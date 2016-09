Meteor Grupa je stekla kontrolu nad 67,5 posto tražbina vjerovnika Badela te može samostalno izglasati prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja tvrtke. Ministar Tomislav Panenić poručuje da se radi o zakonitoj igri, no ocjenjuje ju nepoštenom prema Ministarstvu, ali i drugom ponuđaču

Dok su u Ministarstvu gospodarstva vagali dvije ponude za preuzimanje Badela 1862 i procjenjivali dodatne informacije koje su zatražili od ponuđača, đakovačke Meteor Grupe i slovačkog St. Nicolausa, situacija se na njihovo iznenađenje rasplela mimo njih. U ponedjeljak kasno popodne, otkriva nam ministar gospodarstva Tomislav Panenić, stigla je obavijest da je jedan od dva potencijalna ulagača Meteor Grupa stekla kontrolu nad 67,5 posto tražbina vjerovnika Badela 1862 i time je bespredmetnima učinila i ponude i cijeli proces natjecanja te je na taj način iz igre izbacila slovačku tvrtku.

Ministar nezadovoljan postupanjem HPB-a Ministar gospodarstva Tomislav Panenić nije zadovoljan ni postupanjem Hrvatske poštanske banke (HPB), kojoj je vlasnik država, a dala je potporu jednom partneru. – Uopće nisu vlasnike, Nadzorni odbor, ministra financija i konkretno mene obavijestili o toj situaciji, tako da smo dovedeni u gotovu situaciju, što smatram da je vrlo loš odnos državne tvrtke prema Vladi – otkrio je Panenić barem djelić odnosa između državne banke i njezina vlasnika.

Preuzimanje tražbina

Priopćenjem su to potvrdili i iz Meteor Grupe ističući da su stekli kontrolu nad više od dvije trećine tražbina prijavljenih u predstečajnoj nagodbi Badela 1862 i to nakon preuzimanja tražbina dva najveća financijska vjerovnika sa založnim pravima na ključnoj imovini, pogonu na Žitnjaku i vinarijama u Daruvaru i Benkovcu i postizanja dogovora s vjerovnicima iz skupine financijskih institucija i ostalih vjerovnika.

– Na taj način, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Meteor Grupa može samostalno izglasati prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja Badela 1862 – poručili su iz Meteor Grupe.

U svom priopćenju navode da su u postupku odabira strateškog partnera sudjelovali s financijski najvišom i obvezujućom ponudom (26 milijuna eura) te da su jasno istaknuli namjeru brzog razduživanja Badela 1862 i okončanja predstečajne nagodbe u najkraćem mogućem roku. Aktivnosti koje su u međuvremenu poduzeli i koje su dovele do raspleta prije odluke Ministarstva gospodarstva za njih su dokaz da ozbiljnost njihovih namjera i sposobnost da sve navedeno u ponudi i provedu.

Ministar gospodarstva ističe da je riječ o zakonitoj igri Meteor Grupe, ali ocjenuje je nepoštenom, posebice prema Ministarstvu, ali i drugom ponuđaču.

– Imaju 67 posto vjerovnika na svojoj strani, tu je i Atlantic grupa. Na kraju će se vidjeti koja će biti struktura vlasništva, ali moguće je da će postotke dijeliti Atlantic, Meteor Grupa i banke – nagađa Panenić, koji kaže da je cijelo vrijeme bio pod velikim pritiskom da odluku donese na prečac. A, odluka se otegla, priznaje ministar, ali iz razloga što se provjeravala adekvatnost kapitala ponuditelja, konkretno Meteor Grupe, kao i njegovo zaduženje koje prelazi vrijednost njegove imovine. S obzirom na to da je Meteor lani preuzeo Labud, koji je još uvijek u restrukturiranju, Panenić je želio dodatnu provjeru toga hoće li ta Grupa moći izvršiti svoje obveze prema Badelu.

Stvarni partner

Sada njegove odluke, ali i odluke povjerenstva za odabir strateškog partnera u kojem je prije predstečajne nagodbe država imala gotovo 68 posto vlasništva, više nisu relevantne, napominje ministar. Otkriva i da je od povjerenstva zatražio da utvrdi jesu li ugovori o preuzimanju potraživanja izvršni ili opcijski.

– Ako su već išli u tom smjeru, to su mogli isto tako obaviti i prije, da nemamo ovu cijelu strku, da ne moramo St. Nicolaus kao partnera uopće uvoditi u to. Meteor Grupa je tijekom postupka jednom nogom držala vrata odškrinuta, i to je ugrožavalo položaj bilo kojeg drugog ponuditelja. Sada su u postupku izbora strateškog partnera poslovna etika i odnos prema drugim investitorima dosta narušeni. Sve je u skladu sa zakonima, međutim sigurno nije fer prema drugim ponuditeljima u procesu – kazao je Panenić. Otkrio je i da je Atlantic grupa, preko svoje tvrtke Atako u Bosni i Hercegovini, potvrdila da podržava Meteor u njegovim planovima.

– Prema tome mislim da smo sada dobili stvarnoga partnera – pomalo ironično je dobacio ministar.