Predsjednik SDP-a, Zoran Milanović, u nedjelju je komentirao izjave predsjednika HDZ-a, Andreja Plenkovića da "neće Milanoviću zaboraviti što mu je spomenuo majku".

"U više od 10 godina svog političkog djelovanja nisam nikad javno spominjao ničije roditelje, nisam ni sad. To je bio jedan žargon. Razmišljao sam o tome i ne vidim što je uvredljivo. To je činjenica koja nije uvredljiva, o kojoj možda netko ne želi da se o tome priča", kazao je Milanović te "podsjetio" kakav je bio odnos HDZ-a prema njegovoj obitelji, prenosi televizija N1.

"Ja ne želim bježati da je moj otac radio za Miku Tripala i druge ljude koji su pometeni u Hrvatskom proljeću. Nemam problema od toga. Ti isti ljudi su za mog oca rekli da je sudjelovao u ubojstvu Brune Bušića. Dolazimo do problema uvjerljivosti. Plenković nije vjerodostojan, HDZ je otrkio u 42. godini uz duhovno vodstvo Jadranke Kosor kojoj se više nije javio. Kada netko u 42. ide glumiti da je veći domoljub i Hrvat od mene, to je meni smiješno. Ako je tabu koji posao je radio nečiji roditelj... Tu nema ničeg uvredljivog, to su činjenice za koje neki žele da se ne govore. Ja sam političar, socijalni političar i zaštitnik hrvatskih nacionalnih interesa. Svatko se "češe gdje ga svrbi"", rekao je Milanović a prenosi televizija N1.

"Jučer je glasnogovornik Viktora Orbana stiskao znojne palčeve da HDZ pobijedi na izborima. Takvima smo mi problem, to nije slučajno. Vlada u Mađarskoj i MOL ne žele da SDP pobijedi. Razočarat će se jer će to otvoriti opet pitanje INA-e, slučajeve Sanadera i Hernadija kojeg je Mađarska pravnim smicalicama zaštitila od izručenja Hrvatskoj. Tako rade u Budimpešti, u Hrvatskoj je to drugačije. I naravno da navijaju za "vjerodostojne". Mi ćemo činiti sve da tu priču zatvorimo i da se arbitraža završi. Ministar koji je zagovarao izlazak iz arbitraže, zbog čega je najuren Karamarko (Darko Horvat, op. a.) sad je opet na vrhu izborne liste. Opet se ništa nije dogodilo. Kada mog oca nazivaju ubojicom u HDZ-u se smijulje i dobivaju poslove u uredu predsjednice", rekao je Milanović te dodao da o Plenkovićevoj majci nije govorio sa zlom namjerom i da je samo izosio činjenice, prenosi N1.

"Ja nisam javno djelovao. Plenković je u debati na televiziji, pratio sam da vidim dokle će... On je, s takvim backgroundom, govorio da štitim udbaške ubojice. Pa je onda insinuirao da zato što sam bio u DORH-u i davao iskaz, da sam kriv. To je vjerodostojno ponašanje? Nije. Ja u debatama takve stvari drugima nisam radio. On nije vjerodostojan. Hrvatstvo je otrkio u 42. godini i zna se tko ga je ukrcao u HDZ i bilo bi dobro da se bave pitanjima u kojima je Plenković pokazao neznanje, no očito im ovo više odgovara. Može i tako, meni odgovara. Gospođa Plenković nije žrtva, bila je profesionalac, ona nije bila tema. Tema je bio Andrej Plenković koji glumi ucviljanu mladu, ali mislim da ljudi kuže", zaključio je Milanović.