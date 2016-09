"Dan nakon izbora završava se javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti životinja, koja je podmuklo otvorena u vrijeme izborne kampanje ne bi li prošla neprimjećena. Ovaj suludi prijedlog Zakona napisan je s ciljem da uništi sve životinjske vrste koje nisu hrvatske autohtone. Znači iz trgovina kućnih ljubimaca će nestati sve tropske akvarijske ribice, svi vodozemci i gmazovi, brojne vrste ptica i većina malih sisavaca. Građani Hrvatske ni jednu od tih životinja neće smjeti držati legalno čime će Hrvatska postati prva država u svijetu koja je u potpunosti zabranila držanje stranih životinjskih vrsta kao kućnih ljubimaca! Ovaj zakon zabranjuje razmnožavanje svim stranim životinjskim vrstama, a postojeći kućni ljubimci moći će umrijeti prirodnom smrću. Komunalni redari, prema ovom Zakonu, moći će ući u Vaše domove i oduzeti životinju ako procijene da joj niste osigurali adekvatne uvjete, a da pritom nemaju nikakvo stručno znanje o životinji. Oduzete životinje bit će eutanazirane ako zoološki vrt procijeni da nema koristi od nečijeg kućnog ljubimca. Pitamo se gdje je bio razum onima koji su pisali ovaj prijedlog zakona?!", upozoravaju Hrvatski laburisti - stranka rada u svom priopćenju.

"Ovim Zakonom pokušava se stvoriti monopol zooloških vrtova i pojedinih, velikih udruga za zaštitu životinja, koje će međusobom dijeliti sav proračunski novac namijenjen zaštiti životinja. Provedba ovog zakona, napravit će veću štetu nego korist. Sav postignuti napredak u uvođenju reda u crno tržište životinjama past će u vodu i ono će još više ojačati. Jedini koji će od ovog zakona profitirati su pojednici koji imaju financijski interes, a životinje postaju samo sredstvo do ispunjenja cilja. Takvi pojednici dobit će sva prava da odlučuju o opstanku pojednih životinjskih vrsta, što je potpuno sramotno.

Jučer je u Zagrebu, iza zatvorenih vrata, održana rasprava na tu temu, na kojoj nije bilo moguće postavljati pitanja i svaki pokušaj da se nejasnoće razjasne i da se otvore sporna pitanja o Zakonu, bio je zaustavljen. To dovoljno govori o tome na koji se način ovaj Zakon pokušava donijeti. Sam prijedlog Zakona je protuustavan, nejasan, a u određenim dijelovima i besmislen. Pri njegovoj izradi nisu konzultirani stručnjaci nadležni za područja koja Zakon pokriva. Iskreno se nadamo da nitko ovaj prijedlog Zakona neće shvatiti ozbiljno, no ako to bude tako, budućnost svih životinjskih vrsta u Hrvatskoj je ugrožena.

Hrvatski laburisti - Stranka rada oštro se protive ovakvom iracionalnom prijedlogu Zakona te ističu kako će se boriti protiv njegova donošenja u predloženom obliku. Smatramo da je životinje potrebno zaštiti, a ne istrijebiti te stoga pozivamo sve kojima je usitinu stalo do toga da se zaštiti pravo na život svih životinja koje su godinama bile voljeni članovi mnogih domova u Hrvatskoj da obavezno izađu na izbore i podrže Laburiste koji su jedini dosada jasno iskazali svoj stav o njihovoj zaštiti", navodi se u priopćenju.