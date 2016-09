Za tri važna političara, nezaobilazna u demokratskoj dionici hrvatske povijesti, politička je karijera praktično završena porazom na nedjeljnjim izborima. Politička karijera u smislu kandidiranja gotova je za 82-godišnjeg Stjepana Mesića, malo je vjerojatno da će svoju političku karijeru uspjeti revitalizirati 67-godišnji Radimir Čačić, a povlačenje iz politike najavio je i 50-godišnji Zoran Milanović.

Od tih troje političkih teškokategornika najgromoglasnije je odjeknula najava predsjednika SDP-a i ne tako davnog premijera Zorana Milanovića o povlačenju iz politike. Milanovićeva najava, prate li se njegove izjave, nije iznenađujuća. On je i kao premijer govorio da se ne vidi u politici do kraja karijere, da je politika jedna dionica njegove karijere. Da je Narodna koalicija pobijedila na nedjeljnim izborima Milanović bi ostao u politici još četiri godine i bio bi premijer. Poraz je ubrzao njegovu odluku o okončanju političke karijere.

U Saboru neće biti ni veterana Šukera i Sobol Šezdesetak od 151 zastupnika koji su odradili kratkotrajni osmi saziv Hrvatskog sabora, nije na prijevremenim parlamentarnim izborima dobilo povjerenje birača, među njima su i saborski veterani Radimir Čačić (NS-Reformisti), Ivan Šuker (HDZ) i Gordana Sobol (SDP). Sobol, koja je u Sabor birana pet puta, iskreno priznaje da je iznenađena što nije dobila povjerenje birača za još jedan mandat. »Osobno mi je žao što Narodna koalicija nije prepoznata, što su birači odlučili ostati kod kuće, kao da u proteklih osam mjeseci nije bilo kaosa, agonije i eksperimenta«, kaže Sobol. Sobol se za šesti mandat natjecala u II. Izbornoj jedinici kao peta na listi Narodne koalicije, što je bilo izgledno mjesto za ulazak, no račune joj je pomrsila HNS-ova Anka Mrak Taritaš koja ju je preskočila zahvaljujući preferencijalnim glasovima. HDZ-ov veteran Šuker u nedjelju je dobio respektabilnih 3.700 preferencijalnih glasova, no nedovoljno da sa 14. mjesta u VI. jedinici po šesti put uđe u Sabor. (Hina)

Iscrpljujući ritam

Iz Milanovićevih se izjava naziru dva razloga za prestanak bavljenja politikom. Prvi je zasićenje i izraubanost dnevnim političkim ritmom i mlinom u kojem je posljednjih nešto više od devet godina, otkako je izabran za predsjednika SDP-a. Taj je iscrpljujući ritam spomenuo i na konferenciji za novinare u ponedjeljak. Biti u politici i dalje, a ne biti premijer, nego oporbeni saborski zastupnik Milanoviću više nije dovoljno jak stimulans za ostanak u politici. Drugi razlog je namjera da zaradi nešto više novca i osigura sebi i obitelji materijalno ugodniji život. I o tome da se namjerava posvetiti poslovnoj karijeri nakon političke Milanović je govorio i kao premijer. Milanović, a javno je poznato koju imovinu on i njegova supruga imaju, govorio je da to što imaju nije nikakva znatna imovina i da on tu imovinu želi povećati. U intervjuu danom N1 televiziji samo tri dana prije izbora kazao je da ima manje od 50 godina i da ide nešto i zaraditi »jer od ovoga je teško«. Milanovićeva odluka o završetku političke i početku poslovne karijere je racionalna. U političkoj je karijeri postigao gotovo sve (jedino se nakon poraza nije uspio pobjednički vratiti), a još je dovoljno mlad i ako sada prekine s političkom karijerom preostaje mu dovoljno vremena za poslovnu karijeru koja će mu omogućiti materijalno blagostanje. Milanović će biti zapamćen po političkoj karijeri koja je na visokoj razini trajala relativno kratko, niti deset godina, ali je bila vrlo dinamična.

Vječni Glavaš i Radin Sve prolazi, samo Branimir Glavaš i Furio Radin ostaju, najkraće bi se mogao sažeti izborni uspjeh te dvojice zastupnika, koji su u nedjelju već osmi put izabrani u Sabor. Glavašu (HDSSB) je to, vjerojatno, mala utjeha, s obzirom da je jedini preostali HDSSB-ov zastupnik. Bivši HDZ-ovac prvi put u Sabor je izabran 1990., još u prvom sazivu, potom je biran i u drugi, treći (nije aktivirao mandat)... i sada u deveti saziv. Radin je kao zastupnik talijanske nacionalne manjine u Saboru još od 1992. godine. (Hina)

Politički kapital

Za razliku od Milanovića, Mesić je čovjek kojega životna dob, kada je riječ o politici nije opterećivala. Milanović svoju karijeru završava prije 50. godine, a kada je Mesić imao 50 godina njegova politička karijera jedva da je i počela. Do tada je bio gradonačelnik Orahovice, zastupnik u Saboru SR Hrvatske. A najveći mu je politički kapital bilo to što je bio politički zatvorenik. Politička karijera po kojoj će Mesić biti zapamćen započela je 1990. godine, u njegovoj 56. godini. Od 56. do 76. godine bio je sve – predsjednik Vlade (koja se tada još zvala Izvršno vijeće Sabora) Hrvatske, potpredsjednik, pa predsjednik Predsjedništva SFRJ, predsjedavajući Pokreta nesvrstanih, predsjednik Sabora, HDZ-ov disident, predsjednik Republike u dva mandata. Šest godina nakon što se prestao u formalnome smislu baviti politikom, odlučio se još jednom kandidirati za saborskog zastupnika i to je po svemu sudeći bila njegova posljednja (ako se tako nešto kada je riječ o Mesiću smije kazati) kandidatura.

Radimir Čačić nije objavio kraj svoje političke karijere, ali na sljedećim paralmentarnim izborima, budu li za četiri godine, on će imati 71. godinu i kako sada stvari stoje slabu stranku iza sebe. Čačić je jedan od rijetkih političara koji je četvrt stoljeća uspio opstati u vrhu politike. Bio je predsjednik dvije stranke – HNS-a, a danas Narodne stranke – reformisti – ministar u vladi Ivice Račana, ministar i prvi potpredsjednik u vladi Zorana Milanovića, bio je župan Varaždinske županije, bio je predsjednik Hrvatskog teniskog saveza. Čačiću će premijerska dužnost ostati velika neispunjena želja, a to nije mogao postati jer je njegova stranka premala da bi dala premijera.