Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Živog zida rekao je u srijedu da ne vjeruje u predizborne ankete i da će njegova stranka koja je u koaliciji s Promijenimo Hrvatsku, udrugom Franak i Akcijom mladih biti veliko iznenađenje te da ne planira nakon izbora koalirati ni s jednom od velikih stranaka.

Govoreći u predizbornom intervjuu za RTL televiziju, rekao je da nakon iskustva saborskog zastupnika sada mudrije razmišlja iako ga, navodno prati glas destruktivca, no, nije, naglašava, odstupio ni od kojeg svojeg stajališta.

»Naučili smo unutarnje alate, metode, procedure saborske i mnogih drugih institucija«, kazao je te dodao da su ga najivše »dirnula» izvješća Državne revizije i Fine. »Kad vam je u Saboru glavni državni revizor, onda najčešće pred praznom sabornicom drži izvješće o tome kako je radio DUUDI, pa čujete da ima osam milijardi kuna nenaplaćenih koncesija. Država je dala imovinu nekome i nije nikad nije za to 'pokupila' stanarinu«, kazao je i ocijenio kako tu »ima toliko nezakonitosti, rupa i kriminala«.

Uvijek idemo na pobjedu, ali bit ćemo i konstruktivna oporba

Naglasio je da uvijek idu na pobjedu, a ako ne budu imali dovoljno mandata, bit će konstruktivna oporba i kroz odbore onemogućavati da se donose loši zakoni.

»Sve što vidimo da ne valja ići će u javnost, građani će znati tko ih i kako želi prevariti, kontrolirat ćemo institucije. To je naš put«, rekao je.

Upitan imaju li oni neke uvjete za koaliranje poput Most-a, odgovorio je kako su uvjeti Mosta »u najmanju ruku smiješni«. »Most je osam mjeseci imao prilike progurati bilo što od toga. No, više ne koriste riječ reforme, izbjegavaju to. Oni ne namjeravaju niti jednu od tih pet točaka provesti, niti će to biti uvjet za bilo što. Oni su se već dogovorili s HDZ-om i samo čekaju da se zatvore birališta i evo ih u braku opet«, rekao je.

Upitan da li bi se, s druge strane, oni mogli dogovoriti sa SDP-om odgovorio je kako se »ne mogu dogovarati sa štetočinama i lopovima«. »Imamo odgovornost prema našim biračima, prema zemlji koju moramo izgraditi«, dodao je.

Na pitanje što je prioritet, i da može promijeniti samo jednu stvar što bi to bilo, odgovorio je kako Hrvatska nema mnogo vremena.

Imamo 'univerzalni program zapošljavanja' za sve koji žele raditi

»Prije svega treba provesti jednu privremenu mjeru koju smo mi nazvali 'univerzalni program zapošljavanja'. To je program koji će svakome hrvatskom čovjeku koji želi raditi omogućiti da se zaposli uz plaću od 3.500 kuna. Ti bi ljudi radili na održavanju infrastrukture, čišćenju šikare, brinuli bi za starije..beskrajan je popis stvari koje u Hrvatskoj treba napraviti«, dodao je.

Upitan o monetarnoj reformi rekao je da se protivi tiskanju novca, ali da se zalaže za aktivniju ulogu HNB-a.

»Tiskanje novca je jedan paušalni pojam kojim se nas pokušava diskreditirati. Novac se danas radi elektronički«, dodao je te kazao kako je Europska središnja banka milijarde i milijarde emitirala u gospodarstvo. »Mi se zalažemo da HNB ima puno aktivniju ulogu u razvoju gospodarstva i da slijedi standarde koje ima Europa«, tvrdi Sinčić.

Što se tiče obrazovnog programa, glavni cilj mu je da mlada osoba, nakon što izađe iz sustava školovanja, bude spremna za tržište rada. Zalaže se za vjeronauk kao izborni predmet, a što se tiče informatike rekao je da učenici uče po zastarjelim programima i da ju treba modernizirati.

»Crkva i država u svakom slučaju trebaju biti« odvojeni dodao je. Vjeronauk je izborni predmet, tko će li ići na vjeronauk slobodno može ići, tko ne želi, me mora ići«, rekao je Ivan Vilibor Sinčić u intervjuu za RTL.