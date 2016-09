Milan Bandić, zagrebački gradonačelnik, istakao je svoju kandidaturu u Koaliciji za premijera, na čelu svoje stranke zajedno u koaliciji s Narodnom strankom – reformista Radimira Čačića, Novim valom Ljube Jurčića i Blokom umirovljenici zajedno Milivoja Špike. Na prošlim izborima, u užoj koaliciji, osvojili su dva mandata i kroz parlament podržavali Vladu HDZ-a i Mosta. No, Čačić koji tada nije bio u koaliciji s Bandićem, bio je dao prvotnu podršku Zoranu Milanoviću. Razgovarali smo s Bandićem nakon što je zagrebačka skupština donijela paket socijalnih i demografskih mjera, težak 25 milijuna kuna godišnje.

Katkad ste u nesuglasicama s novinarima koji postavljaju neka pitanja, pa recite, kako treba razgovarati s budućim hrvatskim premijerom?

- Milan Bandić je najdostupniji, najjednostavniji čovjek na svijetu. A vas pozivam da pogledate integralno nedavnu press konferenciju u Splitu. To ne bih više komentirao. Kad se izvuče nešto iz konteksta, onda se može i takvo pitanje postaviti. Ja za razliku od drugih nikome ništa nisam dužan, odgovaram dragom Bogu i svojoj majci, a narod će odlučiti tko je bio dobar, tko loš. Ja sam, što bi rekao Šenoa, svoj. Kad čovjeku ne mogu prigovoriti na sadržaju, onda mu prigovaraju na formi. A ja sam se nauživao i forme i sadržaja.

Socijalna osjetljivost

U Skupštini grada Zagreba donesene su odluke – socijalni paket mjera težak 25 milijuna kuna godišnje?

– Sretan sam i ponosan što je to u kontinuitetu socijalne osjetljivosti i obzirnosti grada Zagreba. Donijeli smo dopunsko zdravstveno osiguranje za umirovljenike s mirovinom ispod 1.500 kuna, besplatne udžbenike za Petrinju, kao što smo to ranije radili u Vukovaru, Kninu i u Gunji. Donijeli smo zaključak o prosječnoj plaći za majku odgajateljicu (ili tatu) za treće i svako naredno dijete do 15. godine života djeteta. Donesen je zaključak o otkupu 400 stanova, 200 za znanstvene novake i 200 za najam za najugroženije sugrađane. Zatim, usvojeno je pismo namjere za iskazivanje interesa za kupnju Imunološkog zavoda i da se građanima s blokiranim tekućim računima omogući obročna otplata duga, uz oprost kamata i oprost bilježničkih te odvjetničkih troškova. Što se tiče majke odgojiteljice, to je nasušna potreba. Zadnje dvije i pol godine doživjeli smo pozitivan prirodni prirast u Zagrebu. Zaslužne za to i zagrebačke mjere pronatalitetne politike: Grad subvencionira cijenu vrtića 80-90 posto, isplaćujemo pomoć rodiljama od 1.800 kuna za prvo dijete i 3.600 kuna za drugo dijete, a za treće dijete i svako naredno dijete Grad pomaže s čak 9.000 kuna godišnje do djetetovog polaska u školu, također imamo i subvencionirani prijevoz za učenike i studente pa smo s majkom-odgojiteljicom zaokružili brigu i skrb o djeci, zapravo o zagrebačkim obiteljima. Ovo je i naša poruka državi. To isto ćemo napraviti na prvoj ili drugoj sjednici hrvatske Vlade. Novaca za to ima, mora biti.

Dakle, na razini države novca ima za sve ove mjere koje ste donijeli u Zagrebu? Predlažete još i povećanje minimalca na 3.500 kuna, besplatne udžbenike, besplatni prijevoz.

– Četiri su temeljna problema ove zemlje. Jedan je demografski, drugi stručnost i kompetencija, obrazovanje, treće zapošljavanje i četvrto policentrični razvoj Hrvatske. Mi ćemo upisati ove godine 7.900 prvašića, a 2009. smo imali samo nešto više od 4.000.

Primjer državi

Pretpostavljam da je ovih 25 milijuna na razini grada Zagreba pokriveno, kako to pokriti na razini države?

– Zagrebački proračun se u odnosu na prošlu godinu puni 12,5 posto bolje i za nepunih tri posto više od planiranog. To je negdje 250 milijuna kuna, a ovaj paket košta 25 milijuna kuna. Problem ove zemlje su ljudi na čelu kolone. Program napiše apsolvent ekonomije u roku od dva tjedna, i to kakav hoćete. No, treba ga netko provesti. A suština je lidera da okupi ekipu kompetentnih ljudi koji će odrediti prioritete i na bazi prioriteta izvući Hrvatsku iz krize. A zašto se to nije dogodilo? Zato što su HDZ i SDP od 1995. pobjeđivali šest puta. Četiri puta HDZ, dvaput SDP. Oni su dobili u tim pobjedama, kao interesne zajednice, kao klijentela, a narod je gubio. To će valjda ljudi shvatiti. Ako ne danas onda 11. rujna 2020. Churchill je rekao da demokracija nije savršen sustav, ali je najbolji izmišljen. Ili Ephraim Kishon: u mojoj zemlji ima puno izbora, ali – nema izbora.

Kao jedna od bitne četiri odrednice je zapošljavanje. Kako biste potaknuli zapošljavanje?

– Stručnost i kompetentnost je bitna. Tko može zapošljavati ljude? Oni koji su stručni i kompetentni. Svakako ne ministri koji kod mene ne bi bili portiri. Kod mene, da imam tvrtku, ne bi mogla raditi polovina Milanovićevih ministara. Otjerali bi mi ljude. Treba prestati honorirati nerad i prestati dijeliti nezarađeno, otpustiti dio ljudi, smanjiti troškove proizvodnje, stimulirati poduzetnike aktivnim mjerama. A treba honorirati rad na stručan i kompetentan način. Ovih 21 godinu prodefilirali su i zaposlili se desetak tisuća uhljeba jedne i druge opcije. Oni glasaju za sebe. Potrebne su reformske odluke, reforme uprave, zdravstva, obrazovanja, sigurnosnog sustava za generacije, a ne samo za jedan mandat. vakog mjeseca iz Hrvatske odlazi po nekoliko tisuća ljudi, ne mogu pored podobnih doći do izražaja. Političari donose odluke za mandat, a državnici za generacije.

Ja sam pet puta izabran za gradonačelnika, pet puta u Sabor. Za razliku od mojih protukandidata za premijera koji trguju riječima i obećanjima, ja nudim djela i ostvarenja. Želim vjerovati da će to ljudi prepoznati. Stopa nezaposlenosti u Zagrebu je oko šest posto, a u godinu dana smo smanjili broj nezaposlenih s 48 na 33 tisuće.

Treba li mijenjati teritorijalno ustrojstvo, broj županija, gradova, općina?

– Jednostavan je odgovor na to. Isključivi kriterij je ekonomski. Oni koji mogu opstati, trebaju opstati, oni koji ne mogu – ne mogu. Teško se odreći plaće, načelničke funkcije, dobrih kola, mobitela…

Jeste li za regionalno ustrojstvo Hrvatske?

– Hrvatsku treba razvijati policentrično. Treba donijeti strategiju ravnomjernog razvoja Hrvatske, a to nije donijela niti jedna vlast. Mislim da je sasvim dostatna Hrvatska u pet regija. Ne može se sve trpati u Zagreb. I što će nam to ako živimo dvaput bolje nego prosjek Hrvatske, ako to nemamo s kim podijeliti?

Kako ocjenjujete dosadašnji tok predizborne kampanje?

– Pitate krivog čovjeka. Pratim medije, ali ne pratim političare u kampanji jer nemam od njih što naučiti. Moja je kampanja ravna 365 dana po 16 sati 16 i pol godina. Ja nemam predizborne kampanje. A ovima koji su u kampanji dva mjeseca prije izbora u četiri godine – ja im čestitam.

Vi sada puno putujete po Hrvatskoj, kakav je dojam?

– Dobro je. Imam osjećaj da ćemo proći puno bolje nego na zadnjim izborima. Da budem precizniji – imat ćemo toliko mandata da ćemo odrediti smjer Hrvatske.

Dva su glavna bloka. HDZ i SDP-ova koalicija, kojem ste bliži? Smatra ste da ste bliži HDZ-u?

– Bliži smo onima koji budu bliži stvarima za koje se mi zalažemo. I sa crnim vragom za boljitak Hrvatske! Za razliku od mojih protukandidata koji se bave s tim što su radili nečija mama ili tata, ja s tim nemam problema. Ja sam te ideološke rovove preskočio. I za razliku od njih koji snube jedan drugoga i pripremaju veliku koaliciju, ja imam puno iskustva da to prepoznam. Nisam farizej.

Da, vide se neke naznake za to. Ali, zašto mislite da velika koalicija ne bi bila dobra za Hrvatsku?

– Pa, zato što su oni najzaslužniji za katastrofu Hrvatske. I etički i politički i demografski. Dok su jedni radili marifetluke, drugi su držali ljestve i obrnuto. Bila bi to najveća katastrofa ove zemlje da se ista politika koja je dovela ljude u ovu situaciju, sada osnaži koalicijom i da lažu i varaju ljude da će im biti bolje.

Nagraditi radnike

Vidjet ćemo što će izbori pokazati. Nikad se dosad nije dogodilo da je tako kratko trajala jedna vlada, kao ova posljednja. Svakako bi dobrodošla jedna makar malo stabilnija Vlada.

– Da. Ali trebalo bi HDZ i SDP lustrirati jedno 4-6 godina, da se organizira kongres ujedinjenja pa da dvojica lidera budu na čelu po dvije godine, a da druge dvije budu u Bruxellesu. Jer, oni su ipak dobri diplomatski činovnici.

Što mislite o politici štednje i rezanja rashoda u državnim proračunima koje zagovaraju EU i glavne svjetske financijske institucije. Je li to pravi put?

– Za razliku od njih koji govore o 100 ili 200 tisuća radnih mjesta, koji govore da neće ništa dirati, ja mogu odgovorno reći da treba rezati ono što ne valja, a afirmirati ono što valja. Treba nagraditi radnike, a neradnike poslati na burzu. To mogu učiniti ljudi koji imaju petlju, snagu, energiju i viziju i koji su pokazali na djelima da to znaju i mogu.

Vidimo da je Most istaknuo neke svoje uvjete, zakone koje bi trebalo donijeti već na prvoj sjednici Sabora da bi oni uopće pregovarali o eventualnoj koaliciji i Vladi. Što mislite o njihovoj ulozi u izborima i poslije izbora?

– Bili su osam mjeseci u Vladi i rezultat toga se danas vidi. Mogli su pokazati što znaju, a mislim da su pokazali jako malo. Nisu napravili ništa. Moja stranka i ja ne uvjetujemo nikome ništa, osim pravog smjera Hrvatske – a to je put rada i solidarnosti. Treba pitati lidere stranaka bi li se odrekli 80 posto novca iz budžeta stranaka da bi svi imali besplatne udžbenike. Mi u Hrvatskoj smo u 26 godina 200 milijuna eura podijelili strankama i stranačkim poslušnicima.

Onda se vi s Mostom slažete u tom dijelu da se smanji financiranje stranaka iz proračuna?

– Ne, ne slažem se, nego dajem taj prijedlog u ime stranke kojoj sam na čelu. Cijenim kolege iz Mosta i kolegu Petrova kao uglednog liječnika. On mora dokazati svoju kompetenciju na izborima iduće godine u svibnju u Metkoviću.

Dinamovi čelnici najavljuju gradnju novog stadiona, ne u Maksimiru. Bio bi Dinamov, a grad bi navodno ustupio zemlju. Niste ovih dana željeli govoriti o tome?

– Kako ne, govorim ja o tome. Ali, postoje neki prioriteti u ovom gradu. Radi se hrvatski nogometni kamp na Sveticama. Sagrađen je bazen, projektiramo park i garažu na južnom dijelu stadiona. Onda ćemo urediti i stadion, a o drugoj lokaciji i ne razmišljamo i to nije prioritet.