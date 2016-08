BEOGRAD Veleposlanik Republike Hrvatske u Srbiji Gordan Markotić potvrdio je u ponedjeljak za Hinu da nije nazočio sastanku srbijanskog premijera Aleksandra Vučića s veleposlanicima akreditiranim u Srbiji jer nije dobio poziv za taj skup.

Vučić, šef diplomacije Ivica Dačić, te ministrica zadužena za eurointegracije Jadranka Joksimović razgovarali su tijekom dana s predstavnicima diplomatskog zbora u Beogradu s namjerom da im ukažu na aktualnu poziciju Srbije u regiji.

Nakon što su se u beogradsklim medijima poslije tog sastanka pojavila nagađanja je li hrvatski veleposlanik izostao sa sastanaka ili nije bio ni pozvan, Hini je potvrđeno da poziv nije ni upućen.

U uredu predsjednika Vlade Srbije tu informaciju »nisu htjeli ni potvrditi, ni demantirati«, prenijela je agencija Tanjug.

Vučić je izjavio na tiskovnoj konferenciji poslije sastanka s predstavnicima diplomatskog zbora kako je prošli tjedan bio »jedan od najtežih tjedana« za njega, zato što je kao predsjednik vlade morao prešutjeti najteže uvrede na račun Srbije jer nije želio Hrvatima i Hrvatskoj uzvraćati jednako.

»Prešutio sam najteže uvrede. Nema teže uvrede nego kad netko kaže da smo 'šaka jada'. Prešutio sam i prešutjet ću to i danas«, rekao je Vučić, naglasivši kako to ne radi zato jer se »boji« odgovoriti ili zato jer mu to ne bi donijelo političke bodove.

»Ne, na tako nešto ne možete odgovoriti, a da ne uvrijedite neke druge. Ne želim uvrijediti ni hrvatsku državu ni hrvatski narod«, rekao je Vučić na tiskovnoj konferenciji.