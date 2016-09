U idućih mjesec dana, prije početka nove ogrjevne sezone, Ministarstvo gospodarstva trebalo bi donijeti novi pravilnik o obračunu potrošnje toplinske energije u zgradama koje se griju na toplane ili kotlovnice, odnosno imaju, ili će tek ugraditi razdjelnike topline. Zaključak je to jučer održane, treće dosad sjednice povjerenstva Ministarstva gospodarstva koje od veljače naovamo razmatra probleme nastale zbog korištenja razdjelnika. Formula za obračun potrošnje bit će promijenjena onako kako je to preporučio Energetski institut »Hrvoje Požar« u svojoj studiji o učincima ugradnje razdjelnika, koju je naručilo Ministarstvo. Novom bi se formulom povećao udio kvadrature stambenog prostora u obračunu, odnosno smanjio dio koji se obračunava po onome što pokažu razdjelnici.

Gotovo nemoguće izaći iz sustava Mnogobrojni su se građani, nezadovoljni visokim računima, željeli i isključiti iz sustava grijanja, no zanimljivo je da hrvatski propisi kažu kako je potrebna stopostotna suglasnost svih stanara da bi se jedan stan izdvojio iz sustava grijanja pri čemu, ako u tome i uspije, i dalje mora plaćati snagu odnosno paušal. Za izdvajanje cijele zgrade iz sustava potrebno je pak 90 posto potpisa stanara, ali paušali ostaju, dok je za ugradnju razdjelnika dovoljna suglasnost polovice stanara, no ostaje prijetnja kaznom do 50.000 kuna za one koji razdjelnike ne ugrade.

Očitanje impulsa

Time se umanjuje uloga razdjelnika i njihova svrha dovodi u pitanje, no vjeruje se da će to barem dijelu potrošača smanjiti račune za grijanje. Do uvođenja razdjelnika, podsjetimo, čitava se potrošnja obračunavala prema kvadraturi, da bi 2013. godine bila uvedena obaveza ugradnje razdjelnika najkasnije do kraja ove godine. Razdjelnici, pritom, nisu mjerila potrošnje već uređaji koji samo očitavaju impulse uz pomoć kojih se zatim određuje udio pojedinog prostora u ukupno isporučenoj toplinskoj energiji za zgradu. Sad bi, međutim, svaka zgrada uz pomoć ovlaštenih inženjera morala odrediti svoj »faktor zgrade«, koji bi pokazivao njene tehničke karakteristike, a koji bi bio dio računa obračunat prema površini stana odnosno poslovnog prostora u ukupnoj površini zgrade. I dosad su distributeri, nakon što su kod dijela potrošača računi postali astronomski, povećavali dio koji se obračunava po kvadraturi, no sad bi svaka zgrada imala svoj faktor koji bi u obzir uzimao i, primjerice, prazne stanove koji se ne griju, položaj stanova i slično. Udio potrošnje obračunat prema kvadraturi u zgradama koje troše manje energije bio bi 30 posto, a ako je potrošnja velika, predlaže se da faktor zgrade bude bliži pedeset posto.

Ovo su samo »kozmetičke« promjene, budući da tehnička Vlada više od toga kad su razdjelnici u pitanju ne može učiniti. Ostaje zakonska obaveza njihove ugradnje do kraja godine, makar inspekcija, prema obećanju ministra Tomislava Panenića neće kažnjavati građane koji obavezu ne ispune.

Izmjena Zakona

Što će biti s dolaskom nove Vlade, tek će se vidjeti, no postoji mogućnost da, uspiju li pregovori HDZ-a s Mostom, Panenić čak i ostane ministar gospodarstva i pitanje razdjelnika riješi, moguće, i izmjenom Zakona o tržištu toplinske energije. U nekoliko je navrata istaknuo potrebu izmjene zakona, no i to da nam EU nalaže individualno mjerenje potrošnje energije. Podsjetimo, EU kaže da je ono nužno samo ako se prethodno pokaže isplativim, dok je Hrvatska bez prethodne provjere isplativosti građane zakonom obavezala na ugradnju razdjelnika. Naknadna studija učinaka »Hrvoja Požara« pokazala je da je potrošnja toplinske energije pala, no činjenica je da su mnogi građani proteklih nekoliko zima zatvarali svoje radijatore ne bi li smanjili previsoke račune odnosno štedjeli tako što su se – smrzavali.