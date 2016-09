Predsjednik Istarskog demokratskog sabora (IDS) Boris Miletić izjavio je u nedjelju kako izlazne ankete, po kojima koalicija IDS-PGS-RI osvaja tri mandata, govore o trendu porasta koji je bio očit i u studenome prošle godine kada je ova koalicija bila po prvi put druga snaga u osmoj izbornoj jedinici.

Sada je, smatra on, trend još izraženiji i on je pozitivan te je stoga izrazio zadovoljstvo što su, kako je rekao »građani najprogresivnijih regija odnosno Istre i Primorja, prepoznali regionalne stranke kao stranke koje se bore za svoj zavičaj«. Miletić je dodaoi kako IDS 25 godina promovira ideju decentralizacije koju su sada, kako je rekao, »prihvatile i druge stranke«.

»Naši birači mogu računati na našu dosljednost, znaju što s nama dobivaju da ne mijenjamo svoje stavove niti temeljne vrijednosti zbog bilo kakvih koalicija ili nekih fotelja. Ono što je sigurno je sigurno, a to je koalicija IDS-PGS--RI«, ustvrdio je Miletić.

Odgovarajući na pitanje novinara o postizbornoj koaliciji odnosno o tome koliko je izgledna suradnja s lijevo liberalnim centrom, Boris Miletić je naglasio kako je IDS-u svjetonazorski liberalno-lijevi centar prihvatljiv.

»S desnicom koalirati nećemo, to smo jasno rekli prije izbora i mi ne trebamo ovjeravati naše potpise nego naši građani znaju što mogu od nas očekivati. Glede liberalno-lijevog saveza to je moguće ukoliko se prihvate naši planovi – decentralizacija zemlje, konkretni projekti za osmu izbornu jedinicu od dovršetka bolnice u Puli, izgradnje KBC-a u Rijeci do dovršetka istarskog ipsilona. To su vrlo konkretni projekti za bolji standard naših građana«, poručio je predsjednik IDS-a Boris Miletić.

Dodao je da ukoliko se dogovore oko toga, onda je suradnja moguća. Po njegovim riječima razgovora po tom pitanju još nije bilo.

»Idemo pričekati izborne rezultate pa onda možemo razgovarati. Mi smo zasigurno najpostojanija parlamentarna stranka u Hrvatskoj. Zahvaljujem se svim biračima koji su danas izašli na birališta, znamo da je turistička sezona još u tijeku, počela je i berba grožđa stoga hvala svima koji su danas izdvojili vrijeme i izašli na birališta«, zaključio je Miletić.