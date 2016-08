ZAGREB Predsjednik SDP-a Zoran Milanović pozvao je u utorak srbijanskoga premijera Aleksandra Vučića da ukine sporni zakon o univerzalnoj jurisdikciji kako bi dvije države mogle nastaviti normalno razgovarati i ponovio da »treba razlikovati čaršiju od srpskoga naroda«.

»Imam samo jednu poruku, gospodine ukinite taj zakon i onda smo 'šlus', možemo normalno nastaviti razgovarati, u protivnom, bit će posljedica«, rekao je Milanović komentirajući Vučićevu izjavu da je »šaka jada«, pojam koji je on nedavno spominjao, najteža uvreda koju je čuo.

»Ma, joj, joj, joj. Gledajte, kad nekome kažete da je šaka jada, to kažete zato što glumi šaku, dakle to nećete reći nekome tko nema mentalitet silnika ili pokušaja da bude silnik (...) E sad, ako je to najgora uvreda i kvalifikacija, mislim ja mogu smisliti puno gore kvalifikacije koju on i njegova čaršija udjeljuju nama«, izjavio je šef SDP-a nakon kave s bivšim predsjednikom države Stjepanom Mesićem.

Jedno je čaršija, drugo srpski narod

Ponovio je da treba razlikovati čaršiju od srpskoga naroda.

»Jedno je čaršija, to je klika, to je jedan krug u Beogradu, drugo je srpski narod, to naprosto nije usporedivo i to svi koji me znaju već godinama jako dobro znaju«, precizirao je Milanović koji je nedavno na neformalnome sastanku s hrvatskim braniteljima srbijansku vladu nazvao »šakom jada« i »beogradskom čaršijom« i više puta ponovio da ne želi razgovarati s eksponentima velikosrpske politike 90-ih koji su sada na vlasti u Beogradu, Vučićem i Tomislavom Nikolićem.

»Imam samo jednu poruku, gospodine ukinite taj zakon i onda smo 'šlus', možemo normalno nastaviti razgovarati, u protivnom, bit će posljedica. A te priče i te jadikovke da je netko nekoga uvrijedio, prepoznao se u tome, očito«, primjetio je Milanović, napominjuući da su uvrede ono što je Vučić govorio u Glini '95.

»To su uvrede, to su vrlo opasne uvrede, a ovo je naprosto jedna refleksija«, istaknuo je šef SDP-a. Dodao je kako »postoji jedna beogradska čaršija koja bi htjela biti na pet strana svijeta«, da to ne ide i da zbog toga srpski narod, i u Hrvatskoj, pogotovo, »grdno' pati«. Poručio je kako je vrijeme je da »svi zajedno Hrvatsku afirmiramo kao njihovu domovinu, uz njihovu suglasnost i svijest, a ovi emisari i huškači iz Beograda neka ne prelaze preko Dunava«.

Nikad protiv Srba, uvijek protiv čaršije!

Ustvrdio je i kako su problem hrvatskoga društva dvostruki standardi i priče kojima se zabavlja javnost i odvlači pozornost od bitnih problema kampanje.

»Pokazuje se da jedni, užasno strogi, kriteriji vrijede kad si u SDP-u, odnosno Narodnoj koaliciji, a kad si u HDZ-u, odnosno u kvazi Domoljubnoj koaliciji, možeš biti što hoćeš. Mi zemlju gradimo po najstrožim kriterijima, HDZ po totalno balkanski i zato se dobro razumiju sa čaršijom, omiljenom riječi Stjepana Radića«, primjetio je Milanović i poručio »Nikad protiv Srba, uvijek protiv čaršije«!

Mesić, sada kandidat Narodne koalicije, rekao je da je s Milanovićem na kavi razgovarao o dosadašnjoj izbornoj kampanji te pojasnio je i što je Milanović mislio izjavom da nećemo Hrvate u Bosni i Hercegovini (BiH) ostaviti s Bošnjacima.

»Ona tema da nećemo ostaviti Hrvate s Bošnjacima, on je htio reći da nećemo dozvoliti razbijanje BiH, da Hrvatska ne može dozvoliti da se Republika Srpska izdvoji iz BiH, mi smo jamac opsatnka BiH, Hrvatska je to potpisala, rekao je Mesić.

Rekao je i da Milanoviću ne treba davati političke savjete te ocijenio je Milanović dovoljno politički educiran da zna držati situaciju u rukama.