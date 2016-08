Idemo razumno, nemojmo se igrati s porezima, a druga nevjerodostojna strana stalno tvrdi da će smanjivati PDV, a znaju da to nije realno i da time ugrožavaju isplatu mirovina. Oni uopće ne razmišljaju. Zbog neznanja tamo gdje je moguće dati više obećavaju premalo, a tamo gdje se ne smije obećavati tamo se razmeću. To nisu ozbiljni konkurenti i nemaju iskustva i znanja, poručio je Milanović

Predsjednik SDP-a i kandidat Narodne koalicije za premijera Zoran Milanović poručio je u ponedjeljak na predizbornom skupu za 2. izbornu jedinicu u Daruvaru da je to velika koalicija koja nema alternativu i da joj je potrebno još samo povjerenje birača da vodi zemlju uspješno kao i u prethodnom mandatu.

Hrvatska plovi i raste od pozitivnih trendova koje smo započeli i vjerujemo da ćemo dobiti povjerenje da nastavimo u tom smjeru i osiguramo daljnji gospodarski rast, istaknuo je Milanović.

Pitanje je samo kako ćemo ga koristiti, hoćemo li se razmetati kao u vrijeme HDZ-a ili ćemo biti oprezni gospodari i osigurati čvrste temelje za budućnost. Idemo razumno, nemojmo se igrati s porezima, a druga nevjerodostojna strana stalno tvrdi da će smanjivati PDV, a znaju da to nije realno i da time ugrožavaju isplatu mirovina, upozorio je.

Oni uopće ne razmišljaju. Zbog neznanja tamo gdje je moguće dati više obećavaju premalo, a tamo gdje se ne smije obećavati tamo se razmeću. To nisu ozbiljni konkurenti i nemaju iskustva i znanja, poručio je Milanović ocjenjujući izborne konkurente.

Imam iskustvo premijera i želim da se naša vlada pamti kao vlada napretka, tolerancije i progresa, kazao je Milanović.

Ovdje u Daruvaru kao i u Vukovaru se pokazuje što je multikulturalnost i obična ljudska sreća i te sredine treba razvijati, za što nam stoji na raspolaganju novac iz europskih fondova, rekao je Milanović.

»Za to smo potrebni mi, koji nismo Bog zna što, ali drugi nisu ni to«, kazao je Milanović, dodavši kako je namjerno bio malo pretjerano samokritičan, jer ljudi u Hrvatskoj ne vole političare pa se, kako je rekao, morao malo podcijeniti.

Prvi na listi Narodne koalicije u 2. izbornoj jedinici Gordan Maras rekao je kako su hrvatske tvrtke i gospodarstvo konkurentnji nego 2011, a cilj je da to budu još i više. Daruvarska pivovara, nakon poreznog rasterećenja, zapošljava više i proizvodi više, europski poticaji čekaju. Dolaze oni koji znaju raditi i koji će ovu zemlju napraviti puno boljom nego što je danas, najavio je Maras.

Sinergija Narodne koalicije će se vidjeti na izborima, imamo projekte i programe i znat ćemo zaštititi interese radnika, poduzetnika i građana, ustvrdio je Maras uvjeren u pobjedu Narodne koalicije za više od 10 posto razlike.

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak poručio je da je Narodna koalicija velika koalicija koja nudi budućnost umjesto onih koji nude šuplje i prazne priče i žele nas vratiti u 19.stoljeće.

Ne vidim nikakvu drugu stranu nego samo jednu koja gleda naprijed i nudi budućnost, toleranciju i siguran smjer. Narodna koalicija je velika koalicija umjerene desnice, centra i umjerene ljevice koju podržava najveći broj ljudi u Hrvatskoj i vjerujem da će se to i pokazati 11. rujna na izborima i da ćemo pozitivno iznenaditi, rekao je Beljak.

Poručio je kako 11. rujna nisu prijevremeni parlamentarni izbori, nego test inteligencije i izbor između nereda i sigurnog smjera Narodne koalicije.

Anka Mrak Taritaš (HNS) kazala je kako je Vlada u kojoj je djelovala promijenila negativne trendove i sada želi da dobiju povjerenje kako bi nastavila što je započela. Izbore doživljavamo kao obvezu da to ispunimo, znamo što znači biti odgovoran i to ćemo biti i dalje. Za ovu zemlju postoji samo jedan smjer i to je siguran smjer Narodne koalicije, poručila je Mrak Taritaš.

Silvano Hrelja (HSU) najavio je osiguranje zdravstvene zaštite za sve građane te povoljniji obračun obiteljskih mirovina i za žene koje su koristile rodiljni dopust. Potreban je popravak sustava i to su za nas reforme. Tolerancija, razumijevanje i solidarnost je najsigurniji smjer za Hrvatsku, naglasio je Hrelja.