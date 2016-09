RIJEKA Unutarstranački izbori u SDP-u, koji će se održati sredinom studenoga, doveli su do kuhanja u stranci: do Glavnog odbora iduće subote moglo bi se pojaviti još imena kandidata za predsjednike osim Ranka Ostojića, Tonina Picule, Domagoja Hajdukovića i vjerojatno Orsata Miljenića, koji već zadnjih par dana uživa podršku dijela ljudi iz samog vrha stranke.

No, čini se da je novi trend da stara podjela na Milanovićevu i Komadininu struju više ne vrijedi:

– Integrativni faktor za postojanje tih dvaju logičnih struja sad više ne postoji. Zoran Milanović maknuo se iz daljnje bitke i odnosi se unutar stranke mijenjaju. Zato se razmišlja o tome da se povežu ljudi iz obaju stranačkih struja i možda iznjedre jednog novog, šire prihvatljivog kandidata. Naime, čini se da se imena Ranka, Tonina, pa ni Orsata i Domagoja, nisu baš dobro »uhvatila«, i da u vezi sa svakim od njih nedostaje emocije, tenzije, bilo pozitivne, bilo negativne i da ima prostora da se nađe novo ime koje bi objedinilo sve dijelove stranke, rekao nam je jučer jedan član aktualnog Predsjedništva.

Milanović gura Ranka

Činjenica je da je od Milanovićeve želje da mu nasljednik bude Ranko Ostojić odistao i jedan dio stranke blizak njemu – to pokazuje činjenica da se kandidirao i Hajduković, a i da Orsat Miljenić još razmišlja, no njegova je otegotna okolnost da je u stranci tek šest mjeseci te da bi se njegova kandidatura mogla doživjeti kao samo jedna stepenica u njegovoj osobnoj karijeri. S druge strane, Picula se izjavom o Bruxellesu sam uklonio iz igre kao favorit, te je otvoren prostor za još neka rješenja. Saznaje se da je tako prije nekoliko dana održan sastanak na kojem su bili Arsen Bauk, Gordan Maras, Davor Bernardić i Mihael Zmajlović te još neki, kao ekipa koja je bila bliska u Forumu mladih i koja ima zajednički interes, kažu, da se izbjegne dodatni rat u stranci i bilo kakvo »krvoproliće«.

– Ne može se više govoriti o dvije sljedbe, odnosi stranci se mijenjaju. Mi smo se generacijski našli, a logično je da se traži kandidat koji će pobijediti, a ne koji će se samo potrošiti, rekao nam je jedan od sudionika tog sastanka.

Uvažiti snage na terenu

Kako nam kažu u toj grupaciji, pokušat će se uvažiti snaga jakih ljudi na terenu – od Zlatka Komadine i Vojka Obersnela, preko Siniše Hajdaša-Dončića u njegovom kraju, do Bernardića i Marasa u Zagrebu. Logika je da bi u toj kombinaciji SDP pokušao zaigrati složnije i jače na lokalnim izborima: Bernardić bi dobio punu podršku Zagreba za kandidaturu za gradonačelnika, svih struja, a tako bi bilo i drugdje po terenu. U tome slučaju bi novo Predsjedništvo bilo kombinacija obaju struja, i svi bi mogli naći svoj interes u tome, uvjeravaju nas naši sugovornici.

– Naš je interes ne »gubiti za malo«, kako je donedavno bilo s Milanovićem, nego »pobjeđivati za bar malo«, a za to nam je potreban minimum jedinstva. Uostalom, okolnosti su se promjenile i stare podjele više nemaju smisla, kažu naši sugovornici.

Ideja je bila da možda kandidat bude Siniša Hajdaš-Dončić, no čini se da se on ipak ne želi kandidirati, stoga će se o imenu kandidata te grupacije ovih dana još raspravljati. No, do Glavnog odbora iduće subote ime će biti sigurno objavljeno, kako se najavljuje.