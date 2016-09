TAKO JE GOVORIO MILANOVIĆ

Cilj Vlade je da nakon ulaska u EU sto posto javnih investicija bude iz europskih fondova, da time više ne opterećujemo proračun, da se iz proračuna ne financira ono što se ne treba financirati, da ne ulažemo u nepotrebno visoko obrazovanje, već da ga otvorimo utjecaju privatnog sektora. Znanje je roba!

(u emisiji »Hrvatska u Europskoj uniji« na HTV-u, srpanj 2013.)

Ovo nije prirodna katastrofa. Ovo je naprosto jedan kompliciraniji život nego u Rijeci i u Zagrebu.

(u Mrkoplju, prigodom posjeta snijegom i ledom okovanom Gorskom kotaru, veljača 2014.)

Znam kako vam je. I meni je prošle godine pukla cijev u stanu.

(u razgovoru s Ljiljanom Jerković iz Rajeva Sela čija je kuća stradala u poplavi, srpanj 2014.)

Ako mislite da se moj skromni mozak ikad odmara – varate se, a znate da je to najveći napor. Osim baš fizičkog rada, razmišljati i biti pod pritiskom i stresom je najveći napor i to ne prestaje.

(u intervjuu Media servisu, kolovoz 2014.)

Koliko god smo mali kao nacija brojem, naša je nacija najsvestranija u Europi. Nekako ispada da nije slučajno da su naši ljudi u Seattleu, Aljasci, Tasmaniji, Novom Zelandu, Ognjenoj zemlji… To su uvijek krajevi svijeta na kojima uspijevaju samo najpametniji i najtvrdoglaviji.

(prigodom susreta s hrvatskim iseljenicima u Gig Harboru, rujan 2014.)

Očekivanja ljudi su u svakom treptaju oka usmjereni prema Vladi. Kada pukne parket ili se oljušti tapeta, tko je odgovoran? Vlada. Hrvatski građani od Vlade imaju ne velika, nego sva očekivanja.

(na izvještajnoj skupštini Hrvatske stranke umirovljenika, listopad 2014.)

Danas u Hrvatskoj nije problem prazan želudac, ljudi i djeca imaju pun želudac, pitanje je samo čega. Jer kvalitetnija hrana u pravilu previše košta, mada ne mora previše koštati. Prema tome, nemojmo biti takvi populisti, nemojmo govoriti da danas ljudi u Hrvatskoj gladuju. Ljudi u obitelji jedu, hrane ima više nego ikada, ali ima loše hrane koja je jeftina, koja nije možda direktno štetna ali dugoročno jest štetna. Glavni problem je, kao i u drugim državama, obilje loše hrane, obilje kalorične hrane, obilje dostupne hrane i nesposobnost da se stvari razlikuju, da se razlikuje dobro i loše. A to je stvar odgoja.

(na aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru, studeni 2014.)

I Tito i Tuđman su najbolje što smo mi u datim razdobljima svoje povijesti imali, i ako kao Hrvat to ne razumiješ, onda ne razumiješ hrvatsku povijest.

(prigodom otvaranja Kauflandova logističkog centra kraj Jastrebarskog, ožujak 2015.)

Cijela Europa slavi dan borbe protiv antifašizma.

(na skupu SDP-a u Splitu, travanj 2015.)

Kada će ljudi osjetiti da će im biti bolje? Osjetit će kad osjete!

(na Danu poduzetnika, lipanj 2015.)

Kada je riječ o županijama, mislim da su one, onakve kakve su danas, optimalan oblik srednje teritorijalne organizacije u Hrvatskoj. Ne vidim ništa dobro u tome da zemlju podijelimo na pet povijesnih regija jer je upravo to bila okosnica hrvatskih podjela i manipuliranja Hrvatskom u ne tako dalekoj prošlosti. Tko god je uspostavio ovakav županijski sustav, posjedovao je vrlo dobar politički osjećaj za hrvatske potrebe.

(u intervjuu Telegramu, srpanj 2015.)

Trebalo je vremena da bi ljudi mogli shvatiti da je naš put častan, da mi volimo svoju domovinu 10 tisuća puta više nego ta lažna Domoljubna koalicija koja radi za svakog profitera, cincara i prevaranta samo da napakosti hrvatskoj Vladi.

(na predizbornom skupu u Jastrebarskom, listopad 2015.)