ZAGREB Hrvatski državni vrh poručio je u petak na otvaranju novih prostorija Hrvatskog generalskog zbora (HGZ) u Zagrebu da će zaštititi hrvatske branitelje od optužnica za tzv. zločinačko udruživanje iz Srbije i BiH.

Hrvatski generalski zbor od sada se nalazi u reprezentativnom prostoru u gornjogradskoj Habdeličćevoj ulici, a na otvaranje je došao cijeli državni vrh, predsjednica Republike Kolinda Grabar-KItarović. predsjednik Hrvatskoga sabora Željko Reiner i premijer tehničke Vlade Tihomir Orešković te brojni drugi uzvanici iz političkog i društvenog života.

Hrvatska predsjednica zahvalila je generalima i svim hrvatskim braniteljima na žrtvi i svemu što su učinili u Domovinskome ratu te naglasila da je u njemu izvojevana pobjeda i neovisnost Republike Hrvatske, ali da su »druge bitke i dalje pred nama«.

»Pri tome ne mislim samo na sigurnosne ugroze, koje vidimo da izrastaju diljem europskog kontinenta, uz naše istočne i južne rubove; pri tome ne mislim samo na migrantsku krizu, koja sa sobom nosi svoje opasnosti i potrebu izgrađivanja sustava domovinske sigurnosti, već i na zaštitu vašeg dostojanstva, vaše slobode, zaštitu istine, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini. Ta bitka protiv nepravedno podizanih optužnica za tzv. zločinačke, političke, udružene pokrete i slično. Znamo tko smo, znamo što smo. I ja vam u svoje osobno ime i u ime hrvatske države doista jamčim da ćemo biti uz vas, i da ću se u svakome trenutku boriti da se rat između država ne nastavlja verbalnim putem i prepucavanjem, jer to nije način rješavanja problema«, poručila je predsjednica države.

Predsjednica Grabar-Kitarović zajamčila je generalima da će biti riješena »pitanja optužnica i mnogih drugih pitanja koja opterećuju odnose Hrvatske i susjednih država«. »Ali u svemu tome ćemo braniti čast i dostojanstvo Domovinskog rata, od Chichaga i Washingtona, preko Zagreba, Sarajeva do Beograda i drugdje. To je naša dužnost i moralna obveza«, poručila je.

Od članova Hrvatskog generalskog zbora očekuje i dalje da daju svoj doprinos u razvoj hrvatske države jer su, kako je naglasila, pokazali da brane, moralne, etičke, narodonosne i moralne vrijednosti.

»Vjerujem da ćete to nastaviti činiti i da ćemo to sve zajedno prenositi i na vaše nasljednike u hrvatskim Oružanim snagama«, dodala je.

I predsjednik Hrvatskog sabora akademik Reiner podsjetio je na časnu ulogu hrvatskih branitelja i generala u Domovinskom ratu »što Hrvatska neće zaboraviti«. Također je istaknuo da da ih Hrvatska i danas još itekako treba.

»Zbog svega što ste ste do sada učinili za Hrvatsku, nećemo i ne smijemo dopustit da budete izloženi progonu naših dojučerašnjih agresora i okupatora, a to nam je negdje na pomolu. O tome se šuška, nešto se i ostvaruje. No ja vas uvjeravam, to nitko od nas neće dozvoliti. Hrvatska će bit uz vas, braniti vas i štititi kao što ste i vi branili i štitili Hrvatsku u Domovinskom ratu, nerijetko izlažući vlastite živote neposrenoj ratnoj pogiblji«, naglasio je Reiner.

Premijer Orešković rekao je da mu je čast biti s članovima Zbora te također naglasio njihovo časno obavljanje dužnosti u Domovinskom ratu i kasnije.

»Pored bogatog iskustva i znanja, iskazali ste i spremnost na suradnju kod brojnih aktualnih pitanja od nacionalnog interesa, ali ste znali i dati konstruktivnu kritiku koja je uvijek dobrodošla«, rekao je.

Hrvatski generalski zbor je s gradom Zagrebom 2. ožujka sklopio Ugovor o korištenju poslovnog prostora u Habdelićevoj temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama za potrebe znanstvenog i stručnog istraživanja Domovinskog rata, obilježavanja značajnih događanja iz razdoblja Domovinskog rata te zaštite ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja, a zagrebački gradonačelnik Bandić u svom je govoru istaknuo kako je bilo vrijeme da hrvatski generali, bez obzira koja je politička opcija na vlasti, imaju primjeren status u društvu i mogućnost za djelovanje.

»Poput vaših kolega u razvijenom demokratskom svijetu, koji drži do sebe i do svojih najboljih vojnika,. Zato Grad Zagreb čini sve što može i danas rješavamo zajedno jedan od vaših gorućih problema«, dodao je.

General Miljavac: Članovi Generalskog zbora imaju intelektualnu i iskustvenu moć

Predsjednik Zbora Pavao Miljavac istaknuo je da njegovi članovi imaju intelektualnu i iskustvenu moć, ali ih najviše ih bole »optužnice iz BiH i Srbije te tužba koju su u Chicagu podignule srpske organizacije u SAD-u protiv američke tvrtke Military Professional Resources Inc. (MPRI) da je, kako je rekao, ta tvrtka bila u Hrvatskoj i pripremila i vodila operacije, a što je nije istina. »Mislim da ćemo tu morati zapeti da nas ne bi zadesilo nešto što je neistina i da za to onda moramo plaćati veliki novac«, upozorio je.

Najavio je i da će u novootvorenim prostorijama s Agencijom za odgoj i obrazovanje provesti projekt suradnje s preko tisuću profesora povijesti o temama iz Domovinskog rata, a na kraju svečanosti predsjednici Republike i vrhovnoj zapovjednici Oružanih snaga Grabar-Kiatrović uručio je počasnu iskaznicu Zbora.

Novootvorene prostorije HGK-a blagoslovio je vojni ordinarij Jure Bogdan.