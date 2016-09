Marijana Petir, suspendirana HSS-ova europarlamentarka, gostovala je u Dnevniku Nove TV, javljajući se iz Strasbourga. Komentirala je postupak šefa HSS-a, Kreše Beljaka.

Jeste li i dalje članica HSS-a?

Naravno da sam ja članica HSS-a, jer su se u mojoj kući obnavljali ogranci HSS-a i cijeli svoj život sam posvetila HSS-u i borit ću se, dok me bude, za jak i narodni HSS, jer ovo što je gospodin Beljak napravio, nema veze s našim temeljima, niti s našim vrijednostima, niti s demokracijom.

Poznato je da ste bili protiv koalicije s SDP-om. Niste to krili. No, jeste li opstruirali stranku, kako tvrdi gospodin Beljak?

Prije svega, ja sam svoj stavove iznijela na stranačkim tijelima, jasno sam i argumentirala i glasovala sam protiv koalicije s SDP-om. No, tijekom same kampanje i nakon odluke na stranačkim tijelima, nisam dala niti jednu javnu izjavu niti sam se obratila medijima, što i sami novinari mogu potvrditi. Izbori su iza nas, imamo rezultate i logično je da napravimo analizu, no ponašanje gospodina Beljaka jest ponašanje tipičnog gubitnika i cijela Hrvatska vidi da je on HSS preveo iz pobjedničkog u gubitnički tabor. Umjesto da podnese odgovornost i da se makne s mjesta predsjednika i osigura demokratske izbore unutar HSS-a, on suspendira neistomišljenike i one za koje smatra da mogu HSS voditi u boljem smijeru, jer nas on očigledno vodi u propast.

A što mislite je li u redu da član HSS-a tri dana uoči izbora pošalje dopis medijima, gdje poziva sve HSS-ovce da ne glasaju za, citiram "komuniste i Jugoslavene", nego da svoj glas daju Milanu Kujundžiću?

Prije svega nije u redu od predsjednika stranke i vodstva stranke da donose na silu i preko noći odluke, a da prethodno ne konzultira članstvo, jer je bilo vidljivo nakon što je ta odluka bila donesena, da su mnogi ugledni članovi pa i cijele organizacije, počeli istupati iz HSS-a. Vodstvo stranke i članstvo bi trebali zajednički funkcionirati i biti jedno tijelo i onda naravno to je dobro podloga da se ostvari i dobar rezultat. Kad se rade ovakve aktivnosti, koje smo imali prilike vidjeti to onda sigurno rastače i naše stranačko tijelo i biračko tijelo, i na kraju je zapravo rezultat onakav kakav ne bi trebao biti.

Zašto ste šutjeli u kampanji? Niste javno istupali?

Ja sam svoje stavove i mišljenja izrekla na stranačkim tijelima, gdje je i mjesto i niti jednim svojim potezom nisam željela naštetiti HSS-u. Većina je donijela odluku s kojom se ja nisam slagala, ali sam poštivala kao svaki demokrat, ono što većina odluči. Bilo je jasno i na to sam upozorila, prije nego što je odluka donesena, da će rasplet vrlo vjerojatno biti ovakav. Pozvala sam na promišljanje te odluke još jednom i tražila sam da se informacije spuste na županijske razine, kako bi se tamo raspravilo sa članovima, u kojem smijeru članstvo želi ići, jer je prethodno provedena jedna anketa unutar HSS-a, gdje se većina općinskih i gradskih organizacija izjasnila da, ili stranka treba ići samostalno, ili da treba ići u koaliciji u kojoj smo bili, a to je koalicija s HDZ-om. Koalicija u koju nas je gospodin Beljak odveo, nije bila koalicija za koju se opredijelilo članstvo, niti koju su smatrali kao dobar potez.

Jeste li obavješteni o suspenziji?

Ne, danas sam o suspenziji saznala iz medija i o tome nisam primila nikakvu odluku. To me podsjeća na neka stara komunistička vremena. Mislim da se čak, ni Tito, ni Staljin, ne bi ovako ponašali, kako se danas ponaša gospodin Beljak, gdje 100 uglednih HSS-ovaca i HSS-ovki suspendira iz članstva stranke putem medija. On je pokazao, ne samo da je gubitnik, nego i kukavica, jer je to napravio zato da bi sebi sačuvao fotelju, bez obzira što vodi HSS u propast. Novo svjetlo cijeloj priči danas daje i objava gospođe Mirele Holy, koja je obznanila da je gospodin Beljak došao neposredno prije prošlih parlamentarnih izbora u ORaH (izbori 2015.) i nudio njoj da ga stavi na listu ORaH-a. To je bilo svega par mjeseci prije nego što se kandidirao za predsjednika HSS-a. Iz tog je vidljivo da gospodinu Beljaku nije važan HSS, jer on je pokazao da ne zna niti što HSS jest, niti što HSS znači. njemu je važna jedino njegova fotelja. On je sad tu fotelju dobio u Saboru, a ja ga pozivam da se makne iz HSS-a, da odstupi, da preda ostavku i da omogući nama HSS-ovcima, koji volimo HSS i koji volimo hrvatski narod, da vodimo ovu staru i časnu, ponosnu hrvatsku stranku.

Kakva je procedura dalje? Hoćete li se žaliti na ovu odluku i kandidirati za predsjednicu HSS-a?

Odluku nisam niti dobila. Prije svega moram dobiti odluku da se mogu žaliti na nju. Ta odluka je nastupila zato što sam najavila da ću se kandidirati za predsjednicu HSS-a i naravno očekujem, uz pomoć članstva, do HSS ponovno dignemo na noge i da HSS vratimo HSS-ovcima i onima koji tu stranku doista vole.