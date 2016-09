Most bi danas u Splitu trebao predstaviti svoje uvjete, odnosno jamstva koja traži od budućih partnera za sastavljanje nove Vlade nakon parlamentarnih izbora koji će se održati 11. rujna. Prije toga u Mostu ne žele govoriti službeno o tim uvjetima, niti koliki će ih točno biti broj, ali poručuju da će tražiti da se provede smo ono na što su i SDP i HDZ pristali u razgovorima nakon prošlogodišnjih izbora. Most neće ići na veliki broj uvjeta, naši izvori tvrde da će ih biti manje od deset kako bi se u kratkom roku pokazalo je li partner s kojim će sastaviti Vladu doista spreman za suradnju.

Pristojba HRT-u

Jedan od uvjeta bit će smanjivanje televizijske pretplate sa 80 na 50 kuna, što je mjesečna ušteda za svako kućanstvo od 30 kuna, odnosno 360 kuna na godišnjoj razini. No, onaj tko pristane na taj uvjet morat će voditi računa da će to za više od trećina smanjiti HRT-ove prihode iz pristojbe, odnosno za oko 450 milijuna kuna. Inače, HRT od pristojbe godišnje ubere oko 1,2 milijarde kuna.

Na svojim stranicama objašnjavaju da od 80 kuna pretplate 34 kune odlaze na proizvodnju četiriju televizijskih programa, 24 kune za troškove održavanja HRT-a, poput energije, amortizacije i ostalih troškova. Za usluge tvrtke Odašiljači i veze izdvaja se sedam kuna, a 8 kuna za Hrvatski audiovizualni centar čime se preko pristojbe sufinancira hrvatsko filmsko stvaralaštvo, a naknade za HDS ZAMP, te izdvajanje Fondu za pluralizam medija za financiranje 150 radijskih i 27 televizijskih lokalnih postaja u Hrvatskoj. Sedam, kuna, iz svake plaćene pristojbe, izračunali su na HRT-u odlazi na poreze.

No, to nije jedini Mostov uvjet vezan za HRT. Oni planiraju tražiti izmjene Zakona o HRT-u na način da ovrhe u ime te kuće radi HRT bez sudjelovanja odvjetnika i javnih bilježnika. U Mostu su izračunali da skupna naplata do tri mjesečne pristojbe znači plaćanje 93,75 kuna za usluge sastavljanja podneska odvjetnika, te da na to dolazi još veći iznos troška javnog bilježnika. Hoće li Most moći, a da ne prekrši ovršna pravila, iz igre , kad su u pitanu ovrhe za tv pristojbu, tek treba vidjeti, ali oni procjenjuju da bi HRT mogao sam voditi te postupke i tako građanima sačuvati 25 milijuna kuna godišnje. Naime, ovršni zakon priznaje tek jedan izuzetak i omogućava Poreznoj upravi da pokreće ovrhe. Nejasno je onda zašto se takav posao ne bi prebacio i na ostale tvrtke poput, primjerice, HEP-a ili komunalnih poduzeća.

Kadroviranje

Most će tražiti i ukidanje poreza na tvrtke ili naziv koji godišnje poduzetnici plaćaju lokalnim vlastima. U Rijeci tako pravne osobe plaćaju dvije tisuće kuna, što je maksimalan iznos tog poreza, mala trgovačka društva 1.200 kuna, a fizičke osobe, primjerice samostalni ugostitelj ili oni koji imaju trgovačke i zabavne radnje tisuću kuna.

Kako smo već ranije pisali jedan od uvjeta Mosta bit će proglašavanje isključivog gospodarskog pojasa, te izmjene Zakona o HNB-u kako bi se omogućio ulazak Državne revizije u tu instituciju. Jedan od Mostovih uvjeta ticat će se i kadrova za izvršnu vlast, primjerice za Vladu ministarstva, javna poduzeća.

– Svi koji imaju repove, primjerice optužnice ili Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ustanovi sukob interesa neće moći u izvršnu vlast, kažu naši sugovornici iz Mosta. Dodaju da u Vladu neće moći nitko tko je da bi ostvario svoje privatne interese radio protiv nacionalnih interesa. Iako se u kuloarima govorilo da bi jedan od uvjeta Mosta mogao biti i zahtjev da se smanji cijena električne energije, jučer nismo dobili potvrdu za nešto takvo.