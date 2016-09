Gospodine Hasanbegoviću, paraliziran sam od jeze pred vašom sposobnošću beskompromisnog obračuna s mojim gradom kojem ste namijenili kulturocidni napalm. Prestravljen sam vašom retorikom jer graniči sa zdravim razumom. A s tim u vezi, zgrožen sam činjenicom da obnašate javnu funkciju. Zapravo, da vas nisam vidio svojim očima, ne bih vjerovao da postojite.

Netko tko je sposoban uvrijediti čitav jedan grad, pljunuti na 128.000 ljudi, mora da posjeduje tako veliku količinu mržnje da više nije sposoban kontrolirati je pa ona pršti na sve strane, bjesomučno trujući prostor.

Uvreda Rijeci

Gledajte Hasanbegoviću, jedno je kada lažete o meni, politička arena u predizborno vrijeme postaje surovo krvava, ali kada dirate u Rijeku i njene stanovnike uspoređujući ih s poklonicima Slobodana Miloševića, to je situacija u kojoj ste žestoko okrvavili ruke, to je zaista granica koju niste smjeli prijeći.

Razumijem da vam to nije jasno jer vam je, očito još od studentskih dana, dopušteno prelaziti sve granice pristojnosti. No, to što razumijem, ne znači da vas aboliram niti vam ikada mogu oprostiti uvredu koju ste uputili Rijeci.

Nadalje, ni zbog čega nije potrebna, a ni moguća, ikakva koalicija između HDZ-a i SDP-a. Vaša crna kapa pod kakvom su počinjeni odvratni zločini u najmračnijem dijelu hrvatske povijesti i moja zvijezda pod kojom je Hrvatska oslobođena od fašizma nikada se ne bi mogle složiti u skladni kompromis. Ni oko čega.

Moj ideološki instinkt nalaže mi da vas se klonim i s vama vodim samo nužne razgovore jer vi ste, nažalost i na sramotu cijele Hrvatske, javni dužnosnik pa s vama povremeno moram razgovarati jer upravljate novcem koji Rijeka očekuje od Ministarstva kulture za projekt Europske prijestolnice kulture.

Vaš ideološki instinkt nalaže vam, očito, da izmišljate i lažete, da se obračunavate s cijelim našim gradom koji mrzite, da nam uskraćujete sredstva državnog proračuna i da nas pokušavate ugušiti svim silama kojima možete.

Hasanbegoviću, nalikujete mi na pticu, na neku crnu zloslutnicu koja unezvjereno vrti glavom sipajući kratke odrešite krikove uvreda prema svima koje ne možete doista dohvatiti svojim kljunom i iskopati im oči. Pitao sam se je li moguće da ste toliko zaslijepljeni divljenjem ideologiji davno prošlog stravičnog vremena da kopirate baš sve – načine, modele i područja obračuna s neistomišljenicima – dobio sam odgovor – jeste, zaslijepljeni ste, zaljubljeni ste, očarani ste strahotom ustaškog pokreta koji je znao samo mrziti i u toj mržnji ni od čega nije prezao posvećen samo uništavanju predmeta svoje mržnje. Uspjeli ste postati slika ideologije u koju vjerujete.

Diskreditacija

Nije vas sram. Nije vam neugodno. Jer za vas cilj opravdava sredstva.

A vaš cilj nije plava Hrvatska, vaš cilj je crna Hrvatska. To valjda jedino Plenković ne vidi ili možda vidi i sasvim mu je drago. Zato mi i stavljate u usta ideju o velikoj crveno-plavoj koaliciji u Hrvatskoj jer to je za vas način da me diskreditirate vjerujući da je takva koalicija najgore što uši hrvatskog birača mogu čuti. Apsolutno je netočno da sam vam ikada o tome govorio i tvrdio da to našoj zemlji treba, jer upravo su ljudi poput vas razlog zašto je to nemoguće. No, postoji puno gora stvar od takve koalicije. Postoji podmukla želja ovog HDZ-a, u kojem je ljudima poput vas dopušteno biti relevantnim faktorom u funkcioniranju države, želja da bude i više takvih kao vi koji bez da trepnu provode najgore oblike ugnjetavanja i gaženja. Podmukla želja plave stranke da uzdigne crne zastave jednom kada se dočepa vlasti.

U proteklih nekoliko mjeseci imali smo priliku vidjeti naznake toga. Ponajviše zahvaljujući vašoj osobnoj posvećenosti ministarskom poslu. Efikasnost koju ste pokazali nešto je na čemu bi vam se moglo čestitati kada bi uz tu efikasnost bile povezane dobre namjere i širokogrudnost prema svim građanima naše zemlje. Nažalost, bili ste brzi i konkretni samo u vašim osobnim svjetonazorskim obračunima s neistomišljenicima. Samo takve odluke ste donosili. Kao da upravljate vojskom koja se sva mora jednako postrojiti i biti iste boje, a ne kulturom čija je najveća snaga u različitosti.

Nije svako zlo za zlo. Ova polemika kojoj ste otvorili vrata svojim lažima, pomoći će građanima Rijeke i Hrvatske da vide vaše pravo lice.

Ministar kulture koji mrzi cijeli jedan grad i pljuje na njegove stanovnike bez zrna neugode, bez imalo zazora, nije zaslužio ništa više nego da završi ispljunut iz istog tog ministarstva, a ako ima imalo pameti u ovoj zemlji, bit ćete uskoro izopćeni iz zone relevantnih faktora. Moći ćete navući vašu kapu i baviti se svojim floskulama u društvu vaših anonimnih intimusa za koje, kao donedavno i za vas, nitko nije čuo.

Smatram vas greškom demokratskog sustava. Smatram vas crnim gavranom koji će odletjeti i neće se vratiti. Nikad više, reagira u otvorenom pismu gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.