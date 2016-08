Reforme idu dalje, ali one koje ne znače revoluciju, koje ne diraju u obitelj, koje ne diraju u privatnost vašeg života, nego one reforme koje stvaraju priliku za posao i da oni koji se u tome ne snađu, padnu, da im država i društvo pomognu, ali da ih isto tako spreme za borbu koja se zove život, da budu samostalni, da im država bude pomoć, a ne jedina osnovica. Pomoć za dobro obrazovanje i samostalan život, da ti nitko ne govori kako živjeti svoj život. To se za mene zove vjerodostojnost, istaknuo je Milanović

“Nikada ni s kim nismo došli u ozbiljne sukobe, ali smo uvijek pokazivali svoj stav. Postoji čista, ali i prljava desnica. Čista desnica poput Angele Merkel, s takvim ljudima se razgovara, a prljava desnica netrpeljivosti donosi nacionalne podjele koja se svaki puta prije izbore uhvati u kolo, to ne valja, to su provokatori i to ne služi našem narodu. Dosta je muljanja i svađanja naroda, oni koji su prodali Inu i koji se zalažu za prekid arbitraže s MOL-om i danas su na vrhu lista HDZ-a. Mi smo započeli prije tri godine sređivanje računa s MOL-om i vratit ćemo Inu Hrvatskoj i hrvatskim građanima, na potpuno čist način,” poručio je Milanović na predizbornom skupu Narodne koalicije u Splitu.

“Mi smo Narodna koalicija, a ne oni. Mi se borimo za nacionalne interese, ali tako da ne ugrožavamo stabilnost, prihode ni dobrobit našeg naroda. Oni su htjeli prekinuti obrazovnu reformu – no pasaran, neće proći, nastavljamo! Htjeli su vam privatizirati zdravstvo tako da vam svakog puta istresu zadnju kunu iz džepa kada dolazite kod doktora – neće proći! Htjeli su ukinuti poticaje za zapošljavanje i stručno usavršavanje mladih – no pasaran!” Zoran Milanović

“Vrijeme je za sjajne godine Dalmacije, za zaradu, samostalnost i konačno bogatstvo, gdje nas nitko neće moći kupiti, da budemo zaista svoj na svome i da Europsku uniju koristimo na legalan način kao nekakvo dobro i interes. Mi nismo članica Unije zato što smo se rodili sa željom da bi to postali, nego zato da bismo to iskoristili. U prvom planu je naša država, naše regije, naši gradovi i naše obitelji,” naglasio je Milanović.

“Ne idemo po mišljenje u Brisel, Beograd i Budimpeštu. Mi imamo svoje mišljenje, vi imate svoje mišljenje i ne dajte da vam bilo tko ispire mozak. Reforme idu dalje, ali one koje ne znače revoluciju, koje ne diraju u obitelj, koje ne diraju u privatnost vašeg života, nego one reforme koje stvaraju priliku za posao i da oni koji se u tome ne snađu, padnu, da im država i društvo pomognu, ali da ih isto tako spreme za borbu koja se zove život, da budu samostalni, da im država bude pomoć, a ne jedina osnovica. Pomoć za dobro obrazovanje i samostalan život, da ti nitko ne govori kako živjeti svoj život. To se za mene zove vjerodostojnost! Idemo do pobjede za Hrvatsku,” zaključio je Milanović.

Ivan Vrdoljak, predsjednik HNS-a rekao je kako je nužno reći da 11. rujna građani odlučuju kako će Hrvatska izgledati za njihovu djecu. “U ovih nekoliko mjeseci učinjeno je što je učinjeno, dogodilo se nešto što nikada nisu obećali, a to je povećanje cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja, dovođenje u pitanje prava svake žene na izbor i to su samo neki od primjera. Ako oni pobjede na izborima to će biti potvrda da ovo što su činili je bilo dobro, a to tako nije, što je svima jasno. Mi smo podigli industriju, turizam, usluge, donosili teške odluke imali smo odlučnost. Danas nam ponovo treba takva odlučnost, znanje i iskustvo da Hrvatsku učinimo modernom, bogatom europskom zemljom,” zaključio je Vrdoljak.

Predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika, Silvano Hrelja rekao je kako 11. rujna ljudi mogu izabrati ono što je poznato, a to je Narodna koalicija. “Naši rezultati postali su vidljivi nakon godina rada. Možemo biti još bolji, mi smo oni koji znaju i imaju volje, koji su ustrajno radili, ne za sebe, nego za građane Hrvatske i možemo još bolje uz vašu pomoć! Naši umirovljenici nisu ni u vremenima najveće krize bili zaboravljeni, mi smo našli načina da mirovinski sustav učinimo pravednijim i u tom smjeru ćemo nastaviti i dalje. Radili smo stvari koje našim građanima život znače. Sada vas samo možemo tražiti da nam date priliku da nastavimo naprijed,” rekao je Hrelja.

U Splitu je također predstavljena lista kandidatkinja i kandidata Narodne koalicije u X. izbornoj jedinici. “Ovo su ljudi koji će vratiti Hrvatskoj siguran smjer,” rekao je Boris Lalovac, prvi na listi u ovoj izbornoj jedinici.