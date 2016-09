Privremeno suspendirani članovi HSS-a Darko Koren i Marijana Petir u petak su izvijestili kako u HSS-u očekuju revidiranje nekih odluka i poteza jer sadašnji predsjednik Krešo Beljak vodi gubitničku politiku.

Koren je rekao da još nije dobio rješenje o svojoj suspenziji te da o tome zna iz medija i iz razgovora u kojem je sudjelovalo Krešo Beljak u TV emisiji.

»Smatram da nikome nije u cilju da se HSS ovako poruši, jer ako rušite temelje, kuća će se sigurno urušiti. Očekujem revidiranje nekih odluka i poteza, a sve za dobrobit stranke«, rekao je Koren nakon predstavljanja monografije o nekadašnjem predsjedniku HSS-a Josipu Friščiću,

Koren: Volio bih da se vrati Hrg

Vezano za svoju kandidaturu kojom bi preuzeo vođenje stranke, Koren, inače župan Koprivničko-križevački, kaže da taj prostor tako što ima pravo tražiti.

Na upit, hoće li vratiti Branka Hrga u HSS ako postane predsjednik stranke, Koren je odgovorio da će to ovisiti o samom Hrgu.

»Jako bih volio da se vrati, jer nesretan sam što je otišao«, ocijenio je.

Marijana Petir je ustvrdila da »Beljak vodi gubitničku politiku koja napada sve one koji drukčije misle, sve one koji su izrazili ambiciju da povedu HSS boljim putem, a ne putem ponora«.

»Njemu više nitko ništa ne vjeruje, jer članstvu i cijeloj hrvatskoj javnosti zatajio važne detalje iz svoje prošlosti koje su u kampanji isplivale na površinu. Zbog toga smo se mi, članovi stranke, po prvi puta osjećali postiđeno, jer imamo predsjednika koji nas nije dostojan voditi niti zastupati«, rekla je Petir. Kad je riječ o njezinom položaju u stranci i u javnosti, Petir kaže da o tome dovoljno govori 40 tisuća preferencijalnih glasova.

Ni ona nije primila rješenje o suspenziji pa još ne zna njen sadržaj. »To što je Beljak putem medija slao poruke najvišim dužnosnicima, stvar je kućnog odgoja, bez obzira kakve poruke bile«, dodala je.

»Poznato je da sam se usprotivila koaliciji s SDP-om kojem su na čelu Milanović, Jakovina i razno-razni 'žmukleri' koji su hrvatski narod doveli na prosjački štap«, rekla je Petir te ih prozvala zbog »blokade» europskog novca za poljoprivredu, jer su, tvrdi, svojim financijerima kampanje namještali poslove.

Zbog toga nas je Europska unija gotovo kaznila. S druge strane, obiteljska gospodarstva i selo propadaju«, kazala je te dodala kako je sve o tome rekla na stranačkim tijelima, a poslije o tome nije dala ni jednu izjavu pa smatra da Beljak nije imao ni jednog razloga da je suspendira.

Petir: Beljak je Milanovićev klon

»Suspendirao me, jer zna da sam ja HSS, a ne on i stoga što zna da ću ga pobijediti na unutarstranačkim izborima«, kazala je Petir.

Na pitanje kako to da je u javnosti, a vezano uz suspenzije, izrečeno tek njeno i Korenovo ime, Petir je odgovorila da je to ona je rekla da je to stoga što su njihov imena najpoznatija.

»Bila je to poruka ostalima da ušute jer, ako će reći ono što misle, onda će ih prijeki sud Kreše Beljaka, po komunističkom modelu, kojeg je očito poznavao i prije nego što je upoznao Milanovića, riješiti njihovih pozicija i članstva u HSS-u. To se tako ne radi i gospodina Beljaka može biti sram. Ovim putem pozivam ga da odstupi s mjesta predsjednika, da povuče sve suspenzije i da više ne kalja časno ime HSS-a«, ustvrdila je Petir.

Upitana hoće li, u slučaju da postane predsjednicom HSS-a, stranku voditi iz Bruxellesa ili iz domovine, Petir je odgovorila da je stalno u domovini, budući da radi za hrvatski narod.

»Znam gdje sam izabrana. Osim toga, takvu odluku ne mogu donositi sama, o toj ću odluci raspravljati sa svojim najbližim suradnicima i novim vodstvom koje će upravljati strankom«, dodala je.

Na pitanje o Beljakovoj budućnosti ukoliko ona preuzme 'kormilo' stranke, Petir je odgovorila da vjeruje kako će on u tom slučaju sam napustiti stranku.

»Pretpostavljam da će otići i to vjerojatno u SDP, jer on i Milanović postali su kao sijamski blizanci. Dapače, činilo mi se da je Krešo Beljak Milanovićev klon po bahatosti, bezobraštini i svemu onom što govori. Beljak je svojom retorikom pokušao mijenjati naše vrijednosti, našu ideologiju. Može ga biti sram i poručujem mu da ode«, ponovila je Petir.