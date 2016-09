Ima sud i neka me Grmoja tuži, ja ću za ono što sam napisao dovesti autobus pun svjedoka, rekao nam je jučer Gabrić. »Šokirao sam se kad sam to vidio, nema se tu što reći«, reagirao je Grmoja

ZAGREB Aktualna predizborna kampanja bila je do prije desetak dana najdosadnija u povijesti hrvatskog parlamentarizma, ali od tada, naročito nakon objave snimke razgovora Zorana Milanovića s predstavnicima nekih braniteljskih udruga, frca na sve strane. Jedna od najogorčenijih borbi vodi se u 10. izbornoj jedinici, konkretno u dolini Neretve, gdje će HSS-ovac Stipe Gabrić Jambo pokušati pomoću preferencijskih glasova s liste Narodne koalicije ući u Sabor, te tako uhvatiti zalet za lokalne izbore iduće godine, a Most, pak, želi potvrditi dominaciju nad svojim ipak glavnim političkim protivnikom.

Zgražanje

U odnosu na Gabrića, za Božu Petrova i Nikolu Grmoju SDP ili HDZ ipak su od drugorazrednog značenja. Zato se na relaciji Most – Gabrić uopće ne bira terminologija, a naročito je Facebook poprište njihovih žučnih rasprava.

Bilo je tako i u nedjelju navečer kad je Gabrić odlučio Grmoji, koji se ovaj put natječe u 6., ali je duhom na hrvatskom jugu u 10. jedinici, uzvratiti za status u kojem se on, napadajući predsjednika HSS-a Krešu Beljaka, lagano očešao i o njega. »Poštovani gospodine Grmoja, osvrnuo bih se na komentare vezane uz mog predsjednika Krešu Beljaka kojeg ti nazivaš pukim kriminalcem i provalnikom u automobile. Davno sam ti poručio, meti ispred svojih vrata, a kad već popuješ poštenje i život bez grijeha, sada ti otvoreno kažem – daj svojoj mami Baldini koju 'volontersku' kunu da ne krade po samoposlugama u Metkoviću. Osoblje bi imalo manje posla. Gdje god se skrivaš, srdačno te pozdravljam«, napisao je Gabrić na Facebooku.

Uvlačenje u kampanju majke političara koja ne sudjeluje na izborima naišlo je u javnosti na gotovo konsenzualno zgražanje. Međutim, Gabrić tvrdi da više nije mogao izdržati pritisak koji na njega i obitelj mu radi Most.

– Još nije dogodilo da je Beljak nešto izjavio, a da Grmoja zbog toga nije raspalio po meni. Ali, lako za mene, ja sam u političkoj areni i tako se odnosim prema svemu što doživljavam, makar me Most godinama sotonizira kao isključivog krivca za sve u Metkoviću i dolini Neretve. Radi se o tome da Grmoja i ostali konstantno vrlo ružno vrijeđaju i moju suprugu i troje djece. Može li se samo tako mjesecima i godinama pljuvati po mojoj ženi i djeci? Lijepo sam zato svojeg sugrađanina Grmoju, kojeg sam zaposlio u osnovnoj školi, više puta javno molio da se okani mene i moje obitelji i da pomete u svojem dvorištu. On, međutim, nikako ne odustaje, neprestane su njegove javne provokacije, a čak mi i na mobitel šalje sms poruke provokativnog karaktera. Meni je jedan stari Dubrovčanin, pokojni barba Ivo, davno rekao: »Moj Stipe, što je mnogo, mnogo je«. E, to sad i ja to kažem. Iza svega što sam napisao na Facebooku stojim u potpunosti, znate ja još imam svoje dućane. Ima sud i neka me Grmoja tuži i onda dovede sve Mostove ministre i saborske zastupnike, a ja ću za ono što sam napisao autobus pun svjedoka, rekao nam je jučer Gabrić.

Paraziti

Ali, postoji još, kako kaže, puno toga što on zna o ljudima koji vode Most.

– Neka Petrov odgovori tko ga je upisao na fakultet, a ja znam i kome su dali novac. Grmoja bi, recimo, vodio državu, a pitajte ga što je njegov otac napravio dok je radio na benzinskoj pumpi u Metkoviću s jednim našim lokalnim pravoslavcem. Prije godinu dana izvrijeđao ga je na nacionalnoj osnovi i zbog toga je premješten na pumpu u Opuzen. Ma, u tri i pol godine u Metkoviću Most nije učinio apsolutno ništa pozitivno. Grmoja i Petrov su paraziti, a za razliku od njih dvojice ja svojim radom stvaram nove vrijednosti – zaključuje Gabrić.

Mostovac Grmoja za portal Index.hr izjavio je da mu je majka bila »zaposlenica Razvitka kojeg je Jambo uništio i sjedi doma već 20 godina nakon što je s 35 godina ostala bez posla. »Nemam ja problema da se mene napada, ali lagati o obitelji, to je ispod svakog nivoa. Šokirao sam se kad sam to vidio, nema se tu što reći«, rekao je Grmoja za Index.hr.