Predsjednik Mosta Božo Petrov poručio je u ponedjeljak kako su jamstva koja Most traži od HDZ-a i SDP-a za potporu novoj Vladi provediva i realna te da bi te dvije stranke, barem zbog svojih birača, trebale reći da li ih prihvaćaju.

»Sedam jamstava koja od njih tražimo smatramo iznimno provedivima, a za razliku od onoga što su sada počeli sramežljivo govoriti da su neke stvari nerealne ja bih rekao da je sve izuzetno realno«, rekao je Petrov na konferenciji za novinare u Samobru.

Zakoni su se, kazao je Petrov, čak u šestom i sedmom sazivu Sabora usvajali prije nego li se formirala Vlada. »Ovo što tražimo nije eksperiment. S druge strane, ovo su ona obećanja koja su oni davali nekoliko izbora za redom svojim biračima«, rekao je Petrov.

Uvjete koje je Most nedavno postavio dvijema velikim strankama su demokratizacija hrvatskog političkog i izbornog sustav, financiranje političkog sustava, proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, izmjene ovršnog zakona, izmjene zakona o HRT-u, zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi te ukidanje poreza na tvrtku.

Čelnik Mosta kaže kako očekuje da će te dvije stranke, budući da se tako ponašaju, naći razlog zbog čega one to nakon izbora neće moći napraviti kao i zadnjih pet parlamentarnih izbora.

»Neka onda budu pošteni i neka kažu odmah – mi to nećemo napraviti«, zaključio je Petrov.

Dodao je da su prošla već tri dana otkad je Most od HDZ-a i SDP-a zatražio jamstva ali da su oni jako sramežljivi i stidljivi. »Svi oni govore da će pričati nakon izbora, a ja ih sada pozivam da kažu jesu li to njihova predizborna jamstva, jesu li to ona jamstva koja su nama dali prije osam mjeseci da će upravo to provoditi u sad već ovoj prošloj Vladi«, kazao je Petrov.

Rekao je i kako želi vjerovati da su oni spremni promjeniti lokalnu samoupravu upravo onako kako oni kažu jer oni govore da se treba smanjiti birokracija. »To im je jedna od najčešćih fraza koje koriste«, kazao je Petrov, upitavši ih zašto to onda ne naprave.

»Zašto ne kažu 'bravo Most to je jedna stvar koju i mi želimo napraviti', zašto ne kažu da ne smije postojati država u državi, zašto ne kažu odlično mi također želimo promjeniti zakon o HNB-u, treba državna revizija ući u sve državne institucije, zbog čega im se ne sviđa porez na tvrtku, zar oni cijelo vrijeme ne govore da trebaju olakšati život poduzetnicima, zar se oni ne busaju u prsa da su nacionalisti, zbog čega onda ne podržavaju isključivi gospodarski pojas«, upitao se Petrov.

Dodao je da su sve to jamstva na koja su na prošlim izborima pristali SDP i HDZ, a danas je jedina razlika ta što Most sada traži da nakon formiranja Sabora oni prvo izglasaju zakone te će onda krenuti u formiranje Vlade. No, naglasio je Petrov, ovaj put neće ulaziti (u Vladu) samo na temelju obećanja jer su sva ta obećanja dali prije devet, deset mjeseci, ali nisu ništa napravili.

»To je razlog zbog čega smo ovaj put tražili jamstva. Budući da se Most ovako postavlja može biti jedini jamac da će se promjene dogoditi«, zaključio je Petrov.

Komentirajući rezultate predizbornih anketa, Petrov je rekao da one govore o pozitivnom trendu Mosta, dok je za donacije rekao da ih oni nisu prihvaćali. Sredstva su, kaže, koristili iz državnog proračuna i iz uplata samih kandidata. Petrov kaže da imaju dva milijuna kuna za cijelu državu i da je to pet puta manje od SDP-a i HDZ-a jer oni troše milijun kuna po izbornoj jedinici.

Voditelj izborne kampanje Mosta Josip Katalinić rekao je da su u 19 dana kampanje obišli više od 500 gradova i općina, što je kaže, jamstvo da će do kraja kampanje proći sve gradove i općine.

Petrov je zaključio kako su uspjeli pokazati da Most može doći do svakog mjesta i do svakog građanina »Nije nam do toga da nam na predizbornim skupovima mašu zastavama, stalo nam je samo do toga da čujemo što ljudi misle o nama državi i kako misle stvari primijeniti«, rekao je.