih rekao. Uredba o HRT-u je najbolji dokaz da se nisu promijenili. Ne vjerujem da se toliko loših odluka i odnosa može prebrisati gumicom. Da su nakon pada Vlade radili za građane, ja bih rekao da se HDZ promijenio, ali oni su nastavili po starom.

Na političkoj sceni nema Tomislava Karamarka, a malo je vjerojatno da Milanović ostane na čelu SDP-a ako i drugi put ne sastavi Vladu. Je li onda misija Mosta završena?

– Nije, niti je naša misija bila smjenjivanje Milanovića i Karamarka. Mi samo želimo podignuti političke standarde u Hrvatskoj i provesti promjene. Politički standardi su ipak veći. Mišljenje Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa je na kraju uvaženo, makar i po cijenu pada Vlade. Time smo podigli politički standard u Hrvatskoj i podigli smo povjerenje birača. Time smo još jednom pokazali kako je Mostu javni interes ispred privatnog.

Kad se sve ogoli, činjenica je da su vaši postupci utjecali na promjene u jednoj stranci, a moguće će i u drugoj.

– Te su stranke krive za to kakva su im vodstva i tu ne mislim samo na predsjednike. To nema nikakve veze s Mostom.