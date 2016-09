Mogu vam reći da sve do sad nikakvu informaciju naše veleposlanstvo, unatoč tome što je inzistiralo, nije dobilo od vlade Republike Srbije i mi o tome službeno ne znamo ništa, kazao je Kovač

Hrvatska dosad nije dobila nikakvu službenu obavijest od srbijanske strane o uhićenju hrvatskog državljana pod optužbom za špijuniranje, rekao je hrvatski ministar vanjskih poslova Miro Kovač u subotu u Bratislavi, dodajući kako smatra da se radi o "trećerazrednoj epizodi sapunice" koja je plasirana u medije.

"Mi smo od jučer popodne u stalnom kontaktu s hrvatskim predstavništvom u Srbiji, pokušali smo saznati od relevantnih srbijanskih državnih tijela o čemu je riječ. Mogu vam reći da sve do sad nikakvu informaciju naše veleposlanstvo, unatoč tome što je inzistiralo, nije dobilo od vlade Republike Srbije i mi o tome službeno ne znamo ništa", kazao je Kovač novinarima u Bratislavi gdje sudjeluje na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova EU-a.

"Budući da je to plasirano u medije, a ne našoj hrvatskoj strani, ispada da je to neka vrsta trećerazredne epizode u ovoj sapunici koja se nama u Hrvatskoj servira već tjednima. To je neka vrsta 'cirkusa Colorado'", kazao je Kovač.

Naglasio je da je to za njega "koji želi raditi ozbiljan posao a ne baviti se ovakim načinom komuniciranja preko medija", zaista neozbiljno te izrazio uvjerenost da će se strasti u Srbiji smiriti.

Isto to stajalište, kazao je Kovač, iznio je srbijanskom ministru vanjskih poslova Ivici Dačiću koji u subotu u Bratislavi sudjeluje na sastanku šefova diplomacija 28-orice s ministrima iz zemalja kandidata. S njim se, kako je rekao, "vidio i sinoć i jutros".

"Ja sam rekao istu stvar svojem kolegi Dačiću, da ne želimo sudjelovati u nekakvoj jeftinoj sapunici. Idemo ozbiljno raditi. Ja se tako ponašam a to očekujemo i od kolega u Srbiji", rekao je Kovač.

Više javno tužiteljstvo u Beogradu priopćilo je u petak da je srbijanska Bezbednosno-informativna agencija (BIA) uhitila muškarca osumnjičenog za špijunažu, državljanina Srbije i Hrvatske, a beogradski mediji spekuliraju da je riječ o Srbinu, bivšem časniku, koji je radio za hrvatske obavještajne službe.

U priopćenju Tužiteljstva potvrđeno je da uhićeni ima državljanstvo Republike Srbije i Republike Hrvatske i da je do 1990. živio i radio u Hrvatskoj, a zatim mu je prebivalište bilo u Srbiji.

Osumnjičenom je određen 48-satni pritvor nakon čega će biti saslušan u nadležnom tužiteljstvu, koje će sukladno svojim ustavnim i zakonskim ovlastima, nastaviti postupak "vodeći računa o zaštiti vitalnih interesa Republike Srbije", objavljeno je.

Tužiteljstvo je najavilo i da će nakon provedene istrage i utvrđenih činjenica izvijestiti javnost.