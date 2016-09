KARLOVAC Predsjednik SDP-a Zoran Milanović na predizbornom skupu Narodne koalicije u utorak navečer u karlovačkoj sportskoj dvorani pozvao je narod da glasuje za tu koaliciju i time omogući Hrvatskoj »dvadeset dobrih godina«.

Kandidat za premijera u ime Narodne koalicije Zoran Milanović rekao je na središnjem izbornom skupu za VII. izbornu jedinicu da pobjedom te koalicije Hrvatska neće otići u dominaciju jednih i nasilje, nego će u njoj biti ista pravila za sve, bit će to zemlja dijaloga i zajedništva i zemlja uspjeha za sljedeću generaciju jer je, kako je rekao, rat gotov i – kraj priče.

Hrvatima koji žive u inozemstvu poručio je kako je njihovo pravo da glasuju za HDZ, da ih oni (Narodna koalicija) zbog toga ne mrze i kako je to sve Hrvatska. Naši su susjedi naši suputnici i supatnici u dobru i u zlu, rekao je i dodao da nema više ni rata, komunista i onih drugih.

»Mladi ljudi to ne razumiju više, smijali su nam se zadnjih osam mjeseci zbog toga kao i partneri iz inozemstva. Novo vodstvo HDZ-a nije kao staro, bolje je, ali nije dovoljno dobro, mi više znamo, nama je više stalo i mi ćemo pobijediti na ovim izborima, ali nećemo biti dominatori, nećemo silom provoditi svoju volju, već ćemo puno razgovarati s onima koji budu dobili povjerenje naroda, kao i mi«, rekao je Milanović.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak, kojeg je mnoštvo najglasnije pozdravilo i čiji je govor pratilo s ovacijama, rekao je da bi suparnička strana, da pobijedi, odvela Hrvatsku u srednji vijek.

»Željka Markić, Hasanbegović, sve je to ekipa koja bi ukinula satove tjelesnog odgoja i u škole uvela više vjeronauka. Sve je to ta ekipa, pa i oni iz Kanade i Argentine, koji ne znaju da smo mi i do 1991.bili Hrvati i katolici i opstali kao nacija bez obzira na sve, pa je i 1991. godine moja generacija napuštala studentske klupe i karijere i odlazila na ratište protiv volje svojih roditelja, djevojaka i prijatelja i obranili smo domovinu, rekao je Beljak. Kako je dodao, danas se ne busamo u prsa i ne pitamo jedni druge gdje si bio 1991.

»Nismo pitali 25 godina. Ali ne mogu nas danas Argentinci i Kanađani, ovakvi i onakvi, učiti domoljublju. Mi smo 1991. godine obranili Hrvatsku od agresora, dok su jedni bili ratni dopisnici, mi smo stradavali«, rekao je Beljak i dodao kako govori o jednom gospodinu (Davor Stier op.a) koji je na jednoj drugoj listi baš u toj VII. izbornoj jedinici. Uz tvrdnju da su mnoge europske države Hrvatskoj do 1991. godine gledale u leđa, a sada su naprednije, Beljak je upitao tko je to učinio Hrvatskoj i odgovorio – HDZ. Ustvrdio je kako je zato glas za Narodnu koaliciju »glas za razum« te da HDZ-u ne želi četiri, nego 24 godine oporbe.

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak govorio je o teškoćama Hrvatske kad je Kukuriku koalicija preuzela vlast, ali su uz težak rad uspjeli »urediti Hrvatsku« te je postala bolja. Govoreći o Andreju Plenkoviću kao novom čelniku HDZ-a, biračima je poručio kako nije pametno da vjeruju u slogane novo i pouzdano jer ništa novo ne može odmah biti pouzdano, a Milanović je čovjek koji je već vodio Vladu i pod čijim je vodstvom stvorena bolja Hrvatska.

Andreju Plenkoviću je poželio da »lijepo odradi ovaj mandat u opoziciji, neka reformira HDZ i pokaže da je pouzdan, pa neka onda vodi državu«.

Ne treba mu dati da eksperimentira s državom, neka eksperimentira s HDZ-om«, rekao je Vrdoljak i zamolio građane da uvide da u nedjelju biramo Hrvatsku kakva će biti za pet ili deset godina te da nam zato treba izbor za stabilnu i modernu Hrvatsku u kojoj će ljudi imati povjerenja u svoje institucije, a ne kao danas.

Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Silvano Hrelja pozvao je građane da se aktiviraju, posjete sve svoje prijatelje i rođake i da im kažu da se ovi izbori ne smiju prepustiti slučaju jer je Narodna koalicija iz naroda i za narod, koja ne obećava ništa drugo nego da će nastaviti raditi ondje gdje je stala prije prošlih izbora.



Nositeljica liste u toj izbornoj jedinci Milanka Opačić (SDP) pozvala je članstvo koalicijskih stranaka i simpatizere da se aktiviraju i pozovu birače da izađu na izbore i daju glas Narodnoj koaliciji jer je »važno da se 11. rujna odabere stabilna vlast te da Narodna koalicija kod preuzimanja vlasti ne bude u situaciji da mora s nekim strankama trgovati ili trpiti ucjene, i onda možda opet nakon sedam mjeseci ići na izbore«.