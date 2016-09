Dok su ga iz redova HDZ-a ovih dana spominjali kao osobu koju bi vrlo rado htjeli imati u timu za reformu kurikuluma, znanstvenik Davor Pavuna opovrgava takvu mogućnost. Iz HDZ-a ga, tvrdi, nisu zvali, a i da ima vremena za bavljenje reformom, ne bi, kaže, imao što mnogo raditi jer se po njegovom uvjerenju radi o »izmišljanju tople vode«.

– Nitko me nikad nije direktno ništa pitao, iako su mi mnogi pisali. Konkretno, Miroslav Dorešić, akademik Paar i Matko Glunčić te akademik Ranko Matasović i Đuro Njavro, koji su svima, pa i meni, poslali vrlo precizne komentare i kritike tzv. Jokić kurikula. HDZ me nikad nije po tom pitanju kontaktirao, a povremeno komuniciram s nekima od njih, kao i svim mudrim misliocima u svim strankama, od SDP-a i Mosta do Živog zida te s briljantnim vodećim intelektualcima u obrazovanju Hrvatske i svijeta – otkriva Pavuna.

Na njegov mogući angažman u timu za reformu kurikuluma ukazao je HDZ-ovac Đuro Njavro, na skupu kojeg je početkom rujna organizirala GOOD inicijativa. Njavro je tom prilikom rekao da je kurikularna reforma bila »loše pripremljena i loše provedena«, te da je Jokić ne treba dalje voditi »jer je potrošio svoju priliku«. Na tom bi mjestu, otkrio je Njavro, »želio svakako vidjeti ljude kao što je Davor Pavuna, čovjek koji gleda 50 godina unaprijed«, a tom je izjavom izazvao opći smijeh u dvorani. Hrvatskog fizičara, profesora švicarskog Instituta za tehnologiju (EPFL) dio hrvatske znanstvene zajednice smatra pseduzonanstvenikom. Razlog tome njegove su kontrovezne izjave među kojima je poznatija ona da bi vlč. Zlatko Sudac po zakonima fizike mogao levitirati, a nezapaženo nije prošla ni ona da je spolni odgoj u hrvatskim školama baziran na pedofiliji, te njegova sklonost teorijama zavjere. Kako je već tjednima aktivan po svjetskim konferencijama fizičara, Pavuna nije, kaže, vidio negativne komentare po portalima na njegov račun.

– To je nesuvislo, jer čak kad bih se i stigao baviti kurikulom, rezultat bi bio bolji od prve javne predloške. Naprosto, vertikala optimalnog odgoja i obrazovanja danas je dovoljno jasno snimljena u svijetu pa nema potrebe za egzotikom ni u Hrvatskoj – tvrdi Pavuna, za kojeg je kurikularna reforma »otkrivanje tople vode na kojoj mnogi zarađuju slavu i honorare«.

Glavna mu je mana, zaključuje, »što je iskren tradicionalist i vjernik«, jer mu se to u javnosti zamjera.

– I moji prijatelji ex-komunisti i nevjernici danas smatraju da majka obitelji treba biti centar odgoja i obrazovanja djece, kao u židovskim obiteljima. Da, žene i majke su bitne, a bez Ljubavi u akciji svaki kurikul je tek nova floskula – poručuje kontroverzni fizičar.