Prisjetio se da je prije tri godine na istom trgu kao premijer držao govor u povodu ulaska Hrvatske u EU. »Tada nisam ni sanjao da će netko tri godine poslije pokušati zaustaviti reformu obrazovanja, kažu kurikuluma, a to je reforma onoga što naša djeca uče, zbog čega su pametniji ili zaostaliji od Austrijanaca ili Nijemaca. To je ta kvaliteta za koju se borimo, ne razumijem vlast koja je to dovela u pitanje«, kazao je.

Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS i HSU) u srijedu je održala završni skup na središnjem zagrebačkom trgu s kojega je predsjednik SDP-a Zoran Milanović poručio kako je u politici spreman razgovarati sa »svakim tko od problema radi rješenje, a ne obrnuto«.

»Dajte nam još jednu šansu i spremni smo razgovarati sa svakim u hrvatskoj politici koji ima rješenje, koji od problema radi rješenje, a ne obrnuto, od rješenja problem. S takvima ne mogu raditi, ne mogu«, poručio je Milanović.

Milanvoić: Idemo po pobjedu, a ne po dominaciju i silu

Poručio je i kako Narodna koalicija ide po pobjedu, »ali ne po dominaciju, ne po silu, ne po zatiranje kulture, ne po ubijanje reforme obrazovanja«. »Imamo državu, imamo republiku, to često zaboravljamo, koja je izborena u Drugom svjetskom ratu i na kojoj su naši branitelji 50 godina poslije gradili. To je Hrvatska i toga se ne treba stidjeti, na to treba biti ponosan«, istaknuo je Milanović.

Naglasio je da je Hrvatskoj mjesto na Zapadu, a da »Balkan u sebi moramo prvo osvijestiti, a onda prezreti«. »Mi smo i na Balkanu, ali ta kultura, uz dužno poštovanje i simpatije, nije nešto što nas treba određivati. Težak rad, strogi kriteriji, vladavina prava, teži put do uspjeha, ne na lutriji, ne preko reda, ne varanjem, ne poreznom utajom, nego teškim radom ćemo doći do rezultata i do onoga što nam pripada, a to je materijalno i duhovno bogatstvo, zemlja ljudi koji imaju pun novčanik, kojima puška na ramenu i ne treba više«, rekao je Milanović.

Ustvrdio je da je u posljednjih osam mjeseci u Hrvatskoj vladao »opći dojam slabosti i drhtavosti«. »Nema vlasti, institucije posrću, gledaju nas sa strane kao slabiće, nude nam kamate kao da smo iz Afrike, što je to?«, upitao je Milanović.

Od birača je zatražio da daju šansu Narodnoj koaliciji da vodi zemlju u iduće četiri godine. »Bit će teško, to priznajem, ne treba se zanositi veličanstvenim pobjedama, to vrijeme je prošlo. Mi smo u četiri godine pokazali da znamo i da hoćemo«, poručio je Milanović.

Beljak: Zagreb nikad nije bio 'balkanska kasaba'

Najveće odobravanje okupljenih izazvao je govor predsjednika HSS-a Kreše Beljaka, koji je Zagreb uvodno nazvao europskim gradom koji »nikada nije bio balkanska kasaba u kakvu ga želi pretvoriti HDZ«.

Vladu na odlasku nazvao je nesposobnom i opasnom »zato što je podržavaju tipovi i likovi kao što je Hasanbegović i Željka Markić, kao što su neki koji bi nas vraćali u srednji vijek, koji bi ženama zabranili da rade, koji bi htjeli da Hrvatska ne bude europska država, nego dno Europe«.

»Temeljne vrijednosti koje mi Hrvati i svi hrvatski građani baštinimo od 1945. stavili su pod upitnik. Ne mogu biti pod upitnikom, mi smo bili ti koji smo se aktivno borili na pravoj strani još od 1945. i svi ostali narodi u Europi mogu Hrvatima gledati u leđa«, ocijenio je Beljak.

Poručio je kako Narodna koalicija nema alternativu, te kako će joj se na nedjeljnim parlamentarnim izborima suprotstaviti »mračnjaci, diletanti, trgovci, anarhisti, sve ono što je Hrvatskoj nepotrebno, što nosi zlo i što nas gura u prošlost«.

Beljak je u svom govoru parafrazirao Ivu Sanadera, koji je biračima prije 10-ak godina poručio da iziđu n aizbore »kako ih poslije ne bi boljela glava«.

»Ovdje ću parafrazirati tog učitelja današnjih prvaka HDZ-a, jer je doista bitno da svi izađete na izbore, bitno je zbog toga jer će njihovi svi izaći, jer je to vojska konzervativaca, vojska nazadnjaka. Oni će ići na izbore, njih neće boliti glava, a naši moraju pokazati da ih je više, ona Hrvatska koja ostaje doma ne smije u nedjelju ostati doma jer možda drugu priliku za budućnost Hrvatske neće imati«, kazao je.

Pusić: Ovi izbori presudni su za budućnost Hrvatske

Na izbore koje drži presudnima za budućnost Hrvatske pozvala je i HNS-ova Vesna Pusić, koja je istaknula kako je jasan dio programa Narodne koalicije antifašistička platforma, ustvrdivši kako je Francuska raskinula s Hrvatskom suradnju na velikom kulturnom projektu jer »nisu htjeli surađivati s takvim ministrom kulture«.

Uvjerena je da se HDZ pod vodstvom Andreja Plenkovića nije promijenio. »Milanović je jasni lider ove koalicije, a HDZ se zaklinjao na vjernost i lojalnost Tomislavu Karamarku, da bi ga u tri mjeseca zaboravili i zaklinjali se na vjernost Plenkoviću, sutra nekom drugom ili trećem, ali HDZ je ispod toga uvijek isti«, ocijenila je Pusić.