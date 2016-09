Ja sam zaista spreman čestitati gospodinu Plenkoviću onog trena kad se on i njegovi suradnici ispričaju za sve klevete na naš račun. Naročito za one da smo štitili egzekutore bivše Udbe. To je opasno naročito kad dolazi od onog tko je bio štićenik u komunističkom režimu i rođen je u njemu sa srebrnom žličicom, rekao je

Zoran Milanović potvrdio je na izvanrednoj tiskovnoj konferenciji informaciju koju je danas prvi objavio Novi list - ne namjerava se više kandidirati za predsjednika SDP-a.

- Izbori moraju biti u roku 150 dana, a ja u izbornoj kampanji ne namjeravam sudjelovati ni na koji način. Očekujem da tijela stranke što prije donesu termin izbora kako bi se stranka mogla pripremiti za lokalne izbore, poručio je odmah na početku Milanović, dodajući da je rezultat izbora odlučio mali odaziv, ali da "za to nisu krivi oni, nego mi".

Odbija mogućnost da SDP u nekoj opciji pokuša složiti Vladu s Mostom ili nekim drugim.

- Šanse su u sferi hipoteze. Minimalne šanse su da se iz toga izrodi ono što Hrvatskoj sada treba, a to je stabilna vlada. Ne vidim tu mogućnost, nismo o tome u stranci pričali. A od velike koalicije, naravno, ništa. To nema smisla niti dolazi u obzir, odvratio je Milanović.

Upitan je hoće li čestitati na pobjedi Andreju Plenkoviću.

- Ja sam zaista spreman čestitati gospodinu Plenkoviću onog trena kad se on i njegovi suradnici ispričaju za sve klevete na naš račun. Naročito za one da smo štitili egzekutore bivše Udbe. To je opasno naročito kad dolazi od onog tko je bio štićenik u komunističkom režimu i rođen je u njemu sa srebrnom žličicom. A moja čestitka mu ionako ne znači ništa, kazao je Milanović, a novinari su ga upitali je li mu žao za spominjanje Plenkovićeve majke.

- S jedne strane su bezočne klevete koje su kazneno djelo, s druge žargonski govor koji nekoga tko je neiskren stavlja u pravi kontekst. S jedne strane je vic koji može biti neugodan, s druge optužbe da štitimo ubojice. I to one koje je štitio prvi hrvatski predsjednik. To su činjenice. este li pitali drugu stranu osjeća li nelagodu ili tjeskobu zbog onog što su izrekli na račun članova naših obitelji. To su dva svijeta, uzvratio je protupitanjem.

- Očekujem od buduće čelne osobe SDP-a da nastavi baš tako. Neki ljudi razumiju samo jednu vrstu rječnika, dodao je Milanović, no nije htio imenovati favorita za svojeg nasljednika, tek je rekao da mora biti jak i energičan lider.

Iz Milanovićevog govora moglo se nasluti da neće nastaviti karijeru ni kao saborski zastupnik.

- Nakon 10 godina kad si svakodnevno izložen dnevnom podražaju, razmislit ću čime ću se baviti. Ali se sigurno neću dosađivati. Plenković mi je rekao da mu je jako teško u ova dva i pol mjeseca. Ja sam mu samo rekao - deset godina, ustvrdio je Milanović, koji je još jednom rekao da je glavni problem u tome što ovaj put birači ljevice nisu izašli u dovoljnom broju na izbore.

- Naši birači su nježne biljke. Može ih odagnati od izbora lijep dan ili kiša, neki krivi pogled. Nemamo iste standarde. Standardi za moju stranku su neusporedivo viši nego za drugu stranu. No svjesno sam to odabrao. To je moj put i bit će i dalje, zaključio je Milanović.