Predsjednik Hrvatskog generalskog zbora (HGZ), umirovljeni general zbora Pavao Miljavac, komentirao je u subotu uhićenje hrvatskog državljanina u Beogradu osumnjičenog za špijunažu u korist Hrvatske ocijenivši da se tu radi o dnevnoj politici u Beogradu.

General Miljavac je na upit novinara u prostorima HGZ-a o za komentar o uhićenju navodnog hrvatskog špijuna, rekao kako je vlast u Beogradu procijenila da im je u ovom političkom trenutku povoljno da objavi takvu vijest, nakon pisma Europske unije u kojem stoji da se Beograd i Zagreb trebaju okrenuti konstruktivnom dijalogu.

Dodao je i da tako oni na neki način mogu reći - Hrvatska nas špijunira, nije to tako kako izgleda, vodi se posebni oblik rata protiv nas.

Upitan što to znači za suradnju dviju država i njihove odnose, predsjednik HGZ-a je ocijenio kako će taj događaj još neko vrijeme biti u medijima te dodao da će agent možda biti i osuđen.

"Nije to neka velika špijunaža da bi se to moglo odraziti na odnose", dodao je. To se događa, nastavio je kazavši da se npr. iz Rusije protjera pet američkih diplomata, a onda Amerika odgovori protjerivanjem šest ruskih, i tu se, dodaje, radi na višem obliku špijunaže.

Ponovio je da je u ovom slučaju riječ o dnevno-političkoj svrsi u Srbiji.

"Nije to nešto bitno da bi se dizalo 'na sva zvona', obično se to radi diplomatski 'ispod stola'", istaknuo je. Te službe (hrvatska i srpska) imaju i zajednički protokol o suradnji, prije svega oko terorizma, tako da bi se u tom slučaju kontaktiralo prije, istaknuo je.

Upitan očekuje li još takvih situacija kao što je uhićenje navodnog pripadnika hrvatske tajne službe, Miljavac je odgovorio da će ih vjerojatno biti te ocijenio da je "problem što sada nemamo ono što se zove čvrsta vlada". Vlada je u ostavci, kao i parlament i nemamo osnove poluge vlasti koja bi rekla - stop, naglasio je te izrazio uvjerenje da će se situacija smiriti.