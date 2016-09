Nakon što su se u kolovozu sučelili u programu HTV-a, Zoran Milanović i Andrej Plenković večeras su novu debatu imali pred Mislavom Bagom na Novoj TV.

Do ovog je sučeljavanja došlo posve iznenada, nakon što su već oba kandidata proteklih dana teško dali naslutiti da ih zanima novi dvoboj pred kamerama. No presudna je, čini se, bila najava da će, u slučaju da jedan kandidat ne dođe, onaj drugi imati priliku sam dati intervju.

Donosimo najzanimljivije trenutke sučeljavanja.

O trošku porezne reforme?

Plenković: Cjelovita porezna reforma odnosit će se na izmjene poreza na dobit i dohodak, da se neoporezivi dio plaće poveća s 2.600 na 3.700 kuna. Netko tko u Zg ima plaću 5.700 kn će imati 6000 kn. U drugoj godini mandata to je smanjenje PDV-a, do kraja mandata do 23 posto.

Milanović: Plenković nije odgovorio na pitanje. To što HDZ predlaže košta milijarde kuna.

Plenković: Gospodarski rast do 2020. godine će biti 5 posto.

Milanović: PDV ima marginalan utjecaj, ključna mjera je porez na dohodak. Gospodarski rast je rezultat rada moje vlade, kao i što je povlačenje novca iz EU rezultat projekata iz 2013. i 2014. godine.

Plenković: Gospodarski rast je bio rezultat vanjskih okolnosti.

Milanović: Hrvatska se za vrijeme našeg mandata sa 87, mjesta konkurentnosti popela na 40. mjesto. To je rezultat aktivne politike.

Plenković: To je rezultat promijenjene metodologije.

O povećanju neoporezivog dijela plaće?

Plenković: Ljudima će ostati više sredstava bez reperkusija po proračun.

Milanović: Ono što smo mi napravili 2015. je pogodilo u pozitivnom smislu 200 tisuća ljudi. Novim mjerama će zahvatiti još 150 tisuća.

O novim radnim mjestima?

Plenković: Idemo na povećanje stope zaposlenosti u RH. Sad smo na 60 posto, a prosjek EU je 75 posto. U industrijama 65 tisuća radnih mjesta, u poljoprivredi 50 tisuća radnih mjesta, u šumarstvu 5 tisuća ljudi, u turizmu 15 tisuća ljudi...

Milanović: Tu se radi o poslovima koji će nastajati i koji će nestajati. Stopa zaposlenosti jest 61-62 posto, ali 75 posto nije prosjek EU. To je prosjek koji imaju najbogatije zemlje poput Njemačke.

O otpuštanju iz javnih službi?

Milanović: Moja vlada je iz Hrvatskih šuma zbrinula nekoliko tisuća ljudi, iz HŽ-a osam tisuća ljudi.

Plenković: Javna uprava je važan segment Hrvatske. Svi koji rade trebaju imati kvalitetan sustav vrednovanja, dodatno obrazovanje, omogućiti digitalizaciju. Sve je to sadržano u našem programu. A vidjeli smo što je SDP napravio u Hrvatskim šumama.

O HNB-u?

Plenković: HNB je po našem Ustavu neovisan i to je ključno osigurati. Revizija ima mogućnost i sada nadzirati poslovanje, no moramo paziti da promjena zakona o HNB-u bude u skladu s europskim propisima i Ustavom.

Milanović: Opet nepoznavanje. Revizija nema instrumente.

O Ini i MOL-u?

Milanović: Vlada u Budimpešti političim smicalicama izbjegava izručenje predsjednika uprave MOL-a, no on neće pobjeći od hrvatskog pravosuđa. A Inu ćemo vratiti u hrvatski portelj.

Plenković: Ina je strateška kompanija i nastavit ćemo sve procese, arbitražni postupak i inzistirati da se ispuni dioničarski ugovor. HDZ će inzistirati da interes Hrvatske u Ini bude sačuvan, a bilo bi je dobro vratiti u hrvatske ruke.

Milanović: Suradnik gospodina Plenkovića je bio aktivno da se prekine arbitraža.

Plenković: Nastavljamo arbitražne postupke, to sam rekao već.

O biranju predsjednika na izborima ili u Saboru?

Milanović: Bilo bi bolje birati ga u parlamentu, iako tu nema zlatnog pravila. Treba mu dati malo veće ovlasti, kao u Italiji i Njemačkoj. Bio bi stabilniji sustav da ga se bira u parlamentu na jedan kompleksni način, ali nije o glavu.

Plenković: Nikad nismo imali dilemu, biramo ga na izborima.

O reguliranju braniteljskih prava Ustavom?

Plenković: Domovinski rat treba biti u fokusu svih institucija države. Ovo što trenutno radimo, jedinstveni pravni okvir koji će regulirati prava branitelja, prvi je korak u tom smjeru. Takav način suradnje s braniteljima iznaći će pravo rješenje. Za promjenu Ustava trebaju dvije trećine, a to je malo zahtjevnije.

Milanović: Branitelji traže ustavni zakon. Naši odnosi s braniteljima nisu mogli biti drugačiji, jer je dio braniteljske populacije bio rušilački instrument u rukama HDZ-a i Karamarka. Nije to bilo lijepo, a moji suradnici su ratni heroji.

Plenković: Na listama HDZ-a je 49 branitelja.

Milanović: Uz mene stoji zapovjednik jedne od tri brigade koja je oslobodila Knin.

O zabrani predizbornih koalicija?

Milanović: Ne. Naš zakon je čudan, ali funkcionira, no puno je manje nepravedan od recimo britanskog koji forsira gigante.

Plenković: Mi smo u odnosu na prošlu godinu, sada od 140 ljudi na naše liste stavili samo 6-7 kandidata koji nisu iz HDZ-a. Nisam apriori protiv zabrane koalicija. Neka stranke vide koliko "teže".

O uvođenju crkvenog poreza za vjernike?

Plenković: Ne, to nije potrebno. Mi imamo jasno definirane odnose sa Svetom Stolicom.

Milanović: Zanimljiv je ovaj način bijega od odgovora. 1996. godine je potpisan ugovor sa Svetom Stolicom, koji im je dao sve što su tražili. Nisam da se to ruši i držat ću se ugovora dok je na snazi, iako imam ozbiljne prigovore na njega. Za mene je glavna crkva hrvatska država. Mnogi vjernici misle da dajemo previše. Ja poštujem ali imam stav o tome.

O reguliranju pobačaja?

Milanović: Pobačaj je grozna stvar, ali ženi mora ostati pravo na izbor. Žene ne možemo izručiti fušerima u garažama.

Plenković: Treba učiniti sve da do pobačaja ne dolazi i da se pruži sva pomoć majkama koje se nađu u takvoj situaciji. To je veliko zlo koje treba izbjeći.

O pravima istospolnih zajednica?

Plenković: Mi smo jasno podržali referendum o braku. Istospolne zajednice imaju reguliran status, ali one nisu isto što i brak. Protivimo se posvajanju djece.

Milanović: Kako će se ta zajednica zvati manje je bitno, a Hrvatska je u smislu poštovanja prava u samom vrhu Europe.

Što ste spremni učiniti da ne bude novih izbora?

Milanović: Biti najjača lista i onda bez političkog nasilja razgovarati s drugima. Ali prije svega s onima koji nisu odgovorni za ovo nasilje. U stanju sam učiniti puno toga, ali ne sve. Neki principi postoje.

Plenković: HDZ će pobijediti i imati relativnu većinu kao stranka. Spremni smo razgovarati s bliskim strankama, a protiv sam velike koalicije, koja se koristila kao spin u kampanji. Četiri godine mandata vaše vlade je bilo obilježeno rastom nezaposlenosti, padom kreditnog rejtinga. Inzistirali ste na ideološkim podjelama. HDZ kojeg ja vodim će inzistirati na smanjenju podjela.

Milanović: Plenković je malo vremena proveo u Hrvatskoj. Ono što pokazuje kreditni rejting su kamatne stope, a one su tri posto, što je najniže u hrvatskoj povijesti. Ja zadnjih dana sa skupova HDZ-a čujem stvari gore od Karamarka. Od vas su očekivanja kao od liberalnog ljevičara bila bolja.

Plenković: Evo kako jedan kvazi socijaldemokrat kad se spomene loš rad njegove vlade izokreće činjenice.

Milanović: Sa skupova HDZ-a čujemo govor mržnje, optužuje nas se da štitimo jugoslavenske teroriste. To je naprosto neistina i opasna laž. Ne možete iz košulje Tomislava Karamarka.

Plenković: Zanimljivo kako Milanović nastoji staviti znak jednakosti između mene i mog prethodnika, a zaboravlja kakav je zakon donio tri dana prije primanja u EU.

O istragama protiv potencijalnih zastupnika?

Plenković: Odgovaram za kandidate HDZ-a, a oni su kvalitetni, dokazani u političkom smislu i imaju znanja i sposobnosti. Na listama HDZ-a nema slabe točke.

Milanović: Imate skoro 20 bliskih Karamarkovih suradnika i ljude koji su bili pri vrhu Vlade. Neki istaknuti prvaci HDZ-a, poput gradonačelnika Virovitice i Zadra su od Plenkovića nazivani "uglednim članovima".

Plenković: Imali ste u svojoj stranci Saba, Lovrić Merzel, ne vidite Jamba... Liste HDZ-a su besprijekorne.

Milanović: Osobe koje spominjete više nisu u SDP-u ili su marginalizirane. SDP je najčišća stranka u Hrvatskoj.

O plaći i vrijednosti imovine?

Milanović: Moja je plaća 18 tisuća kuna neto. Ne mogu se bog zna čime pohvaliti - imam stan od 127 kvadrata u Zagrebu, sto tisuća glavnice kredita za otplatiti, auto srednje klase i 15-ak tisuća eura ušteđevine.

Plenković: Moja plaća je jednaka svim zastupnicima u EU parlamentu. Ona kad se plati europski porez iznosi 6.400 eura, nakon čega se plati hrvatski porez, pa iznosi oko 4.500 eura.

Milanović: Plus 320 eura dnevnice za svaki dan u Bruxellesu i dođe se do 9 tisuća eura mjesečno. Vi skrivate.

O arhivima Saveza komunista?

Milanović: Za Hasanbegovića, Jurčevića i slične najradije ne bih otvarao te arhive. No razgovarat ću s ljudima u stranci i predložit ću da se otvore, jer ja s tim sustavom nisam imao veze. Moji su se roditelji s tim sustavom distancirali prije puno godina.

Plenković: To bi bilo dobro, da se suočimo s prošlošću, kao mnoge druge zemlje.

Milanović: Mi nismo bili ruska kolonija.

Plenković: Rekli ste da poznajete EU i tri dana prije članstva ste povukli potez koji je donio u pitanje vjerodostojnost vaše vlade. Javnost zna o čemu se radi.

O ulasku Srpske napredne stranke u Europsku pučku stranku?

Plenković: Oni su podnijeli zahtjev 2013. godine. Postoji radna skupina i kad ta tema dođe na dnevni red naše političke obitelji, zauzet ćemo stav.

Milanović: Dok ja govorim u Jasenovcu o zločinima ustaškog režima, mali od Šešelja govori da su Hrvati ustaše. E pa dosta brate.

Plenković: Imamo rezerve prema tom procesu, ali želimo smiriti tenzije.

O utjecaju na politički put?

Milanović: Ako kažem nitko, bit ću ohol. No uzmete malo od svega što valja - i od Tripala i od Radića i od antifašista. Malo i od Tuđmana koji je imao neke dobre stvari, ali samo neke.

Plenković: Nema dileme. Franjo Tuđman.

Milanović: Zaštite ga onda od psovača koji sad ulaze u Europsku uniju.

O svjetonazoru?

Plenković: Orjentiran sam narodnjački i demokršćanski. Stavljam u prvi plan pojedinca, rad i vrijednosti moje stranke.

Milanović: Hrvatski ljevičar.

U kojim ste se okolnostima spremni javno ispričati?

Milanović: Svaki dan se preispituješ. Ja svaki dan slušam da ljudi govore da je moj otac ubojica. Glasnogovornik HDZ-a je 16. prosinca prošle godine napisao da se bojim gubitka vlasti, jer će članovi moje obitelji biti procesuirani. Nije baš ugodno, ali ako si u politici moraš biti spreman.

Plenković: Zasad ne vidim razlog za takvu vrstu akta ili isprike.

Milanović: Žao mi je. Ako je gospođa Plenković ono shvatila osobno. Ja i gospodinu Stipetiću kažem "gdje si oficirčino".

Plenković: Ja vašoj obitelji želim svako dobro. Vi ste se spustili na jednu razinu koju nisam očekivao.

Milanović: Zašto se stidite toga?

Plenković: Nitko se ne stidi, ja sam ponosan na svoje roditelje. ALi pejorativni način na koji govorite je neprimjeren.

Milanović: Ali zašto? Nikad to ne bih rekao javno, to su HDZ-ovi agenti snimili.

Plenković: Mene nije othranio sustav, već moji roditelji. Prešli ste granicu, način je bio neprihvatljiv i bezobrazan. A to je javnosti jasno.

Milanović: Vani stoji čovjek koji je lani na službenim stranicama HDZ-a napisao da su članovi moje obitelji kriminalci. Znate li koliko je to bolno. To nema veze s vojnim lekarima. Jesam li plakao zbog toga?

Plenković: Ja kao lider pazim o tome što govorim. Nikad se ne bih spuštao na takvu razinu.

Milanović: Gospodin Plenković se pravi nevješt.

O osobinama koje mora imati premijer?

Plenković: Biti vjerodostojan, racionalan, mudar. Znati štititi nacionalne interese na inteligentan način tako da poštujete druge, pa oni poštuju i vas. Tako radim cijelu karijeru.

Milanović: Karakter, znanje i iskustvo. Voditi sustav, ali ne autokratski.

O putu Srbije za EU?

Milanović: Mi smo za to. Za BiH još i prije. Što se tiče Srbije, morat će ukinuti Zakon o unverzalnoj jurisdikciji. To su opasne stvari, kad bi svi tako radili, svijet bi bio u kaosu.

Plenković: Zakon koji oni imaju mora biti promijenjen.

Završna riječ?

Milanović: Tu sam da služim. Imam znanje i iskustvo kao nitko u Hrvatskoj. Imam vjeru da Hrvatska može za 10 do 15 godina biti među 15 najjačih zemalja EU. Štitit ćemo umirovljenike, jačat ćemo mirovinski sustav koji je ugrožen. Vjerujem da će sutra biti bolje i da ćemo biti jači i bolji.

Plenković: Pozivam sve hrvatske birače da izađu na izbore. Pred njima je izbor kako će Hrvatska ići u budućnosti. Program HDZ-a je daleko najkvalitetniji i najkonkretniji. U fokusu svega je hrvatsko gospodarstvo. Kandidati HDZ-a su u najboljim godinama i jamče vam boljitak, puno kvalitetniju zemlju i viši standard. Dajmo šansu novome. Mijenjamo HDZ da bi mijenjali zemlju.