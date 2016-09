Prvim rezultatima zadovoljni su u Mostu.

NOVO! 0:37 - Božo Petrov zahvalio je svima koji su prepoznali Most i dali svoj glas da se ne odustane od promjena. "Dok god imamo vaše povjerenje, trudit ćemo se da javni interes bude ispred bilo čega drugoga", rekao je, poručivši mladima da se uključe u borbu za budućnost zemlje i da nisu svi isti.

- Ne očekujemo da će od ovoga sve odjednom krenuti naprijed i da političari shvate da su danas dobili još jednu priliku da naprave nešto dobro.

Ne moramo se voljeti, ali država mora biti iznad svega. Zato smo ponudili jamstva koja trebaju biti zalog suradnji. Ona jamstva da će Hrvatska biti korak bliže demokratskoj i uređenoj državi. Oni koji pristanu na sve njih, mogu očekivati našu podršku. Od ovog trenutka teče rok od pet dana. Ako im je stalo do državnih interesa, onda to mogu pokazati svojim djelima, a ne riječima kroz sva jamstva koja smo zatražili. Od tog nećemo odustati. Ako im je ovo što tražimo teško i ako nas mogu zaobići, nek to naprave odmah. Mogu zanemariti prijedloge, ali odluka je na njima, rekao je Petrov poručivši medijima da idućih par dana ne kampiraju pred Mostom, već da idu kod drugih.

- Most je svoje rekao, kazao je Petrov, koji je tijekom razgovora spomenuo tri različita termina potencijalnim partnerima - prvo im je dao pet dana, pa je spomenuo sedam dana, a na kraju, tri do četiri dana.

- Svaki dvoznamenkasti rezultat je dobar, pogotovo kad znamo da su nam ankete prije par mjeseci davale pet i pol posto, rekao je Ivan Kovačić.

Sličnu je izjavu dao i Vlaho Orepić.