Ranko Ostojić koji je prvi objavio da kreće u utrku za predsjednika SDP-a bio je gost Dnevnika Nove TV. S njim je o planovima, ali i potencijalnim protukandidatima razgovarao Mislav Bago.

Kad ste donijeli odluku da idete u utrku za šefa SDP-a?

Nakon što je Zoran Milanović objavio da odlazi smatrao sam da kao potpredsjednik stranke imam odgovornost i obvezu i radi naših članova i zbog situacije u kojoj jesmo, trebali smo prenijeti jasnu poruku da će SDP ostati stabilna stranka, da ću se ja kao jedan od kandidata boriti da SDP za demokratski proces, da ostanemo snažni SDP. To je bio glavni motiv za takvu odluku.

Bili ste dio Milanovićevog tima, mislite li da će Vam to biti teret u utrci za predsjednika?

Ja uvijek kažem da u SDP-u postoje ljudi SDP-a. Ja sam biran na konvenciji na kojoj sam dobio preko 1300 glasova, što znači da sam dobio glasove svih struja. Ja ne prihvaćam tezu o takvim podjelama. Za mene ne postoje Komadinini, Milanovićevi ili Ostojićevi ljudi, već postoje članovi SDP-a. I oni će o tome odlučiti. Neće odlučiti ni mediji niti nitko sa strane. Ja to neću zvati debaklom jer je situacija takva da smo dobili 40 posto mjesta u saboru, to treba sačuvati.

38 zastupnika - to vam je najmanji broj zastupnika od 2003...

Možete se igrati s takvim brojkama, ali činjenica je da lijevi centar ima 40 posto mjesta u Hrvatskom saboru. To je ono što je važno u parlamentu. Od 2003. godine SDP kao ozbiljna stranka stalno raste zahvaljujući deset godina vođenja od strane Zorana Milanovića. On odlazi, mi idemo u novi početak, trebamo sačuvati važnu, snažnu stranku i hrvatsku ljevicu. Ja se s tim 'debaklom' ne mogu složiti. Što se tiče odgovornosti, o tome će odlučiti članovi SDP-a. Kod nas u statutu stoji nešto važno, a to je da u roku od 150 dana iza svakih parlamentarnih izbora mi izlazimo na ocjenjivanje. I o tome odlučuju članovi. Mi smo i u prošlim izborima bili u situaciji da nismo formirali vlast i tada su naši članovi na konvenciji odlučivali o tome.

Zašto bi vi bili najbolji kandidat pa potom i predsjednik SDP-a, u odnosu na Tonina Piculu?

Ja sam prema statutu jedan od članova SDP-a koji na to ima pravo. Svi drugi kolege, smatram da nisu nikakvi protivnici nego ljudi koji će biti jednako kvalitetni izbor za SDP.

Po čemu ste vi bolji od Tonina Picule?

Nije pitanje je li netko bolji ili nije. Ali krenimo do starta, u svim teškim bitkama u kojima sam bio, ja smatram da kao član SDP-a, kao osoba koja je stekla povjerenje članova SDP-a, mogu biti kandidat. Je li netko bolji ili nije, to će procijeniti članovi SDP-a, bit ćemo u prilici da iznesemo svoju viziju, da kažemo na koji način mislimo voditi SDP. Ja ću odmah reći da neću prihvatiti nikakvu kampanju koja bi bila prljava, kampanju koja bi išla na štetu SDP-a i u ovom trenutku jedna od najvažnijih poruka s moje strane je okupljanje i držanje jakog i snažnog SDP-a.

Zoran Milanović je rekao - neću se više kandidirati. Je li možda trebao dati neopozivu ostavku jučer?

Ta situacija bi po statutu izazvala da mora odrediti potpredsjednika koji će voditi stranku u ovim danima. To govori o tome koliko je Zoran Milanović korektan i ostaje neutralan u ovoj priči. Već u četvrtak je Predsjedništvo stranke, a odmah iza toga i Glavni odbor

Kad je Glavni odbor?

Rekla je predsjednica Romana Jerković da sredinom 11. mjeseca možemo završiti naš izborni proces. To je važno zbog pripreme za lokalne izbore. Onaj tko bude izabran za predsjednika, čekaju ga nove bitke. SDP treba ostati ujedinjena snažna stranka ljevice i ja sam uvjeren da to možemo napraviti.

HDZ i Most su započeli pregovore. Hoće li ih po vama i dovršiti ili će to kao i zadnji put trajati tjednima?

Ja to zaista ne znam. Hrvatska zaslužuje stabilnu vlast. Kao odgovoran političar moram reći da svjesni situacije izbornog rezultata, ja bih volio da imamo vladu što prije, suočavamo se s ozbiljnim izazovima.