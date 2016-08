Treba pitati Kujundžića da on kaže tko su ti ljudi i njihovi roditelji. No ako je to istina i ja bih to volio znati, odgovorio je Milanović na novinarski upit, nakon kave koju je u Zagrebu popio sa Stjepanom Mesićem

Zoran Milanović (SDP) danas je odbacio optužbe HDZ-ovog Milana Kujundžića da su roditelji nekih od njegovih najužih suradnika - udbaši i ubojice.

- Treba pitati Kujundžića da on kaže tko su ti ljudi i njihovi roditelji. No ako je to istina i ja bih to volio znati, odgovorio je Milanović na novinarski upit, nakon kave koju je u Zagrebu popio sa Stjepanom Mesićem.

Opet je upitan i je li se ispričao Andreju Plenkoviću zbog nazivanja njegove majke "vojnom lekarkom", a uzvratio je podsjećanjem na Plenkovićevu ispriku Veljku Kajtaziju.

- Kad je njegov Culej napao Kajtazija na rasnoj osnovi, Plenković je rekao da će mu se ispričati, ali ako mu to baš smeta. To je HDZ, odgovorio je Milanović.

Na tvrdnje Aleksandra Vučića da je najveća uvreda nekome kad mu se kaže da je "šaka jada", Milanović je dodatno pojasnio svoju izjavu.

- Kad nekom kažete da je šaka jada, to kažete zato što glumi šaku, To nećete reći nekome tko nema mentalitet silnika. Ako je to najgora uvreda i kvalifikacija, ja mogu smisliti puno gore uvrede od onih koje njegova čaršija upućuje nama. Imam samo jednu poruku za Vučića: gospodine, ukinite taj zakon i onda smo šlus i možemo razgovarati, rekao je Milanović, dodajući da se HDZ dobro slaže s tom "beogradskom čaršijom".

- Izraz čaršija je rabio i Stjepan Radić, pročitajte malo. Nemam ništa protiv Srba, ali imam protiv čaršije, zaključio je Milanović, a prenosi N1 televizija.