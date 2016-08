"Osobno ću se zalagati za to da u Hrvatskoj ne postoji nijedan radnik koji radi, a ne prima plaću. U protekle četiri godine taj smo broj smanjili sa 70.000 na 20.000, ali neću biti zadovoljan dok i jedan radnik ne prima plaću", obećao je Mrsić

Nositelj liste Narodne koalicije u VI. izbornoj jedinici Mirando Mrsić izjavio je u petak na predstavljanju kandidata te koalicije u Velikoj Gorici da su im prioriteti očuvanje sisačke rafinerije i kutinske Petrokemije, te očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta na tom području.

"Sisačko-moslavačka županije izgubila je veliki broj radnih mjesta u proteklih 20 godina i vrijeme je da se u toj županiji počnu otvarati nova radna mjesta jer za to ima potencijala. Ulaskom u EU otvara nam se europsko tržište i nadam se da ćemo moći pokazati da se mogu promijeniti stvari u županiji koja je dugo bila zapuštena, iz koje se iseljavalo, gdje je bilo korupcije i uzimanja sredstava iz proračuna", rekao je Mrsić.

Hrvatska treba, kaže, krenuti sigurnim smjerom i imati stabilnost, pa stoga zaslužuje Vladu koja će obraniti rafineriju i Petrokemiju, jer su to tvrtke koje su stvarali hrvatski radnici pa neće raditi u interesu kapitala, bilo ruskog ili nekog drugog.

"U proteklih šest mjeseci vidjeli smo Vladu koje nije bilo. To je Vlada koja nije vladala, u kojoj su se partneri svađali i koja nije funkcionirala. Sada obećavaju vjerodostojne promjene - pa pogledajte koje su vjerodostojne promjene napravili u proteklih šest mjeseci. Tko će im vjerovati kad vjerodostojnih promjena nije bilo", poručio je Mrsić.

Naknade za osposobljavanje 3000 kuna

Govoreći o programu Narodne koalicije rekao je da se oni zalažu za siguran smjer u radu i zapošljavanju, mirovinskom sustavu i zdravstvu.

"HDZ je zaustavio stručno osposobljavanje mladih pa u ovom trenutku, u odnosu na isto razdoblje lani, bilježimo pad broja mladih koji su se zaposlili po tom modelu za 5000, a mi smo od uvođenja mjere 2011. svake godine bilježili porast zapošljavanja", rekao je Mrsić.

Najavio kako će tu mjeru ponovno oživjeti te povećati naknade s 2400 na 3000 kuna, kao i donijeti mjere koje će stimulirati ugovore na neodređeno vrijeme, a destimulirati ugovore na određeno vrijeme.

"Osobnu ću se zalagati za to da u Hrvatskoj ne postoji nijedan radnik koji radi, a ne prima plaću. U protekle četiri godine taj smo broj smanjili sa 70.000 na 20.000, ali neću biti zadovoljan dok i jedan radnik ne prima plaću", obećao je Mrsić najavivši i povećanje minimalne plaće na najmanje 3000 kuna neto.

Porast mirovina za 10 posto

Što se tiče mirovinskog sustava, Mrsić očekuje porast plaća u iduće četiri godine te u skladu s tim i porast mirovina za oko 10 posto.

Najavio je da će Vlada Narodne koalicije ukinuti poseban doprinos za zdravstvo od 3 posto te uvesti socijalnu mirovinu za sve iznad 65 godina koji nisu ostvarili pravo na mirovinu iz rada, što će stajati između 50 i 100 milijuna kuna.

Komentirajući najavu Milana Bandića da će po zagrebačkom modelu povećati mirovine najugroženijim skupinama umirovljenika od 5 do 20 posto, Mrsić je ocijenio kako je to "još jedna od genijalnih ideja Bandića, koji raspolaže s najvećim proračunom u zemlji", ali to je fiskalno neizvedivo jer je Hrvatska pod mjerama prekomjernog deficita.