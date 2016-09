»Prva tužba je stigla, to je točno. Mi smo već održali i sastanak na tu temu s predsjednikom Vlade. U konzultacije je uključeno i Državno odvjetništvo, Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa, i mi ćemo prepustiti DORH-u da vodi razgovore na tu temu pred sudom gdje je ta tužba i predana«, izjavio je Kovač nakon sastanka s izaslanstvom Hrvatskog generalskog zbora, podsjetivši i da se radi se o mogućim potraživanjima od nekih 8 milijardi kuna

ZAGREB Tehnički ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač potvrdio je u četvrtak da je stigla prva tužba protiv Hrvatske zbog konverzije kredita u 'švicarcima' te je kazao da će hrvatska strana pokušati iznaći rješenje s bankama koje bi što manje opteretilo državni proračun, ali i zaštitilo građane koji su podigli te kredite.

»Prva tužba je stigla, to je točno. Mi smo već održali i sastanak na tu temu s predsjednikom Vlade. U konzultacije je uključeno i Državno odvjetništvo, Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa, i mi ćemo prepustiti DORH-u da vodi razgovore na tu temu pred sudom gdje je ta tužba i predana«, izjavio je Kovač nakon sastanka s izaslanstvom Hrvatskog generalskog zbora, podsjetivši i da se radi se o mogućim potraživanjima od nekih 8 milijardi kuna.

»Mi ćemo pokušati iznaći rješenje koje bi što manje opteretilo hrvatski državni proračun i same hrvatske građane. Učinit ćemo sve kako bi zaštitili one koji su uzeli kredite u 'švicarcima'. Znači interes nam je zaštititi hrvatske građane koji su se zadužili, ali želimo i jasno poručiti da je način na koji je to sve skupa prošle godine izvedeno bio populistički i nedovoljno promišljeno i sada imamo te prve tužbe i morat ćemo se dobro potruditi kako bismo umanjili štetu za hrvatski državni proračun. Ali na prvom mjestu su interesi hrvatskih građana«, istaknuo je Kovač.

Jutarnji list piše kako je prvu tužbu podnio talijanski UniCredit, u čijem je vlasništvu Zagrebačka banka, jedna od osam koje su na hrvatskom tržištu nudile kredite vezane uz švicarski franak.

Na Hinin upit upućen bankama planiraju li ili su već podnijele tužbe protiv Hrvatske, do podneva su odgovorile dvije.

Addiko bank (bivša Hypo-Alpe-Adria) u svom odgovoru ističe da »u skladu sa svojim pravima i zaštitom interesa Addiko Bank AG trenutno razmatra sve pravne mogućnosti koje su joj na raspolaganju«, dok su iz Raiffeisenbank Austria (RBA) prenijeli odgovor svoje matične banke, austrijske Raiffeisen Bank International AG u kojem stoji da su »lokalne banke osporile pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske ustavnost toga zakona (zakon o potrošačkom kreditiranju)«.

»Štoviše, banke su hrvatsku Vladu obavijestile o sporu kao pripremu za arbitražni postupak protiv Republike Hrvatske pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (eng. International Center for the Settlement of Investment Disputes) u Washingtonu, DC«, zaključuje se u odgovoru Raiffeisena.

Izmjene u Zakonu o potrošačkom kreditiranju koje su omogućile konverziju kredita u 'švicarcima' na snagu su stupile 30. rujna prošle godine, a nedavno je tehnički ministar financija Zdravko Marić kazao da je konverziju provelo oko 94 posto dužnika u 'švicarcima'.