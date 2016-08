VELIKA GORICA Predsjednik SDP-a Zoran Milanović izjavio je u srijedu kako će o točkama koje je Most predstavio kao uvjete suradnje u budućoj vladi razgovarati nakon izbora, te pozvao tu stranku da se drži demokratskih standarda i procedure kakvi vladaju u zemljama zapadne demokracije.

»Razgovarat ćemo, ne mislimo biti isključivi«, kazao je Milanović, zamoljen da komentira zahtjeve Mosta da se neki zakoni u Saboru donesu prije imenovanja nove vlade. Naglasio je da treba pričekati izbore, kako bi se vidjelo koliko povjerenje građana uživa koja stranka.

Poštivati proceduru kao u demokratskim zemljama

»Nakon toga, kao u svakoj demokratskoj državi, a siguran sam da Most želi da Hrvatska bude kao Danska, zemlja sa demokratskim običajima, a ne kao, neću sada reći koja država, uvijek se na kraju netko uvrijedi.

Ako to zaista žele, onda ćemo poštivati procedure koje vladaju u zemljama demokracije, u kojima vladaju pravila, u kojima je red i poredak. Znam da se svatko od nas želi istaknuti i dobiti pozornicu, ali mislim da smo nešto naučili u proteklih devet mjeseci. Idemo na izbore, a nakon toga ćemo očito morati razgovarati, jer nitko neće imati čistu većinu. Mi je nećemo imati, HDZ još manje«, uvjeren je Milanović.

SDP u razgovorima nikoga nije prevario. »Nismo nikom odustali u sedam ujutro od pregovora i otišli s HDZ-om. To je tema razgovora, ali idemo se ponašati po njemačkim ili danskim kriterijima formalne demokracije.

Obaviti izbore, vidjeti što su građani rekli i onda vidjeti tko može okupiti 76 zastupnika kao minimum. Ja sam i prošle godine tvrdio da imam najviše potpisa, ali onda je uz asistenciju predsjednice Republike, 'pet minuta prije 12' odrađeno kako je odrađeno. Dobili smo premijera koji nije bio na izborima. Rugali su nam se po svijetu i regiji zato što su vidjeli da smo slabi. Hrvatska je pola godine bila slabašna, vodili su je slabašni ljudi, slabašna stranka HDZ, koja je sada, na žalost, izabrala jedinog kandidata za predsjednika koji nema tu snagu, ali i to je bolje od Karamarka«, rekao je.

Tko Bandiću plaća kampanju

Među uvjetima Mosta su i izmjene Zakona o financiranju političkih aktivnosti kojima bi se smanjila proračunska davanja za rad političkih stranaka. Milanović je uvjeren da bi daljnje rezanje novca za stranke dovelo do njihova financiranja novcem sumnjivog porijekla.

»Ne znam tko Bandiću plaća kampanju, ta kampanja košta više nego kampanja Narodne koalicije. Stranke se trebaju financirati iz proračuna po kriterijima izbornih rezultata. Sporedno je hoće li to biti pet posto manje ili više, bitno je da prljavi novac i novac kojemu se ne zna porijeklo ne ulazi u politiku«, poručio je Milanović.

Podsjetio je da protiv HDZ-a još uvijek postoji pravomoćna optužnica za protuzakonito financiranje. »Ne znam je li se što promijenilo od ponedjeljka, nova vjerodostojnost, ali HDZ je financiran na sve moguće i nemoguće načine. Kampanja ovog 'Jimmya Fontane', ne znam tko to plaća, to je skupo. Netko tko nema svoju stranku i tko je samo gradonačelnik Zagreba, čiji je proračun sedam milijardi, a države 120 milijardi kuna, mora to objasniti«, kazao je.

»Novac mafijaških ovjetnika«

On se nada da Most ima dobre namjere, ali upozorava kako postoji opasnost da zbog manjka novca iz javnih izvora u stranke uđe »novac mafijaških odvjetnika«. »Populistima pozdrav i pusa, ali na takav način će samo prljavi novac mafijaških odvjetnika, kojemu se ne zna porijeklo, ući u stranke. Oni će odmah tražiti konkretne protuusluge od političara«, kazao je Milanović.

Komentirao je i podatke o 2,8 postotnom gospodarskom rastu u drugom kvartalu ove godine, za koji je uvjeren da je rezultat rada njegove vlade.

»Gledajući što se dogodilo u vrijeme HDZ-ovog mandatara u kratkom razdoblju, koji je i sada zvijezda, to su ljudi koji su opasno ugrozili hrvatsku reputaciju. Tako se ugrožava reputacija, a ne nekakvim zakonima o izručenju. Reputacija se ugrožava tako da dođeš u London i nitko ti neće dati novac po kamati koja je pristojna za europske države. To su napravili isti ljudi čijim je radom, vidim, jako zadovoljan najnoviji predsjednik HDZ-a«, rekao je Milanović novinarima nakon izbornog skupa u velikoj Gorici, tijekom kojega su se građanima predstavili kandidati s liste Narodne koalicije.