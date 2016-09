ZAGREB – Svega je bilo na sjednici Programskog vijeća HRT-a; od 'oproštaja' v.d. glavnog ravnatelja HRT-a Siniše Kovačića s obzirom da mu mandat prestaje s 1. listopadom, do žestoke polemike između Vijeća i programskih čelnika zbog predložene jesenske programske sheme. Značajan angažman novih vanjskih suradnika, formati na temu povijesti i duhovnosti u kojima je stručnjaka s Bogoslovnog fakulteta, a s druge strane marginalizacija novinara poput nagrađivane Ljubice Letinić, sve je to natjeralo vijećnika Sašu Miloševića da konstatira kako je novo vodstvo dobilo priliku da ostvari svoje namjere, pa to i čini.

– Jasna je, prezentna, opipljiva ta vaša svjetonazorska i ideološka svrstanost, sustavnost, smjer, namjera i cilj. Ja ove namjere doživljavam kao najavu retrogradnog, ultrakonzervativnog, nemodernog, klerikalnog, tradicionalističkog programa. Njegova metodološka paradigma je propovijed. To će dovesti do pada gledanosti i odlaska kvalitetnih ljudi. kazao je MIlošević dodavši tome da će probleme imati i Bogoslovni fakultet kojem će HRT oteti sve profesore.

Kovačić danas protiv smanjenja pristojbe, a u svojoj kampanji tražio njeno smanjenje za 10 posto Za svog 'oproštaja' i zahvale Vijećnicima Kovačić se zauzeo i za konačno definiranje uloge HRT-a baš kao što se usprotivio onima koji bi smanjivali RTV pristojbu. Ne bi to, kako reče, bilo dobro zbog hranidbenog lanca, od HAVC-a do VEM-a. No, mnogi su se brzo sjetili kako je baš Kovačić za svoje kandidature za glavnog ravnatelja predložio smanjenje pristojbe od 'simboličnih' deset posto.

Ništa blaži nije bio ni Ivica Maštruko. Konstatirao je kako su svi programi HRT-a impregnirani religijskim sadržajem. Kazao kako se tu pokušava izjednačiti duhovnost, televiziju, vjeru i crkvu. Rekao da je Crkve kao institucije toliku u programu, da je HRT postala jaka konkurencija Katoličkom radiju.

– Osjeća se košićizacija, kaptolizacija programa. Jedino je nema u izvještajima o vremenskim prilikama. U njima nema izvještaja o vrućini u paklu i blagom povjetarcu u raju, kazao je Maštruko.

Uz opasku kako je vrag u detaljima, Zdravko Kedžo je detektirao impregniranost programa, ali politikom. Sve je to, čini se, najteže palo v.d. glavnoj urednici Trećeg programa Hrvatskog radija Nevenki Dujmović. Neshvatljivo joj je kako Milošević donosi dojam, a da ništa od emisija nije čuo. Pa je progovorila o ideologiji, ali za mandata drugih. Pobrojala je 68 epizoda jedne te iste emisije na Trećem o književnosti regije poglavito onoj srpskoj, a samo 19 epizoda o hrvatskoj, da su se tekstovi srpskih publicista čitali na ekavici, da je na radiju gostovala i zadnja predsjednica Saveza pionira pa se zauzela za novu sličnu organizaciju, da je Treći pratio kazališni festival u Titovom Užicu i atmosferu na gay prideu u Beogradu, da je imao emisije i Josipu Brozu Titu, pa o štafeti i Danu Mladosti…. Milošević ju je međutim podsjetio da je njegova kritika isto ono što govori dobar dio javnosti, baš kao i ono što se HRT-u zamjera u izvještajima europskih strukovnih i drugih udruga.

– A dobili smo lekciju da je HRT bio carstvo Srba, Jugoslavena, pedera i komunista. Došla je ekipa pravednika koja će to ispraviti, kazao je Milošević.

Spremno dizanje na stražnje noge uredničkog kadra čim ih se pita nešto što im nije po volji, nije se svidjelo ni predsjedniku Vijeća Brunu Kragiću. U drugom planu je ostalo štošta, od angažmana Romana Bolkovića i Tihomira Dujmovića, preko informacije da će serija Novine krenuti 16. Listopada i bez »reketarenja producenata, do potrebe v.d. ravnatelja programa dira Brankovića da objasni kako Ljubica Letinić radi dokumentarni programa za HRT 4.

Možda atmosfera i ne čudi, jer ne samo da će HRT skoro ostati bez ravnatelja, već će krajem listopada ostati i bez pola članova Vijeća kojima mandata istječe. Ne požuri li se politika, bit će HRT vrlo skoro u upravljačkoj krizi.