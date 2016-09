Potpredsjednik SDP-a Ranko Ostojić čestitao je u ponedjeljak na svom facebook profilu HDZ-u na izbornoj pobjedi, poručivši da su ovaj put bili bolji.

»Dragi moji, zahvala svima koji su se borili na ovim izborima. Vrlo dobar nije odličan. Lijevi centar ima 40 posto mandata u saboru. Nakon pobjede HDZ-a, bez obzira na malu razliku, treba im čestitati i reći bili ste bolji ovaj put«, napisao je Ostojić na svom facebook profilu.

»Građani odlučuju i nitko im ne smije uskratiti pravo da biraju onog koga žele. Upravo radi Hrvatske koja želi refomu obrazovanja, život bez straha, zaštitu manjina i sigurnost, naše je da ostanemo garancija i prepreka koracima koji bi našu zemlju vukli natrag«, poručio je.

Zahvalio se svima koji su podržali Narodnu koaliciju i svima koji su izašli na izbore.

Drugi na listi Narodne koalicije u VIII. izbornoj jedinici SDP-ovac Peđa Grbin u ponedjeljak je, komentirajući neslužbene rezultate izbora, priznao da je HDZ relativni pobjednik izbora pa je logično očekivati da će ta stranka početi s pregovorima oko formiranja nove Vlade.

»Kako će to završiti, to u ovom trenutku u Hrvatskoj nitko ne zna. Mi smo i u izbornoj noći bili svjedoci jedne političke opcije koja nastavlja s ucjenama i očito nije spremna na konstruktivne razgovore. To se mora promijeniti«, rekao je novinarima Grbin dodavši kako je Hrvatska izgubila previše vremena i ne može si dopustiti »luksuz neozbiljnosti i predomišljanja kojem smo svjedočili prošle godine«.

Hrvatska je nakon prošlih izbora, kaže Grbin, svjedočila cirkusu oko pregovaranja, skakanja iz jednog tabora u drugi, a sada joj treba stabilna Vlada koja će voditi zemlju naprijed i iskoristiti situaciju gospodarskog rasta.

»Premda je naša koalicija ostala prvi izbor građanki i građana naše izborne jedinice, kao i Pule, Rijeke, Umaga, Opatije i brojnih drugih mjesta, rezultat ovih izbora je daleko ispod naših očekivanja«, poručio je Grbin zahvalivši se svim građanima koji su podržali njega i njegovu političku opciju.

Na pitanje može li se očekivati smjena na vrhu SDP-a, odnosno odlazak Zorana Milanovića, Grbin je odgovorio kako na to pitanje u ovom trenutku ne može odgovoriti.