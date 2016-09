ZAGREB Financijska skromnost odlika je dosadašnjeg dijela izborne kampanje, u usporedbi s prethodnima. Prema privremenim financijskim izvješćima koje su stranke dužne dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu tjedan dana prije održavanja izbora, Narodna koalicija koju predvodi SDP do sada je u kampanji potrošila nešto više od 6,3 milijuna kuna, a po utrošku novca za sada je na drugom mjestu HDZ koji je sa svojim partnerima utrošio nešto manje od tri milijuna kuna, a gotovo jednak iznos je do sada prikupio donacijama.

HDZ je prijavio 2,988 milijuna kuna troška, ali izvjesno je da će ta svota do kraja kampanje biti znatno viša. U prošloj kampanji tadašnja Domoljubna koalicija predvođena HDZ-om potrošila je nešto više od 15 milijuna kuna. HDZ je za sada najmanje uložio u kampanju u X. izbornoj jedinici, 184 tisuće, a najviše u II. izbornoj jedinici, gdje su kandidirani Zlatko Hasanbegović i Milijan Brkić, 436 tisuća. HDZ je donacijama prikupio 2,634 milijuna kuna, a među donatorima ima i javnosti interesantnih imena.

Zaštitarska tvrtka Josipa Klemma donirala je 5.062,5 kuna. No, Klemm tvrdi da se iz toga nikako ne mogu iščitati njegove političke preferencije.

– Dali smo novac isključivo za Gabrijelu Matić, koja je na 13. mjestu HDZ-ove liste u prvoj izbornoj jedinici. Ona je kći 100-postotnog ratnog vojnog invalida, a i svojim je djelima zadužila hrvatske branitelje. Da je Gabrijela kandidat na nekoj drugoj listi, njih bismo donirali – rekao nam Klemm.

Donator HDZ-a je i odvjetnik te stranke Vladimir Terešak koji je donirao maksimalno dopušten iznos od 30.000 kuna.

Gotovo svi do sada prijavljeni troškovi kampanje Narodne koalicije odnose se na oglašavanje, na zakup oglasnog prostora na plakatnim mjestima, u novinama, na radijskim i televizijskim postajama. Narodna koalicija najmanje je novca potrošila u VI. izbornoj jedinici, 530 tisuća kuna, a najviše u X. gdje su kandidati bivši ministar financija Boris Lalovac i bivši ministar uprave Arsen Bauk, nešto manje od 800 tisuća kuna. No, X. izborna jedinica je zemljopisno, a to znači i prometno, vrlo zahtjevna. Po strukturi troškova interesantna je II. izborna jedinica gdje je prvi na listi Gordan Maras. To je jedina izborna jedinica u kojoj je znatnija svota izdvojena za kulturno-umjetnički program. SDP je glazbeniku Alenu Islamoviću isplatio autorski honorar od 25.000 kuna, a tvrtki Ivan Zak d.o.o. 63.750 kuna. Narodna koalicija u financiranju kampanje ne oslanja se na prihode od donacija. Do sada je iz tog izvora prikupljeno 108 tisuća kuna.