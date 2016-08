Predsjednik SDP-a Novog Vinodolskoga Saša Đujić najviše je rangirani kandidat (šesto mjesto) iz Primorsko-goranske županije na listi Narodne koalicije u 7. izbornoj jedinici. Pitali smo ga koje projekte u 7. jedinici, koja se proteže od Primorja preko Gorskog kotara do juga Zagreba, smatra najvažnijim za iduće četiri godine.

– Za cijelu Hrvatsku, pa tako i za moju 7. izbornu jedinicu, najvažnije je da nakon osam mjeseci HDZ-ovog i Mostovog nerada i eksperimentiranja dobijemo stabilnu vladu. Bez stabilnosti ne može se nastaviti gospodarski rast koji je krenuo za vrijeme prošlog mandata SDP-ove vlade, a bez rasta gospodarstva nema novih radnih mjesta i boljeg standarda za građane. Nasuprot kaosu i nesigurnosti koju je stvorila vlada HDZ-a i Mosta u samo osam mjeseci, Narodna koalicija zato nudi siguran smjer za Hrvatsku. Naša vlada, ako nam građani daju povjerenje, nastavit će s realizacijom važnih projekata u 7. izbornoj jedinici, ali želim naglasiti kako će nam u novom mandatu prioritet biti ulaganje u ljude i znanje.

Kako to mislite?

– U 21. stoljeću smo i više ne možemo temeljiti razvoj samo na ulaganju u beton, već u ljude koji će svojim znanjem, sposobnošću i kreativnošću pridonositi razvoju Hrvatske. Da, moramo napraviti još neke infrastrukturne projekte, kao što je moderna željeznička infrastruktura, a tu je svakako na prvom mjestu pruga Rijeka – Botovo, također kada je naš kraj u pitanju, nastavit ćemo ulaganja u Luku Rijeka, riječku bolnicu, sveučilišni kampus, a većinu tih projekata je i započela bivša SDP-ova Vlada. Ali, ne smijemo se i nećemo više zaduživati za ulaganja u infrastrukturu, nego maksimalno koristiti novac iz fondova EU-a. Također moramo ispraviti i neke greške kao što je zakon o brdsko-planinskim područjima. Već imamo pripremljen novi zakon o Gorskom kotaru koji bi trebao poboljšati život Gorana i omogućiti razvoj Gorskog kotara, ali on ne smije biti socijalni zakon, već razvojni. U programu Narodne koalicije gospodarstvo, zapošljavanje, obrazovanje i zdravstvo imaju prioritet.

Olakšati poslovanje

Konkretno?

– Iako ćemo poduzeti niz mjera kojima ćemo olakšati uvjete poslovanja, naša porezna politika prvenstveno će biti okrenuta rasterećenju rada. Porezno ćemo dodatno rasteretiti plaće, to je posao koji smo započeli 2015. i dao je dobre efekte kroz rast plaća i osobne potrošnje. Neoporezivi dio plaće povećat ćemo na 3.000 kuna, a primjenu najviše porezne stope pomaknuti sa 13.200 na više od 19.000 kuna.

Kako ocjenjujete kampanju dosad? Nedostaje li SDP-u konkretnijih poruka? Sama tvrdnja da je nešto »siguran smjer« nije argument ni za što?

– Dosadašnja kampanja pokazala je da su i naši politički konkurenti napokon okrenuti gospodarskim temama, što je dobro, ali nije dobro što opet obećavaju nešto što ne mogu ostvariti. Neka se građani sjete da je HDZ već tri puta prije izbora obećavao smanjenje PDV-a, pa je zaboravio to napraviti. Je li to vjerodostojnost? Nije. A sada isto tako zaboravlja ljudima reći da bi smanjenje PDV-a moglo ugroziti državne financije, koje smo uspjeli dovesti u red, i dovesti u pitanje isplatu mirovina i socijalnih prava. Naš je plan najprije osigurati rast gospodarstva i nova radna mjesta, smanjiti međustopu PDV-a tamo gdje to može koristiti domaćem gospodarstvu, na primjer smanjiti PDV za domaće poljoprivredne proizvode i turistički smještaj, a tek onda možemo razmišljati o općoj stopi PDV-a.

Siguran smjer je itekako jasna i konkretna poruka. Nakon osam mjeseci nesigurnosti i kaosa s HDZ-om i Mostom, što je potrebnije Hrvatskoj nego sigurnost? Siguran smjer za zapošljavanje mladih, recimo, znači da ćemo vratiti mjere stručnog osposobljavanja i povećati naknadu s 2.400 na 3.000 kuna. Sve to HDZ i Most su ugrozili ili ukinuli. Zar to nisu dovoljno jasni argumenti što znači naš siguran smjer?

Ostvariva rješenja

Molim vas, decirano komentirajte Milanovićev sastanak s braniteljima, i izjave nakon toga. Koliko je to štetno za SDP i uspjeh ljevice na ovim izborima?

– Zoran Milanović prihvatio je sastanak s predstavnicima veterana gardijskih brigada jer je SDP otvoren za dijalog i spreman razgovarati o svim problemima u društvu. To nije bio prvi sastanak s braniteljskim udrugama, razgovarao je prije toga i s predstavnicima Republičke koordinacije udruga iz Domovinskog rata »Dr. Franjo Tuđman«, koju predvodi Đuro Dečak. I taj sastanak je protekao dobro jer su predstavnici te koordinacije očito imali dobre namjere. Za razliku od predstavnika veterana gardijskih brigada koji, sada je jasno, nisu došli razgovarati o mogućim rješenjima problema koji ih muče, nego su se uključili u predizbornu kampanju. Tako se ne gradi povjerenje i ne rješavaju problemi.

Što se tiče same snimke, kada se posluša u cijelosti, bez vađenja izjava iz konteksta, onda je vidljivo da je Milanović govorio o tome da su mu hrvatski nacionalni interesi na prvome mjestu, da je odgovoran samo hrvatskim građanima, a ne Bruxellesu ili Beogradu. Nije govorio o građanima Srbije ili Srbima kao narodu, već o aktualnoj beogradskoj vlasti koja se očito najbolje razumije s HDZ-om. Predstavnici beogradske vlasti su i prije prošlih izbora javno navijali za dolazak HDZ-a na vlast, rekao bih da je sada već praksa da pred svake izbore podižu tenzije između naših dviju zemalja kako bi pomogli HDZ-u.

Milanović je svoj stav prema Srbima u Hrvatskoj pokazao djelima kad je SDP bio na vlasti. Jednako kao i stav prema BiH, jer je bio prvi koji je otišao u Mostar kada je gorio, te se već godinama zalaže za ubrzani ulazak BiH u EU. Žao mi je što ova tema dominira u medijima, ali očito HDZ-u odgovara jer ne mogu ponuditi ostvariva rješenja za probleme građana.

Ne podilazimo desnici

Zašto se SDP jasnije ne odredi prema Mostu? Zoran Milanović se jednom već opekao potpisujući s Mostom nakon prošlih izbora, zar ne? Birači imaju pravo znati do koje se mjere SDP može spustiti u postizbornom pregovorima.

– Naš stav prema Mostu je jasan: svi kojima je stalo do stabilnosti Hrvatske i da se ne ponovi eksperiment i kaos kakav smo imali zadnjih osam mjeseci, dobro su došli, pa tako i Most. Most ima jako loša iskustva s HDZ-om, pa sami oni tvrde kako je HDZ zaustavljao Mostove prijedloge. Čak i sada, kao Vlada u ostavci, ne mogu se dogovoriti ni oko čega.

Zasto SDP sad cilja prema centru? Ulizivanje desnici može samo otjerati lijeve birače.

– Narodna koalicija je okupila stranke od ljevice do centra i tako pokazala širinu naših vrijednosti, ideja i programa. Obraćamo se ljudima u svim krajevima naše zemlje jer smo uvjereni da svi u Hrvatskoj moraju imati jednake šanse. SDP je dio te koalicije i u njoj dominantno zastupa ideje socijaldemokracije, ali i sve dosegnute demokratske vrijednosti kao što su jednakost, pravo na izbor, antifašizam. SDP je hrvatska stranka i ne priznaje bilo kome posebno pravo na domoljublje i u tom kontekstu obraćamo se i građanima koji možda imaju drugačiji svjetonazor. Ne podilazimo desnici ni idejama koje oni zastupaju, ali nastavit ćemo braniti hrvatske interese jer je to obveza svake narodne stranke i vlade. Pokazali smo kako se to radi lani tijekom izbjegličke krize, ne žicom, već humanim postupanjem prema ljudima kojima je trebala pomoć. Pokazali smo to i u slučaju arbitraže sa Slovenijom.