Čagalj (HGK): Svaki poslodavac iskorištava radnike

Od početka krize iz Hrvatske je otišlo 50-60 tisuća radnika, ustvrdila je tijekom panela o slobodi kretanja radnika i pravednoj mobilnosti Mirjana Čagalj, potredsjednica Hrvatske gospodarske komore za graditeljstvo, promet i veze. Otvoreno je i pitanje kvota za uvoz stranih radnika u Hrvatskoj, a Čagalj je u jednom trenutku ustvrdila kako je »svakom poslodavcu svaki radnik skup« te da »svaki poslodavac radnika iskorištava«. Odlazak radnika na zapad, i nedostatak domaće radne snage u graditeljstvu je, prema riječima Čagalj doveo do rasta plaća od »šest-sedam do 10 posto«. Međutim, Jasenka Vukušić, predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske navodi kako to nije točno te da velike kompanije čak i pritišću na smanjenje plaća.