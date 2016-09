Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručio je u srijedu da se čelnik Mosta Božo Petrov treba dokazati njemu poručivši Mostu kako imaju "prazan papir za ispisati buduću suradnju".

"Petrov se prvo treba dokazati meni. HDZ će biti stranka koja će sigurno imati najviše pojedinačnih mandata u Hrvatskom saboru i uvjeren sam da ćemo biti relativni pobjednik"; kazao je Plenković novinarima nakon sastanka s predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) upitan hoće li odgovorii na uvjete Mosta i kako gleda na poruku Petrova da mu se "mora dokazati".

Mostu je poručio i da imaju "prazan papir za ispisati buduću suradnju".

Smatra kako je očito da Petrov i predsjednik SDP-a Zoran Milanović nisu shvatili njegovu korjenitu transformaciju HDZ-a za dobrobit i budućnost Hrvatske, a što vide njegovi suradnici i članovi stranke. Dodao je i da je sindikatima predstavio HDZ-ov program koji je rađen na znanstvenoj osnovi, a što će biti platforma i za razgovore nakon izbora.

Plenković je, upitan o diplomatskom promaknuću 270 djelatnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, odgovorio je kako je uvjeren da je sve napravljeno po zakonu. Dodao je da za cijeli proces treba ispuniti uvjete iz Pravilnika koji postoje u tom Ministarstvu.

Pojasnio je da su, koliko mu je poznato, diplomatska promaknuća za vrijeme bivše SDP-ove vlade išla jako sporo te je jedan veliki broj ljudi čekao za svoju "stepenicu više". "Ovo su izvanredni izbori i pretpostavljam da je riječ o okončanju procesa koji se dulje vrijeme pripremao", rekao je Plenković.

Na novinarski upit smatra li da zagrebački gradonačelnik Milan Bandić koristi svoju funkciju u svrhu predizborne kampanje, odgovorio je da je Bandić dugo na političkoj sceni i ima svoj karakterističan stil. Drži kako je na Etičkom povjerenstvu da ocijeni koristi li netko svoje aktualne funkcije na primjeran način ili ne.

Čelnik Mosta nezavisnih lista Božo Petrov izjavio je u srijedu u Osijeku kako Most neće ulaziti u izvršnu vlast s onima koji ih žele prevariti i koji su neradnici, a upozorio je i kako je proteklo već pet dana od kada su SDP-u i HDZ-u postavili svoje uvjete za podršku novoj Vladi, ali se ni jedna od tih dviju stranaka o njima još nije izjasnila.

Prolazi peti dan, od kada smo od HDZ-a i SDP-a zatražili jesu li spremni dati jamstva da su spremni mijenjati Hrvatsku, ali još nismo ništa čuli, rekao je Petrov na predstavljanju kandidata Mosta za 4. izbornu jedinicu.

Istaknuo je i kako su od tih dviju stranaka tražili tek "pet posto onoga što oni obećavaju biračima već 20 godina", odnosno da se izjasne jesu li spremni raditi za Hrvatsku.

Poručio je i kako je Most pokazao da politika ne mora biti rezervirana za političke klijentilističke struje, koje su Hrvatskom vladale više od 20 godina te što znači kada u hrvatsku politiku uđe "drugačiji vjetar", koji ne ovisi o interesnim lobijima.

"Pokazali smo da politika može funkcionirati drugačije, da u njoj mogu egzistirati čestitost i poštenje. Onaj tko drži do sebe i svoje obitelji, nikada se neće prodati. Most je povezao ljude, koji drže do sebe i žele promijenti stvari u Hrvatskoj", istaknuo je Petrov.

Kazao je i kako smatra da su građani svjesni tko je spreman, a tko nije spreman raditi, ustvrdivši kako "nitko osim Mosta u zadnjih 20. godina nije pokazao da je spreman raditi za maloga čovjeka".

Prvi na listi u 5. izbornoj jedinici tehnički ministar gospodarstva Tomislav Panenić ocijenio je kako je "prošlo vrijeme duopola i onih koji su rušili Hrvatsku svojim interesima" te da je "promjena s Mostom najkonkretnija".

Želimo pronaći gospodarsku politiku, koja će unaprijediti uvjete poslovanja poduzetnika, te da iz gospodarstva očistimo političke utjecaje, poručio je Panenić.

Prvi na listi u 4. izbornoj jedinici Miroslav Šimić poručio je kako je Mostu stalo do vjerodstojnosti, za razliku od "opcija koje promijene jednu osobu i govore da se promijenila politika".

Građane je pozvao da, kako je rekao, promatraju djela, a ne slušaju priče.

Zamoljen da se očituje o upitu Sindikata "Preporod", upućenog svim kandidatima na izborima, o mogućnosti povećanja plaća za šest posto Petrov je kazao u ovome trenutku, zbog gospodarske situacije, to nije realno, ali kada se BDP bude povećao na razinu, iz vremena kada je potpisan sporazum sa sindikatima, ne vidi razloga zašto se plaće ne bi povećale.

"Za to prvenstveno treba imati gospodarski oporavak. Kada se zemlja oporavi sigurno je da će se i plaće povećati, ali sada to nije realno", rekao je Petrov.