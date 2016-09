Predsjednik SDP-a Zoran Milanović odbacio je u četvrtak još jednu optužbu iz redova HDZ-a, ovaj put da je njegova bivša vlada »štitila državni terorizam bivših jugoslavenskih službi«, te ocijenio kako ta retorika pokazuje da se HDZ, pod vodstvom Andreja Plenkovića, nije uspio odmaknuti od paradigme bivšeg predsjednika Tomislava Karamarka.

»Sve je to isto, žao mi je – sve je isto«, rekao je šef SDP-a, upitan za komentar najnovijih Plenkovićevih optužbi na račun Kukuriku koaliciju, za koju je šef HDZ-a jučer u Splitu rekao da je štitila državni terorizam bivših jugoslavenskih službi.

»Slušam priče da smo štitili jugoslavenske teroriste, moram priznati da sam više očekivao od tzv. diplomata koji se supersenzibilno vrijeđaju na svaku rečenicu koju izgovorimo, a sami su spremni reći stvari koje idu i dalje od onoga što je govorio Karamarko.«, rekao je Milanović novinarima upitan za optužbe izrečene na jučerašnjem predizbornom skupu HDZ-a.

Ustvrdio je i kako sada »definitivno može reći« kako takve optužbe nisu doprinos ni javnoj kulturi, ni debati. »Netko koga poznajem više od 20 godina – da tako ružno insinuira stvari. Mislim da će hrvatski ljudi shvatiti tko je pošten i ispravan, a tko se naprosto ne može odmaknuti od paradigme koju je ostavio Karamarko«, rekao je Milanović.

Za HDZ koji na izbore u nedjelju izlazi pod sloganom »vjerodostojno«, rekao je da su vjerodostojni samo u nastavljanju Karamarkove retorike. »Opet su to iste priče i iste optužbe od ljudi koje je taj sistem othranio u socijalizmu puno više nego mene«, istaknuo je Milanović u izjavi novinarima nakon sastanka s predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH).

No, na pitanje hoće li se odazvati na sutrašnje predizborno tv sučeljavanje, Milanović nije dao precizan odgovor.

»Nisam o tome još planirao, niti razgovarao s kolegama iz Narodne koalicije. U ovom trenutku imam drugih obaveza, ne znam«, odgovorio je.

Za ankete po kojima je sasvim mala prednost Narodne koalicije u odnosu na HDZ, rekao je da su rađene u prošlom mjesecu, te da je sada prisutan trend rasta Narodne koalicije.

»Bit ću zadovoljan ako se on pokaže i na rezultatzima izbora. Bilo bi najrelevantnije kada bi se anketu radilo danas, ali to nitko ne radi. Od njih se radi show, to je jasno, ali politika je ozbiljan posao«, rekao je Milanović.

Novosel: U Saboru nam ne trebaju 'kontrolori'

Nakon sastanka s predstavnicima sindikata, Milanović je obećao poboljšanje uvjeta rada, ako Narodna koalicija osvoji vlast. Među obećanjima su reguliranje rada nedjeljom te ispravljanje cijelog niza nepravilnosti koje, kaže, nisu uspjeli riješiti u prethodnom mandatu. »Četiri godine bile su kratko razdoblje, mi tražimo još četiri da nam građani daju tu vjeru, pa ćemo vidjeti«, istaknuo je.

Predsjednik SSSH Mladen Novosel rekao je da su razgovarali o problemu radnika u predstečajnim nagodbama, neisplatama plaća za obavljeni rad, zapošljavanju, reindustrijalizaciji, te otvaranju sigurnih radnih mjesta s ugovorima na neodređeno

»Još uvijek imamo preko 18 tisuća radnika koji rade bez plaće i mi taj problem moramo riješiti. Osim toga, minimalne plaće zapadno od Slovenije duplo su veće nego u Hrvatskoj. Poslodavci neće zadržati kvalitetne radnike s ovako niskim plaćama. U iduće četiri godine, ako Milanović bude na čelu vlade, definitivno moramo nešto učiniti da se poboljša standard hrvatskih radnika«, istaknuo je Novosel.

Ujedno je pozvao sve radnike i članove SSSH da izađu u nedjelju na birališta i glasuju »s punim oprezom«, uzimajući u obzir stavove pojedinih stranaka izrečene u kampanji.

»Mnogi se bave populizmom. Ne mogu prihvatiti da netko ima namjeru ući i Sabor, i tvrdi – nas fotelje ne zanimaju, ne zanima nas izvršna vlast. Pa, koja je to bolja fotelja od saborske – gdje ne moraš ništa raditi, dolaziš i odlaziš kad hoćeš«, upitao je Novosel.

U SSSH, kaže, prihvaćaju programe samo onih stranaka koje žele preuzeti odgovornost, sastaviti vladu i baviti se radničkim pitanjima.

»Oni koji žele biti kontrolori u Saboru, tamo ne trebaju ni ići. Političare kontroliraju građani, te sindikati i udruge koje ih predstavljaju«, istaknuo je Novosel.