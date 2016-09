Predsjednik Mosta Božo Petrov uvjeren je, unatoč tvrdnjama iz SDP-a da se jamstva koja Most traži ne mogu provesti u mjesec dana nakon formiranja Sabora, da su ta jamstva realna i da bi se obje stranke i SDP i HDZ trebale izjasniti jesu li im prihvatljiva. I u SDP-u i u HDZ-u, barem dio članova predsjedništva s kojima smo razgovarali, sa sumnjom gledaju ne na same zahtjeve Mosta, nego na model po kojem bi ih budući partner trebao pretvoriti u jamstva. I njima je, kao i SDP-ovcima, kako kaže jedan naš sugovornik, potpuno nezamislivo da se prvo odradi nekoliko zakona, i to uz asistenciju Vlade koja je opozvana velikom većinom u parlamentu, pa da se tek onda ide formirati nova Vlada koja bi proizišla iz te saborske većine.

– Sedam jamstava koja od njih tražimo smatramo iznimno provedivima, a za razliku od onoga što su sada počeli sramežljivo govoriti da su neke stvari nerealne ja bih rekao da je sve izuzetno realno, rekao je Petrov jučer na konferenciji za novinare u Samoboru. Što se tiče primjedbe da se zakoni ne mogu usvajati prije formiranja Vlade, te da je nejasno koja će se Vlada o njima očitovati, Petrov je odgovorio da su se u šestom i sedmom sazivu Sabora zakoni usvajali prije nego li se formirala Vlada.

– Ovo što tražimo nije eksperiment. S druge strane, ovo su ona obećanja koja su oni davali nekoliko izbora za redom svojim biračima, poručio je Petrov koji je uvjeren da će dvije velike stranke naći razlog zbog čega jamstva neće moći provesti nakon izbora, kako su to činile i dosad.

– Neka onda budu pošteni i neka kažu odmah – mi to nećemo napraviti. Govore da će pričati nakon izbora, a ja ih sada pozivam da kažu jesu li to njihova predizborna jamstva, jesu li to ona jamstva koja su nama dali prije osam mjeseci da će upravo to provoditi u sad već ovoj prošloj Vladi, poručio je Petrov. Na primjedbe da je nejasno tko će zakone predlagati, koja će se Vlada o njima očitovati, naši sugovornici iz Mosta ističu da su to samo izlike za stranke koje nisu spremne prihvatiti uvjete i provesti ono što su već prihvatile u studenom kod formiranja Vlade nakon prošlih izbora.

– Zakone mogu predlagati i zastupnici, kako je to bilo s našim prijedlogom izmjena zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Javna rasprava može se provesti u roku od 15 dana, a o prijedlogu se može očitovati tehnička Vlada. Sve se to može provesti ako ima dobre volje. Nismo ništa tražili što i jednima i drugima nije bilo prihvatljivo u studenome, kaže naš sugovornik iz Mosta. Na pitanje što ako tehnička Vlada, koju su stvorili Most i HDZ, da negativno mišljenje na prijedlog zato što bi eventualno saborsku većinu mogli činiti Most i SDP, naš sugovrnik ističe da unatoč tom negativnom mišljenju parlament može usvojiti zakon, jer nema te Vlade koja mu to može zabraniti.

– Vlada je dala negativno mišljenje na opoziv Tomislava Karamarka, pa bi, da je do tog glasanja došlo Most i zastupnici SDP-a izglasali opoziv. Tada im nije smetalo što na prijedlog Vlada ima negativano mišljenje, zaključuje naš sugovornik iz Mosta.